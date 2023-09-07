20 королей провалов, для которых неудачный день — это обычный день
Жизнь часто преподносит нам сюрпризы, которых мы ну никак не ожидаем. Но порой случаются такие моменты, что хочется просто провалиться сквозь землю от стыда и своей глупости. Например, по ошибке сесть в чужую машину и начать там искать свою сумочку или же так спешить в аэропорт, что на паспортном контроле обнаружить на своих ногах разные кроссовки.
- Купил кроссовки. На следующий день надел их и пошел по делам, но тут звонят из магазина: «Извините, мы вам разные кроссовки продали, заходите поменять». Посмотрел на кроссовки сверху, но они абсолютно одинаковые. Говорю, мол, вы ошиблись, все хорошо. Через пару месяцев решил помыть кроссовки. Смотрю, а у них подошва разная: на одной логотип фирмы мелкими буквами, на другой — крупными, и узор немного отличается. Звоню в магазин: «Я понял, почему вы мне тогда звонили, можете поменять?» Но они уже ту пару в брак отправили. В качестве извинений продали 2 пары обуви с 50% скидкой. © SummerMike / Pikabu
- На работе во время собрания я громко заявила: «А давайте поздравим нашу коллегу с ее скорой свадьбой через месяц! Все уже смокинги и платья подготовили?» Сижу вся такая веселая и улыбаюсь, а все косо смотрят. И тут коллега шепотом мне: «Вообще-то я никого не звала и не собиралась». Неловко вышло. © Подслушано / Ideer
- Мой младший брат любил пропадать по дороге из школы домой на пару часов. Родители всех обзванивали, а потом папа на велосипеде ездил его искать. Никаких успехов. А когда брат возвращался домой, то держал рот на замке. Однажды папа возвращался с обеда на работу необычным маршрутом и увидел родное чадо, выходящее из подъезда. Оказывается, что он там у друга в компьютерные игры играл каждый день. Брат встретился взглядом с папой, сел на асфальт и разрыдался. Вот это настоящий провал, а не эти ваши хиханьки. © Лиана / ADME
- Как-то раз в молодости был в клубе с друзьями. Шел между кабинками и заметил симпатичных девушек, сидящих за столиком. Мне захотелось показаться крутым, поэтому я демонстративно щелкнул пальцами и показал на них. И тут я врезался прямо в стену. Я даже не смотрел, куда иду. © dunderproto / Reddit
- На входе в наше учебное заведение были большие и тяжелые двери, которые открывались вовнутрь. Однажды я заходил в институт и начал толкать дверь, но в этот момент меня кто-то окликнул и я обернулся. Кто же знал, что в эту же секунду преподаватель выходил через эти двери. А я его затолкнул обратно. © Борис Тихомиров
- Ехали на машине в другой город. Часто делали перерывы на магазины и кафешки. На одной из остановок все вышли попить кофе. Я не хотела, поэтому просто походила немного, размялась и села снова в машину. И вдруг замечаю, что нет моей маленькой дорожной сумочки. Начала искать. Понимаю, что пропала, ведь машина открытая стояла. И тут замечаю, что чехлы другие. Вылетаю наружу и вижу хозяина машины: сидит себе на стульчике, кофе пьет и с улыбкой говорит: «Неужели не понравилась моя тачка?» Я в растерянности убежала, нашла своих, а они все дружно сидели в машине и ждали меня. © SyrgAiym Toktosunovna
- Изначально задумали развод как решение большинства проблем на работе и в жизни — да, такое бывает. Но в один момент я поняла, что после развода мы перестали существовать как семья. Хотя в целом ничего не изменилось. Просто после получения этой бумажки закончились разговоры по душам и совместные посиделки. А потом и вообще разговоры скатились до уровня: «Ты дома? А, ну ок. Все нормально? Ну ок». Была семья — нет семьи. Вот вам и фиктивный развод. © Подслушано / Ideer
- Сегодня я встретил самого милого кассира. Говорит: «С вас 839 или 859? Ой, я на что-то нажал. А вам пакет не нужен? Обычно никому не нужен. Вот ваши деньги и сдача. Ой, ну вы поняли». © idite_k_c***tu / Twitter
