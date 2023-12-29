20 котиков, которые считают, что елку не оседлал — Новый год не отпраздновал

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Каждый домашний балованный котик уверен — мир крутится вокруг его пушистой попы. И если хозяева ставят елку, то, конечно же, только для того, чтобы порадовать своего любимца. И усатые проказники резвятся вовсю, штурмуя лесную красавицу. А хозяева вздыхают, одной рукой снимают своего баловника, а другой щелкают смартфонами, чтобы потом поделиться умилительными фотографиями.

«Идеальная маленькая звездочка»

Суеверные люди считают, что черный кот — предвестник невзгод. А владельцы красавцев с темной шерсткой утверждают, что самая большая неприятность — верить во всякую ерунду.

«Елка уже в руинах, но, по крайней мере, у меня остались фотографии»

Началось веселье

«Эммет помогает наряжать елку»

«Вот почему на нашей елке нет украшений»

«Похоже, что месяц будет долгим»

«Как не подпускать кота к елке? Может что посоветуете?»

Я знаю пару рабочих хитростей, которые помогут либо отпугнуть кошку, либо, по крайней мере, свести к минимуму ущерб. Возьмите и повесьте на елку колокольчики — они предупредят вас, когда кот начнет карабкаться. Многие кошки не любят запах цитрусовых, поэтому попробуйте побрызгать вокруг чем-то с таким ароматом. Но не забудьте проверить этикетку чтобы убедиться, что продукт безопасен для домашних животных. Используйте украшения из дерева, металла, ткани или прочного пластика. © the-exiled-muse / Reddit

Она уверена, что елку поставили для нее⁠⁠

Гринч в этом году рыжий

Забавные проделки домашних животных — неиссякаемый источник для веселых историй и уморительных фотографий.

Прикидывают, как бы половчее с ней расправиться⁠⁠

«Малышкино первое Рождество»

«Отгоняем его от елки целыми днями»

А что будет, если...

Ее любимый день в году — это день украшения елки

«Кошки и елки — враги навсегда»

Он таки свалил ее

«В этом году я узнал, почему кошки и новогодние елки несовместимы»

Кот пытается обойти «силовое поле» елки

Он явно завелся не на шутку

«Вот поэтому моя мама всегда держит рядом с елкой наготове ножницы — чтобы успеть освободить кота, если он упадет и запутается»