20+ клиентов, после работы с которыми нужна ванна валерианки
Тем, кто работает с клиентами, нужно плюшки за вредность выдавать. То они утверждают, что живая рыба может быть несвежей, то в настоящей Санта-Барбаре заставляют поучаствовать. Зато если рассказать об этом на весь интернет — то уже как-то полегче.
- Работаю риелтором долгое время, и попалась интересная клиентка. Ей неважен размер квартиры и район. Самое главное — квартира должна быть на последнем этаже. Запрос меня удивил, так как просят обычно не первый и не последний. На вопрос, почему именно такое желание, я получила гениальный ответ: мадам серьезно верит, что вода в доме течет с верхнего этажа на нижний. То есть если она не будет жить наверху, то мыться будет в «грязной, использованной воде». © Подслушано / Ideer
- Работаю в банке, занимаюсь ипотечными взысканиями. Как-то раз соединяют с клиенткой по горячей линии. Пытаюсь идентифицировать, а ее нет в базе, так как просрочек никогда не было. Спрашиваю, по какому вопросу обращается. Она отвечает, что у нее квартира готова, но она ей не понравилась. Да и место расположение, мол, не лучшее. В итоге заявила, что платить не будет больше, и спросила, куда можно ключи привезти. Причем еще так ультимативно говорила, мол, либо мы забираем ключи, либо больше ее не увидим. Более простой клиентки я, конечно, еще не видел. © Рабочий случай / VK
- Ко мне обратилась невеста, чтобы я сделала макияж ей и ее маме. Но когда я приехала, то меня ждали еще пять подружек невесты, две тети и мама жениха. А вечером того дня я должна была выйти на работу в салоне. Я планировала накрасить двух клиенток и пойти домой, чтобы спокойно подготовиться к вечерней работе. Но вместо этого опоздала в салон на полтора часа и влипла из-за этого в неприятности. Тогда я только начинала работать, еще зеленая была. Теперь я всегда заранее обсуждаю план работы и предупреждаю, что беру двойную плату за неожиданные «дополнения». © peachbot / Reddit
- Подрабатывала летом в большом торговом центре, рекламировала шлем виртуальной реальности, включала всем игру про зомби. Однажды нацепила шлем на чересчур эмоциональную девушку. Бегала за ней, пока она визжала и убегала от несуществующих зомби, снося с ног прохожих, врезалась в стенд с мороженым, привлекала к себе кучу внимания. Ко мне после этого выстроилась огромная очередь желающих увидеть то же, что и эта вопившая барышня. © Подслушано Телеграм / Telegram
- Когда мне было 8 лет, моя мама продавала рыбу. Подходит к ней однажды покупатель и спрашивает, свежая ли рыба. Мама говорит: «Да! Живая даже!» Клиент опять: «Она-то живая, но свежая ли?» Мама удивляется, как живая может быть несвежей. И тут клиент выдает, мол, может, она протухла и просто дергается теперь, задыхаясь от запаха. Мама просто впала в ступор. Рабочий случай / VK
- Работаю в пиццерии. Звонит клиентка и заказывает классическую итальянскую пиццу, но без теста. Говорит, что ей нравятся все ингредиенты, кроме теста. Менеджер вначале оценил шутку, но когда она сказала, что не шутит и начала настаивать, мы все зависли. В итоге девушка заявила, что у нас плохой сервис. © Подслушано / Ideer
- Два года назад я работала продавцом в супермаркете. Случайно взвесила одной даме конфеты не с тем названием и ценой. Она начала трясти этим пакетом у меня перед лицом, на весь магазин орать и угрожать увольнением. Ее маленький сын в испуге чуть ли не плакал. Какое же было выражение лица у дамочки, когда на пакетике с уже правильным названием она увидела цену вдвое выше предыдущей! Подслушано Телеграм / Telegram
- Работаю летом официантом в семейном кафе. Заходит женщина с ребенком и задает божественный вопрос: «Мы у вас тут год назад отдыхали, лопатку для песка потеряли. Не находили ее?» Так и хотелось ответить, что нашли, но не отдадим, сами играем. © Рабочий случай / VK
- Работал в популярном в моем районе ресторане морепродуктов. Естественно, что во всем помещении чувствовался характерный аромат. Так вот один гость пожаловался, что у него аллергия на моллюсков и он не знает, что заказать. Все бы ничего, но у нас на входе висит вывеска, на который нарисован огромный краб. © Nervous_Occasion3794 / Reddit
- Работал в магазине, где продавались костюмы на Хеллоуин. Один раз мне пришлось вызывать полицию из-за того, что в канун праздника у нас в зале сцепились два отца. Они не могли поделить последний костюм Бэтмена. © mrcarlita / Reddit
