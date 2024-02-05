20 человек, которые получили по заслугам. Да так, что они это вовек не забудут

Говорят, есть закон бумеранга: если сделаешь добро, оно к тебе обязательно вернется. И то же самое произойдет, если поступишь плохо. Герои нашей статьи убедились в этом на собственном опыте. Они вспомнили о случаях, когда наглецы и хамы получали по заслугам, а вот люди, совершившие хороший поступок, наслаждались потом добром в ответ.