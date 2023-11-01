20+ клиентов, чьи выходки стоят того, чтобы о них растрезвонили всему интернету

Представьте: вы ставите стол перед своим рабочим местом, чтобы отгородить его от клиентов, а посетитель не просто придвигается поближе, а залезает на него с ногами. Людям из следующей подборки и представлять не надо: им попались такие клиенты, что хоть сценарий с них для фильма пиши.

«Стою в комиссионом магазине возле примерочной. А оттуда все никак никто не выходит. И тут одна тетка лет 60, видно, устала ждать, и как вычудит это»

«Какой-то клиент вместо полноценного гамбургера заказал просто булку и 7 простых кусков мяса без какого-либо соуса или овощей»

«Невеста открыла собственную гончарную мастерскую. Вот что сделал один из ее клиентов»

«Живи быстро — ешь всякий мусор».

Красиво жить не запретишь

Знакомый таксист рассказал о своей клиентке, которая в течение месяца вызывала такси к своему подъезду, выходила в тапочках с мусорным пакетом, доезжала до контейнера 50 метров, попадала пакетом из окна машины (говорит, что ни разу не промахнулась), машина разворачивалась и везла ее обратно. Платила всегда полный тариф с обратной поездкой. © Дмитрий Гудков / ADME

«Был заказ на 85 пицц! Потребовалось 2 машины и куча времени, чтобы приготовить. Но клиенты пожаловались, что заказ задержался на 5 минут и не дали чаевых»

«Клиентка сказала, что у нее просто закончился бензин, поэтому она заправила его... в бачок для стеклоомывающей жидкости»

«Этот стол предназначен для того, чтобы клиент находился на расстоянии от оператора»

Всего пара-тройка таких клиентов и хоть с работы уходи

Работал администратором в тату-салоне. Наш мастер делал тату одному парню, рассказал об уходе за татуировкой и дал памятку обо всех нюансах — как мыть, чем мыть, чем мазать. Через 4 дня на пороге нашей студии снова появился он с жалобой, что у него рука чешется и запах какой-то странный из-под пеленки. Спрашиваю, каким средством пользуется, нет ли аллергии, а в ответ: «Да я вспомнил, что бабушка мне ожоги сметаной мазала, ну и намазал». После чего он распаковал нечто жуткое. Я смачно выругался. После чего помыл его руку, обработал антисептиком и отправил в больницу. Я искренне надеялся на 2 вещи: что рука останется цела и что я больше его не увижу. Судьба решила, что 2 просьбы за раз как-то многовато, и через 3 недели он снова стоял передо мной. И сказал искрометное: «Татуировка что-то плохо зажила. Сделайте мне коррекцию бесплатно или верните деньги». © WatercolourBaloo / Pikabu

«Вот каким телефоном пользуется мой клиент»

«Клиент утверждает, что его водительское сиденье „почему-то“ не двигается вперед или назад»

Разбираться в компьютерах можно по-разному

Занимался я как-то продажей и ремонтом компьютеров. Пришла клиентка и говорит, что в ноутбуке что-то там не открывается. Беру его в руки, открываю, включаю и спрашиваю: «А что именно?» Тут у нее округляются глаза, в диком шоке смотрит на меня и говорит: «Я несколько часов пыталась открыть крышку! Как ты это сделал?» Я смотрю на нее и не знаю, что ответить. Но на всякий случай еще пару раз открываю и закрываю крышку. Клиентка берет ноут, говорит: «Спасибо!» — и уходит. Потом я еще долго сидел и думал, что пора бросать эту работу. © CD1337 / Reddit

«Клиентка вернула мне заказ, потому что думала, что заказала табурет в натуральную величину»

Некоторые посетители сами придумывают блюда

Работаю официанткой в кафе. Посетитель просит принести лук. Я принесла. Затем с серьезным видом требует тарелку, нож, кетчуп и салфетки. Желание клиента — закон! Несу. Ну а дальше наблюдаю, как он режет лук, поливает его кетчупом, добивает все это дело салфетками и со словами: «Отнесите это моей жене вон за тем столом и поблагодарите ее от меня за 5 лет совместной жизни!» — разворачивается и вылетает из кафе. © Подслушано / Ideer

«Друг работает в банке. На днях пишет»

Надо знать покупателя в лицо

Подруга устроилась на работу в большой парфюмерный магазин. Рассказывает, как к ней подходят мужчины и не знают, как правильно подобрать аромат. Поэтому начинают описывать своих барышень в мельчайших подробностях: «22 года. Занимается музыкой. Любит пионы и сирень. Не любит кофе. Обожает зеленый чай. Вегетарианка». Прикольная у нее работенка. © Подслушано / Ideer

«Клиентка очень долго не отвечала, но потом извинилась и сообщила мне, что у ее мастифа родились щенки. Прислала мне фото»

Оказывается, двери еще нужно проверять

Работаю в отеле. Мне позвонил гость и сообщил, что в его номере нет ванной комнаты, поэтому он хочет, чтобы номер заменили на другой. Разумеется, я сообщил ему, что во всех наших номерах есть ванные, но все же уточнил: «А вы точно проверили все двери в номере?» А он ответил: «Нет, двери не проверял!» © RepletesMaryJane / Reddit

«Никогда не думал, что скажу клиенту: „Вибрация в машине не связана с поломкой, просто виноваты насекомые“»

«К нам пожаловал клиент вот на таком велосипеде»

«Клиент принес компьютер и говорит, что понятия не имеет, почему он перестал работать»

«Посетитель заказал 10 больших порций картофеля фри и попросил ссыпать весь заказ прямо в пакет»

И в конкурсе на самого эпичного клиента побеждают...

Работаю в мебельном салоне. Как-то продавал тяжеловесным клиентам кровать. Выбрал для них самую дорогую и надежную. Сделал им скидку 50 % и оформил бесплатную доставку. Хотя имел право скинуть не более 10 %. Когда офигевший от моей наглости начальник пришел «поблагодарить» меня, я ему объяснил, что это были мои соседи сверху. И мне просто хочется спокойно спать по ночам. © Подслушано / Ideer