- Работая фотографом, я повидала немало. Особенно мне запомнился случай, когда я снимала свадьбу пары, которая экономила на всем. Все бы ничего, но во время торжества молодожены ко мне подошли и с наездом спросили: «А где наш подарок?» Я такой наглости нигде не встречала. Да и вообще с каких пор фотографы на свадьбу приходят с подарками? Это что-то новенькое и я пропустила? Я все в шутку перевела, конечно, но было заметно, что они недовольны. Конец вечера, время оплаты, и жених мне выдает: «Мы заплатим вам не всю сумму, о которой договаривались, так как вы пришли без подарка, а мы на него рассчитывали. Поэтому с нас минус 5 тысяч!» Я была в шоке, но решила сделать так же, как и они. На их вопрос, а где остальные фото, ответила: «Там же, где и моя полная оплата за работу!» © Подслушано Телеграм / Telegram
- После окончания колледжа я работал в одной компьютерной фирме в отделе поддержки клиентов. Нам периодически звонили расстроенные клиенты, которые не понимали, почему «подстаканник постоянно прячется». Они принимали за него дисковод, который тогда еще был не очень распространен. Как вы знаете, он задвигается в системник. © Andrew Marks / Quora
- Вчера была в одном магазине довольно известной марки. Нашла отличные брюки, а на ценнике написано: «0». Примерила и бегом на кассу. Продавец говорит, что продать не может: стикеровщик ошибся. А я юрист и доходчиво объяснила, что она обязана мне продать их. Даже администратора вызвали, но все-таки в итоге продали за 1 монетку. © Рабочий случай / VK
- Когда-то я работала в магазине, где продавали все для освещения. Однажды к нам явилась женщина с газетной вырезкой в руках. Там какая-то акция была. Дамочка сунула мне эту бумажку и заявила, что она хочет купить товар по указанной там цене. Все бы ничего, но это была реклама другого магазина, да и товара такого у нас не было. Но объяснить это клиентке и что-то доказать было нереально — она как с цепи сорвалась и грозилась вызвать полицию. © Ahingadingadurgen / Reddit
- Я парикмахер. В кресло села клиентка, волосы чуть ниже плеч.
— Ой! Хочу коротко, так как жарко, надоело, ушки откройте.
— Может, не будем горячиться, давайте до плеч?
— Нет, коротко надо!
— Давайте хоть ушки прикроем?
Я все нарисовала, фото показала. В ответ: «Ну ладно!» И потом вздохи, причитания: «Ох! Я так коротко никогда не носила. Что скажут подруги?» — и лицо кривит. К слову, я опытный мастер, клочки не торчат, все красиво. © Подслушано / Ideer
- Я повар, и у меня однажды заказали стейк с подгоревшим чесноком в качестве гарнира. Я хорошо прожарил говядину, сильно обуглил и подрумянил зубчики чеснока, но блюдо вернули. Официант передал: «Клиент сказал, что ему нужно именно сгоревшее блюдо». Тогда я бросил стейк обратно на гриль и ждал, пока мясо не стало похоже на уголь. Чеснок обжарил аж до едкого запаха. Через 5 минут официант вернулся и сказал, что клиент просил передать мне кучу комплиментов. © ChrisKaufmann / Quora
- Работаю в цветочном магазине в ночные смены. Около 4 часов утра заходит девушка, на вид лет 30. Останавливается на пороге и что-то делает в телефоне. Спрашиваю, подсказать ли ей что-нибудь. Молчит. Спрашиваю еще раз, а в ответ тишина. Я немного растерялся, но решил подождать. Проходит минут 5, девушка все стоит, смотрит в телефон и молчит. Я еще раз спрашиваю: «Вам чем-нибудь помочь? Может, что-то случилось?» И тут она выдала: «Я тебе че, мешаю?» Развернулась и ушла. © bnrb / Pikabu
- Работала продавцом-консультантом. Один раз приходит покупательница и, манерничая, растягивая слова, просит продать носки. Интересуюсь, какого цвета, она говорит, что под цвет ее глаз что-нибудь. Я в замешательстве объясняю, что затрудняюсь с подбором. Предлагаю ей упаковку с носками, а она берет и из всей пачки вытягивает красные носки. © Рабочий случай / VK
- Мужчина мой работает таксистом. Однажды к нему сел очень взбудораженный мужик. Сказал, что ему срочно нужно ехать домой, потому что жена ему изменяет. Приехали, и тут мужик попросил подняться вместе с ним в квартиру. Для поддержки. Заходят они в комнату, а там жена действительно изменяет. В итоге мой мужчина разнимал мужа с любовником. Час они разбирались со всем. Потом муж выгнал любовника и жену, заплатил моему мужчине в десять раз больше и поблагодарил за помощь. © Палата 6 / VK
- Приходит семейная пара, хотят на мужика оформить кредит. Мужичок заполняет анкету и отдает менеджеру. А в ней мелким шрифтом приписка: «Не давай мне кредит, жена задолбала». Менеджера уговаривать не пришлось, через 10 минут сообщил об отказе. Жена новый телефон, наверное, просила на Новый год. © Argyntina19 / Pikabu
- Работаю в магазине косметики. Уже 2 недели к нам по утрам приходит девушка. Красится, якобы пробуя косметику, и уходит. Использует тоналку, тени, тушь, румяна. Я к ней подхожу такая, говорю, мол, некрасиво это. А она мне выдала: «Клиент всегда прав! У вас в магазине тестеры для чего?! Чтобы клиенты пробовали! Так что вы меня ограничиваете?» © Подслушано / Ideer
AdMe/Народное творчество/20+ клиентов, после работы с которыми нужна ванна валерианки
Поделиться этой статьёй