20+ комиксов, которые доказывают что наши родители были настоящими героями. Но и мы от них не отстаем

Быть родителем — задача не из легких. Не существует четкой инструкции о том, как стать идеальными папой и мамой для своих детей. Порой каждому из нас кажется, что мы что-то делаем не так. Но если сравнить условия, в которых росли мы и в каких сейчас воспитываются наши дети, то понимаешь, насколько легче стала жизнь с появлением некоторых вещей и услуг. И сразу хочется сказать огромное спасибо старшим родственникам за то, что, несмотря на все сложности, они старались сделать наше детство счастливым.

Второкласснику 40 лет назад предоставляли куда большую самостоятельность

Родители теперь тратят значительно меньше времени на всякие бытовые проблемы и не боятся выходить в свет с малышами. Но у них все еще есть миллион задач, с которыми нужно справляться

Cейчас родители стараются проводить с детьми больше времени

В наши дни отправиться в отпуск стало гораздо легче, и мы не боимся путешествовать с маленькими детьми. Главное, выкроить время на этот отпуск в бешеном ритме жизни

Часть обязанностей по дому можно доверить бытовой технике. Но теперь надо придумывать, чем заниматься с чадом в освободившееся время

А еще внимательнее относятся к желаниям своих детей. И это здорово

Детские товары уже давно не дефицит. Зато появилась другая сложность — не потратить кучу денег на ненужные вещи

Теперь не нужно уговаривать бабушек и дедушек присмотреть за малышом. Можно доверить свое чадо опытной няне и спокойно отдыхать. Главное, найти хорошую и надежную

Проблемы с детскими садиками никуда не исчезли. Зато можно найти себе работу на дому и рискнуть, сменив профессию

Родители не обязаны гулять с малышами только на детской площадке. Хотя детишки в музее до сих пор вызывают у некоторых недоумение

Необязательно забрасывать любимое хобби. Можно просто взять с собой чадо, благо теперь это значительно проще

Появилось много новых приспособлений, которые позволяют всей семье проводить время вместе. Надо лишь найти подходящие и не бояться ими пользоваться

Спасибо новым приборам и устройствам: можно присматривать за ребенком, даже находясь на приличном расстоянии. Хотя волноваться родители меньше не стали

Строгих правил, предписывающих, как должен спать ребенок, что он должен есть, уже никто не придерживается. Каждый родитель выбирает свою систему. Пусть это и вызывает нарекания старших родственников

Гаджеты, конечно, способны занять детей надолго. Но иногда каждая мама думает: «Уж лучше бы бардак устроили»

Благодаря современным технологиям мы теперь можем заниматься многими делами, не выходя из дома. Смотреть последние фильмы, практиковать любимую йогу или проходить специальные курсы. Нужно только найти время

Машина — это уже не роскошь, а вполне доступное транспортное средство. Правда, приходится приучать чадо к детскому креслу

Теперь наличие малыша не может служить оправданием того, что родители целыми днями сидят дома. Ведь есть специальные молокоотсосы и смеси

Серьезный разговор с отцом заставлял сыновей краснеть от неловкости момента. Нынешние же дети могут сами провести с родителями ликбез на тему отношений с противоположным полом

Всевозможное детское питание и специальные термосы — это настоящее спасение для дальних поездок. Но иногда от необходимости покупки всего этого у любой мамы пухнет голова

В школе мамам и папам раньше приходилось появляться чаще