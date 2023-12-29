20 котиков, которые считают, что елку не оседлал — Новый год не отпраздновал
Каждый домашний балованный котик уверен — мир крутится вокруг его пушистой попы. И если хозяева ставят елку, то, конечно же, только для того, чтобы порадовать своего любимца. И усатые проказники резвятся вовсю, штурмуя лесную красавицу. А хозяева вздыхают, одной рукой снимают своего баловника, а другой щелкают смартфонами, чтобы потом поделиться умилительными фотографиями.
«Идеальная маленькая звездочка»
Суеверные люди считают, что черный кот — предвестник невзгод. А владельцы красавцев с темной шерсткой утверждают, что самая большая неприятность — верить во всякую ерунду.
«Елка уже в руинах, но, по крайней мере, у меня остались фотографии»
Началось веселье
«Эммет помогает наряжать елку»
«Вот почему на нашей елке нет украшений»
«Похоже, что месяц будет долгим»
«Как не подпускать кота к елке? Может что посоветуете?»
- Я знаю пару рабочих хитростей, которые помогут либо отпугнуть кошку, либо, по крайней мере, свести к минимуму ущерб. Возьмите и повесьте на елку колокольчики — они предупредят вас, когда кот начнет карабкаться. Многие кошки не любят запах цитрусовых, поэтому попробуйте побрызгать вокруг чем-то с таким ароматом. Но не забудьте проверить этикетку чтобы убедиться, что продукт безопасен для домашних животных. Используйте украшения из дерева, металла, ткани или прочного пластика. © the-exiled-muse / Reddit
Она уверена, что елку поставили для нее
Гринч в этом году рыжий
Забавные проделки домашних животных — неиссякаемый источник для веселых историй и уморительных фотографий.
Прикидывают, как бы половчее с ней расправиться
«Малышкино первое Рождество»
«Отгоняем его от елки целыми днями»
А что будет, если...
Ее любимый день в году — это день украшения елки
«Кошки и елки — враги навсегда»
Он таки свалил ее
«В этом году я узнал, почему кошки и новогодние елки несовместимы»
Кот пытается обойти «силовое поле» елки
Он явно завелся не на шутку
«Вот поэтому моя мама всегда держит рядом с елкой наготове ножницы — чтобы успеть освободить кота, если он упадет и запутается»
Хозяева пушистых негодников небезосновательно считают, что без участия их питомцев праздничная атмосфера потеряет весомую часть своего очарования.