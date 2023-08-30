AdMe
AdMe

20+ комментариев от пользователей сети, которые всегда найдут куда ввернуть пару острых словечек

Народное творчество
22564

Осторумцев из сети не остановить: у них всегда найдется комичная фразочка, дай только повод. И у них получается так смешно, что нельзя удержаться и не написать новую статью с их комментариями. Пользователям с чувством юмора неважно, что за тема: они шутят и про высоких мужчин, и про котиков, и про спящий чесночок. Ну а мы смеемся. Вот вам еще одна статья с их комментариями.

1.

2.

3.

Для создания этого материала был использован источник: BelyiPowerbank / Pikabu

4.

Для создания этого материала был использован источник: Managin / Pikabu

5.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Для создания этого материала был использован источник: DaSeryozno / Pikabu

Комментарии из сети неизменно повышают нам настроение. Если у вас есть примеры остроумных фраз, присылайте нам, напишем новую статью!

4
22564
AdMe/Народное творчество/20+ комментариев от пользователей сети, которые всегда найдут куда ввернуть пару острых словечек
Поделиться этой статьёй