20+ изобретательных людей, которые знают толк в экономии

Для того чтобы сберечь необходимые средства, совсем не обязательно себя в чем-то ограничивать. Иногда простые и элегантные решения буквально прячутся у нас под носом. Зачем каждый месяц покупать новые зарядки, когда можно сохранить старые? И даже надоевшим рекламным проспектам найдется применение, так что не стоит сразу отправлять их в мусорку.

«Супругу утомило то, что дети постоянно балуются с туалетной бумагой: крутят не глядя и рвут, рулоны просто улетают. И тут ее озарило»

«В этом году соорудила новогоднюю елку из книжек»

«Случайно отломил кончик у ножа. Решил связаться с производителями, хотя и купил нож аж 4 года назад. В результате они вернули мне деньги»

«Добыл бесплатные кирпичи на одном маркетплейсе и сделал из них мангал»

Многие средства для уборки дома легко можно заменить более дешевыми и безопасными аналогами.

«Чтобы провода и кабели прослужили дольше, я надеваю на них пружинки от ручек»

«Собака сжевала все тапки в доме. Не стали заморачиваться с покупкой новых, а придумали такую штуку для гостей»

«Оторвала свитер за копейки, но ворот меня бесил. Заодно решила научиться шить»

Из дырявых носков получаются отличные детские гетры

«Люди, присоединяйтесь к родительским группам в соцсетях. У нас тут бесплатно отдавали новые подгузники, потому что ребенок уже вырос. В итоге я получил больше 300 штук»



«Посадила семена салата, и теперь у меня всегда есть свежая зелень»



У некоторых садоводов на грядках вырастают такие экземпляры, что просто диву даешься.

«Позарез нужна была новая мусорка, а тут очень удачно сломался чайник. У него еще и кнопочка есть, которая открывает и закрывает крышку»

«Использую старые шапочки для душа у себя в саду. Они помогают сохранить нужное тепло и влажность для растений»



Из деталей детского конструктора можно сделать вот такой держатель для кухонной утвари



А вот еще несколько вещей, которые можно сделать своими руками.

«Я отрезала верх от тюбика с лосьоном и закрыла его специальным зажимом. Между прочим, там еще было полно средства»

«У меня сломался пластиковый совок для кошачьего туалета, а новый, металлический, стоил приличных денег. Хорошо, что я вспомнила про старый дуршлаг»

Обруч для вышивания может пригодиться и для того, чтобы заштопать дырки на одежде

«Уже 2 года заворачиваю подарки в рекламные листовки, которые мне приходят по почте»

Остатки фруктов и ягод можно использовать как заварку

«Пристроил к унитазу гигиенический душ. Интересно, как это скажется на расходе туалетной бумаги»

«Купила штопальный станок и залатала дырку на джинсах. Полезная штука»



Зачем выбрасывать старую дырявую рубашку, если из нее можно сделать игрушку для собаки

«Из старой вешалки и палочек для еды получилась отличная сушилка для макарон. Плюс мой песель до них теперь не доберется»

«Многоразовые шведские салфетки впитывают жидкость так же хорошо, как бумажные полотенца. А сохнут они быстрее обычных салфеток»