20+ комичных твитов от тех, кому жизнь подкинула ту еще ситуевину
Иногда мы попадаем в такие курьезные ситуации, что закрадывается мысль — не снимает ли нас скрытая камера для какого-нибудь комедейного шоу. Но даже если и нет, это не повод не посмеяться над ситуациями, которые, что ни день, подкидывает нам реальность. Давайте так и сделаем, благо пользователи сети щедры на истории, которые с ними приключились.
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Если вы готовы продолжать смеяться, у нас есть сразу несколько поводов для этого:
AdMe/Народное творчество/20+ комичных твитов от тех, кому жизнь подкинула ту еще ситуевину
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