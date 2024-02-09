20+ комичных твитов от тех, кому жизнь подкинула ту еще ситуевину

Иногда мы попадаем в такие курьезные ситуации, что закрадывается мысль — не снимает ли нас скрытая камера для какого-нибудь комедейного шоу. Но даже если и нет, это не повод не посмеяться над ситуациями, которые, что ни день, подкидывает нам реальность. Давайте так и сделаем, благо пользователи сети щедры на истории, которые с ними приключились.