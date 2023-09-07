20 королей провалов, для которых неудачный день — это обычный день

Жизнь часто преподносит нам сюрпризы, которых мы ну никак не ожидаем. Но порой случаются такие моменты, что хочется просто провалиться сквозь землю от стыда и своей глупости. Например, по ошибке сесть в чужую машину и начать там искать свою сумочку или же так спешить в аэропорт, что на паспортном контроле обнаружить на своих ногах разные кроссовки.