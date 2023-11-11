20 комиксов о людях, которые вдруг забыли как врать, и давай рубить правду с плеча
В детстве нам постоянно твердили о том, что «лучше горькая правда, чем сладкая ложь». Но с возрастом мы обнаружили, что люди частенько кривят душой и стараются сгладить неприятные моменты. А давайте представим, как бы изменилась жизнь, если бы мы все были кристально честны друг с другом.
1.
2.
3.
4. На рынке
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
AdMe/Народное творчество/20 комиксов о людях, которые вдруг забыли как врать, и давай рубить правду с плеча
Поделиться этой статьёй