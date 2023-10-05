20+ коллег, которые бесят хлеще рыбы в офисной микроволновке

Работодатели любят писать, что коллектив у них, как на подбор, дружный и сплоченный. А потом оказывается, что кто-то постоянно берет твою еду с невинным «а что такого?», а кто-то просто завтракает майонезом. И вот с этими людьми теперь по 8 часов каждый день сидеть.