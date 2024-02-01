20+ клиентов, после работы с которыми нужна ванна валерианки

Тем, кто работает с клиентами, нужно плюшки за вредность выдавать. То они утверждают, что живая рыба может быть несвежей, то в настоящей Санта-Барбаре заставляют поучаствовать. Зато если рассказать об этом на весь интернет — то уже как-то полегче.