20 человек, которые получили по заслугам. Да так, что они это вовек не забудут
Говорят, есть закон бумеранга: если сделаешь добро, оно к тебе обязательно вернется. И то же самое произойдет, если поступишь плохо. Герои нашей статьи убедились в этом на собственном опыте. Они вспомнили о случаях, когда наглецы и хамы получали по заслугам, а вот люди, совершившие хороший поступок, наслаждались потом добром в ответ.
- Купила я билет на автобусную экскурсию на 5 дней с местом у окна. Но когда я зашла в автобус, на моем месте уже сидела какая-то ушлая дамочка. На просьбу пересесть она начала орать, что она никуда не пойдет и чтобы я села на место у прохода. Никто не смог ее угомонить. Ладно, села я рядом. Но расплата настигла ее мгновенно — только мы отъехали, как она вдруг подскочила и давай вопить, что ее сиденье раскалилось, сидеть невозможно. Водитель ее игнорировал, как и все остальные. И тут она мне, конечно, предложила пересесть. Я потрогала ее сиденье — ничего оно не раскаленное. Решила рискнуть и сесть на свое законное место. Час проходит, другой — ничего, отлично сижу. До сих пор не знаю, что это такое было, но каждый раз, как вспоминаю этот случай, улыбаюсь.
- Когда нам с подружкой было по 13 лет, мы развлекали себя тем, что заходили в магазины с красками для волос, и, пока одна отвлекала продавца, другая переставляла содержимое коробочек из одной в другую. Теперь я взрослая тетка и вчера нечаянно покрасилась в рыжий, хотя на упаковке был русый. Карма. © Подслушано / Ideer
- Мы были во Флориде на пляже. Решили купить попить, а перед нами вклинились какие-то туристы. Они еще так громко ругались на все подряд: на очереди, на жару, что все так дорого, что народа куча. Они грубили кассиру, ругались с ним из-за цены на хот-дог. И вот только они отошли от ларька, как тут же на мужика налетела чайка и выхватила хот-дог у него прямо из рук. Его жена от неожиданности выронила свой. Вроде и ничего особенного, но так смешно было за этим наблюдать. 5 лет прошло, а до сих пор помню. © cervidaes / Reddit
- У меня однажды коллега со стола без спроса чай для похудения взял. Пахнет приятно, на вкус как компот вишневый. Он его сразу 2 пакета в чашку кинул. Кто не знает, эти чаи обладают довольно сильным слабительным эффектом. В общем, с непривычки и при двойной концентрации... Коллегу до конца дня мы почти не видели. Больше на мои чаи никто не покушался. © domaklassno / Pikabu
- Гуляли как-то с парнем, а бездомный попросил у нас немного денег на проезд в автобусе. Мы дали ему $10. А когда вернулись к своей машине, на земле рядом с ней лежало $50. Думаю, это плата за добро. © Look_A_Bunny / Reddit
- Стоял у нас в общаге автомат с шоколадками, любитель сожрать купюру и сделать вид, что ничего не было. Много раз звонили по указанному номеру — толку ноль, деньги никто не возвращал. И вот в один прекрасный день завезли туда новые бутерброды в большой твердой упаковке. Я решил попробовать, а бутерброд решил застрять. Автомат немного подумал и не стал списывать деньги, предложив еще раз выбрать товар: видимо, датчики показали, что ничего не выпало. И наступило время для мести! Я брал все, что находится выше бутерброда, до тех пор, пока на нем не образовалась целая гора шоколадок и чипсов. Набрав достаточно, чтобы отомстить за все украденные деньги, я взял бутылочку колы, стоявшую на том же уровне, где застрял бутерброд. Бутылка поехала, задела его, и все товары грохнулись вниз по цене одной этой бутылки. Следующие полдня мы с соседом наслаждались вкусом мести за все, что этот автомат у нас украл. Справедливость восторжествовала. © Obesmal / Pikabu
