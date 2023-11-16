20 красноречивых доказательств того, что отношения — это драма и комедия в одном флаконе

Романтические отношения — неисчерпаемый источник уникальных историй. И смешных, и трогательных, и, порой, не очень приятных. И герои нашей статьи убедились в этом на собственном опыте. Кто-то из них вспомнил о странных свиданиях, кто-то — о нелепой причине расставания, а другие просто поделились заметками о своей второй половинке.