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20 комиксов о людях, которые вдруг забыли как врать, и давай рубить правду с плеча

Народное творчество
961-

В детстве нам постоянно твердили о том, что «лучше горькая правда, чем сладкая ложь». Но с возрастом мы обнаружили, что люди частенько кривят душой и стараются сгладить неприятные моменты. А давайте представим, как бы изменилась жизнь, если бы мы все были кристально честны друг с другом.

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4. На рынке

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Обман — неприятная штука, но мы считаем, что есть еще минимум 10 вещей, которые нельзя позволять другим людям делать с вами. А еще у нас есть текст о том, как чужая свадьба раскрыла семейные секреты любителей лгать и жить за чужой счет.

961-
AdMe/Народное творчество/20 комиксов о людях, которые вдруг забыли как врать, и давай рубить правду с плеча
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