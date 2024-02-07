20+ наглецов, которые уверены, что они — центр мира. И попробуй убедить их в обратном

У некоторых людей настолько своеобразная логика, что иногда даже не знаешь, что ими движет: наглость, глупость или самоуверенность. Они искренне считают себя центром Вселенной и даже возмущаются, если другие не признают этого очевидного факта. Когда встречаешь таких экземпляров в жизни, хочется бежать от них подальше сломя голову, а вот читать про их выкрутасы можно долго и с удовольствием.