- Взял билет на междугородний автобус на место впереди, так как сзади меня укачивает. Зашел в автобус и вижу, что на моем месте уже сидят женщина с ребенком. Я вежливо попросил освободить место, на что мне высказали, что она села первой, и ее ничего не волнует. Водитель сказал, чтобы разбирались сами. Ну ладно, не буду же силой ее выкидывать, сел на свободное место. По пути пошел сильный ливень и та-дам! — оказалось, что эта тетка сидит прямо под люком, который до конца не закрывается. Всю дорогу на нее текло из этого люка. Она пыталась его несколько раз закрыть, требовала у других это сделать, но все видели нашу ругань, и никто не сунулся ей помогать. Лило прям хорошо, я ехал и улыбался. Жаль, ее лица в тот момент не видел. © sloy / Pikabu
- На перерыве на работе купил себе в автомате шоколадку. Сел за стол. Вижу — за другим столом парень сидит, по виду очень уставший. Говорю ему: «Будешь шоколадку?» Он: «Буду». Я отдал ему и пошел к автомату за новой. Покупаю еще одну, а мне случайно падает две. © hlebco / Pikabu
- Одна дамочка выделывалась в магазине, обзывала кассира, ругалась, что он слишком медленно работает, и она уже устала ждать. Но когда подошла ее очередь, и она стала платить, оказалось, что все ее кредитные карты отклонены. Покупатели позади нее начали ругаться, что она всех задерживает. Она аж покраснела и спешно ретировалась. © Wieliewalie / Reddit
- Последний разговор с моей бывшей женой заставил меня поверить, что карма существует. Она позвонила, безудержно рыдая, и сказала, что наконец-то поняла, какую боль причинила, изменив мне. А все потому, что поймала на измене своего жениха. Она позвонила, чтобы извиниться за все те страдания, через которые заставила меня пройти. © gogojack / Reddit
- Ехала я вечером на поезде с работы. Было холодно, шел сильный дождь. У меня с собой проездной на месяц и на одну поездку. В этом поезде был пассажир-иностранец, который не говорил по-английски, и билета у него не было. Проводник попросил его сойти на следующей станции. Мне стало жаль парня, и я отдала свой проездной на одну поездку за него. Кондуктор потом спрашивал, зачем я это сделала. Я ответила, что оказаться в такой ситуации не очень весело. И, кто знает, может, когда-нибудь и я окажусь в такой ситуации, и кто-нибудь поможет мне. Несколько месяцев спустя я снова ехала с работы и только в поезде поняла, что забыла там сумку. Кондуктор стал меня выпроваживать. И вдруг подходит мужчина и оплачивает мне билет. Я поблагодарила его, а он сказал: «Нет проблем. Может быть, когда-нибудь кто-нибудь поможет мне». От этих слов у меня по коже побежали мурашки, ведь именно эти слова я произнесла несколько месяцев назад. В тот момент я поняла, что все, что ты делаешь, хорошее или плохое, возвращается к тебе. © Dimple / Quora
- Я твердо верю в карму. Однажды я стояла в очереди к банкомату. Женщина передо мной забрала деньги и ушла, но я заметила, что она забыла там $ 50. Я ее догнала, отдала ей эти деньги. Она меня поблагодарила и сказала, что сейчас редко кто так поступает. В тот же вечер я забыла на кассе сдачу $200. Это были деньги на оплату учебы, я была в панике. Ну, думаю, все, плакали мои денежки. Но когда я вернулась в магазин, какая-то женщина мне их вернула. Я была просто ошеломлена и так благодарна! Я знаю, что есть люди, которым нельзя доверять, но есть и хорошие. © Michelle Bailey / Quora
- Вспомнилась мне забавно-поучительная история этого лета. Были с семьей на море, а там на пляже с самого утра верещал пацан лет 6. Все ему было не так, все не то, истерика на истерике. Голосил пару часов противным писклявым голосом так, что слышал весь пляж. Первый раз в жизни меня раздражал ребенок. И вот пацан бежит вдоль моря, орет, его каким-то макаром прямо под ноги подрезает чайка, он падает в прибой, и волной прямо в открытый рот ему заплывает медуза. Сама природа решила заткнуть пацана. Он потерял дар речи, родители отмыли его от медузы и песка и утащили на радость окружающим с пляжа. © Nana_banana / ADME
