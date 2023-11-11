20 комиксов о людях, которые вдруг забыли как врать, и давай рубить правду с плеча

В детстве нам постоянно твердили о том, что «лучше горькая правда, чем сладкая ложь». Но с возрастом мы обнаружили, что люди частенько кривят душой и стараются сгладить неприятные моменты. А давайте представим, как бы изменилась жизнь, если бы мы все были кристально честны друг с другом.