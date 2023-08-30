20+ комментариев от пользователей сети, которые всегда найдут куда ввернуть пару острых словечек
Осторумцев из сети не остановить: у них всегда найдется комичная фразочка, дай только повод. И у них получается так смешно, что нельзя удержаться и не написать новую статью с их комментариями. Пользователям с чувством юмора неважно, что за тема: они шутят и про высоких мужчин, и про котиков, и про спящий чесночок. Ну а мы смеемся. Вот вам еще одна статья с их комментариями.
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Для создания этого материала был использован источник: BelyiPowerbank / Pikabu
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Для создания этого материала был использован источник: Managin / Pikabu
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Для создания этого материала был использован источник: DaSeryozno / Pikabu
Комментарии из сети неизменно повышают нам настроение. Если у вас есть примеры остроумных фраз, присылайте нам, напишем новую статью!
AdMe/Народное творчество/20+ комментариев от пользователей сети, которые всегда найдут куда ввернуть пару острых словечек
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