- Однажды наглая дамочка передо мной на мойку влезла. Еще уверяла, что спросила, за кем стоять, а влезла первой. Мойщики оказались адекватными и «мыли» ее автомобиль втрое дольше. А автомобили тех, кого она объехала, помыли в соседних боксах. © TheTavrist / ADME
- Мы с сыном жили в районе, где было много маленьких детей. Наши дружелюбные соседи часто собирались перед своими домами, смотрели, как дети играют. Но жил у нас тут парень, который любил гонять на машине. И вот однажды он вышел из дома, сел в машину и помчался так, что аж шины завизжали. Соседи ему крикнули, чтобы сбавил скорость, дети же поблизости! Он только ухмыльнулся и показал неприличный жест. На следующем же углу он врезался в припаркованный полуприцеп. Он бы его заметил, если бы нам палец не показывал. Сам он не пострадал, а вот машину здорово разбил. © Priscilla Yonemura / Quora
- Были мы с женой в магазине. Пока она расплачивалась, я заметил, что у ее ног ползает какая-то девочка-подросток. Потом она встала и ушла. И тут же к нам подошла женщина и сказала, что моя жена выронила пятидолларовую купюру, а вот та пигалица ее сцапала. Мы ее догнали и попросила вернуть деньги, но девчонка нахально заявила, что это ее деньги, и дальше себе спокойно пошла. Но когда она уходила, из ее кармана выпала купюра в $10. Жена подняла ее, и мы ушли. © Alf Git / Quora
- В трамвае на двойном сиденье расположился молодой мужик. Раскинулся вольготно, растопырив ноги. Плюхаюсь рядом, он не пошевелился. Не стала ворчать, пересела. Заходит девушка и тоже рядом с мужиком падает. Пересела через остановку на освободившееся место. Думаю: «Сидит, радуется своей нескромной привычке распугивать соседей. А ответочка будет». В этот момент входит этакая модель Рубенса и роняет свое великолепие рядом с ним, занимая полтора сиденья. Мужик, скрючившись, вжимается в окно и пытается выдернуть из-под дамы куртку. Спасибо, милая женщина. © mirashka / Pikabu
- Покупала телевизор на дачу, простенький, б/у. Приехали забирать, а продавец вдруг резко передумал и цену выкатил больше. Психанули, но взяли, ведь в такую даль тащились. Принесли домой — пульт не работает. Открываю крышку, чтобы батарейки вставить, а оттуда выпадает $57, свернутые трубочкой. © KeraTamara / Pikabu
- Подруге мамы было 30. У них с мужем были проблемы с зачатием. Она хотела учиться, а ее муж хотел, чтобы она детей рожала. Он унижал ее и твердил, что она уже слишком стара для университетов. Мол, стыдоба — ходить на лекции с теми, кто по возрасту мог бы ей в дети годиться. В конце концов, она ушла от него, поступила на юридический факультет, встретила там доктора, который посещал юридические курсы «для развлечения», снова вышла замуж и родила ребенка. И тут оказалось, что причина, по которой она и ее первый муж не могли зачать ребенка, кроется в нем самом. После нее у него было 3 неудачных брака, но своего ребенка он так и не завел. © whitneywestmoreland / Reddit
- Однажды один иностранец ехал в аэропорт, но не знал, на какую маршрутку сесть, и на проезд мелочи у него не было. Мы посадили его на нужную и проезд оплатили. Буквально через пару месяцев мы оказались в Барселоне, сели в автобус, а у нас не хватает мелочью небольшой суммы на проезд. Была только бумажка €100, которую, конечно же, водитель не брать отказался. И один из пассажиров доплатил недостающую сумму за нас. Примерно столько же, сколько мы заплатили за ту маршрутку. Мы аж поверили в карму. © Ольга / ADME
Кстати, об Испании. Это страна ярких контрастов и улыбчивых людей. Но у жизни здесь есть свои нюансы, от которых и голова кругом пойти может.
AdMe/Народное творчество/20 человек, которые получили по заслугам. Да так, что они это вовек не забудут
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