- Пришли поздравить подругу с новосельем. Позвонили в домофон. Она сказала: «По коридору налево, белая дверь открыта, заходите». Зашли. Вваливаемся вчетвером на кухню и кричим: «Поздравляем!» А у нас с собой торт. И тут видим какую-то женщину и ребенка с испуганными глазами. Дитя шепчет: «Но у меня ведь день рождения завтра». Друг сориентировался: «Ой, перепутали, но торт тебе». Вышли в коридор, извинились перед женщиной, объяснили ситуацию, она даже посмеялась. Было неловко. © Подслушано / Ideer
- Моя знакомая очень любила рассказывать о своей жизни разные невероятные истории. У нее было несколько кругов общения: подруги детства, бывшие сокурсницы и коллеги. Друг друга они не знали, поэтому она всем рассказывала разные версии историй. Например, историю коллеги могла выдать за свою. Но как-то раз она решила отпраздновать свой день рождения. И пригласила всех и сразу. © Тревожное Пирожное / ADME
- Спешу на самолет в 3 часа ночи. Внезапно смотрю вниз и замечаю такую картину. А я уже на паспортном контроле в аэропорту. Так и летел. © Iam600kg / Pikabu
- Ездили мы семьей на кладбище покрасить оградки. И тут брат находит огромную куколку и орет: «Бабочка!» Мама заявила, что это редкая и красивая бабочка, мы согласились. Брат забрал ее домой. Через неделю звонит мне, истерично ржет в трубку и говорит: «Вылупилось! По всей комнате прыгают крошки-богомолы!» Ловил он их долго. © Подслушано / Ideer
- В начале отношений с будущей женой был случай. Приехал от нее домой. И тут звонок: «Пропал планшет. Нигде нет! Везде смотрела». Я начал проверять рюкзак, мало ли. Девушка начинает орать, мол, я специально спрятал, а он ей нужен завтра. Бросила трубку. Через 5 минут снова звонок. Из трубки слышу извинения: «Я дура, прости. Планшет нашла в холодильнике». Занавес. © DJMoven / Pikabu
- Просыпаюсь сегодня под звуки сигналки на моей машине. Подбегаю к окну и вижу, как девушка стоит с ключами, тычет на кнопку открывания дверей и всеми силами дергает ручку двери. Кричу ей: «Вы что забыли в моей машине?» И тут до нее дошло, что машину она перепутала: такая же марка и того же цвета стоит по другую сторону дороги. © Подслушано / Ideer
- Работаю в крупном ритейле. Как-то пришел в ярости покупатель. А причина в том, что мы ему положили прокладку в упаковку с мясом. Оказалось, что он имел в виду салфетку, которую кладут в упаковку под мясо для того, чтобы она впитывала лишнюю влагу. © CalipsoV / Twitter
- Выхожу как-то из фитнес-центра и вижу, что номер машины толстой коркой наледи покрыт. Я достала бутылку минералки, пилку для ногтей и давай отскребать лед. И тут какой-то мужик подходит, молча садится рядом и начинает мне помогать. Смотрю, а цифры на номере не мои! Оказалось, что моя машина рядом стояла. А эта — его. Мужик поржал, сел в машину и уехал. © Светлана Омельченко
- Как-то раз в школьные годы я решил перепрыгнуть через небольшой пруд с фонтаном, чтобы повыделываться перед друзьями. Возможно, это было бы лучшее воспоминание. Но я не допрыгнул до конца. © DannyPantsgasm / Reddit
- Отводил дочку в садик, взял ее вещи и заодно мусорный пакет захватил. Угадаете, что я принес в сад, а что выкинул на мусорку? Не угадаете! Потому что я оба пакета выкинул. © Jind0s / Pikabu
- Увидела зефир в красивой упаковочке, взяла. Оказался твердым, но меня это не остановило. Откусываю и только через 5 секунд понимаю, что это такой кусок мыла. © whoisprivety*** / Twitter
- Как-то ехал в автобусе уставший с работы, взялся за поручень и поехал стоя. После третьей остановки стал замечать, что как-то странно этот поручень себя ведет. Опустил глаза вниз и увидел сидящего испуганного мужика, который изо всех сил пытался удержать кусок трубы. Он ее вез с собой. © Буч Ок
Каждый из нас хоть раз оказывался в подобных неловких ситуациях. В такие моменты может показаться, что это провал всей жизни. Но не стоит все близко принимать к сердцу, ведь если бы не было казусов, то жизнь была бы скучнее.
AdMe/Народное творчество/20 королей провалов, для которых неудачный день — это обычный день
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