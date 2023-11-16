20 красноречивых доказательств того, что отношения — это драма и комедия в одном флаконе
Романтические отношения — неисчерпаемый источник уникальных историй. И смешных, и трогательных, и, порой, не очень приятных. И герои нашей статьи убедились в этом на собственном опыте. Кто-то из них вспомнил о странных свиданиях, кто-то — о нелепой причине расставания, а другие просто поделились заметками о своей второй половинке.
- Подружка еле наскребает на аренду, а тут еще ее мужчина повадился к ней есть ходить. Он звонит ей, просит, чтобы пожарила ему картошечки с мясом. Придет, поест и исчезнет на несколько дней. Она его очень любит, но у нее нет денег наскребать на мяско. Сама она питалась почти одними йогуртами. Мы решили, как сказать, чтобы он тоже вкладывался. На очередную его просьбу она ответила, что картошечка есть, а мяса нет. И денег нет. И вот он приносит курицу. Аллилуйя! Ах, нет. В этот раз он решает поесть картошки без курицы. На следующий день уходит, курицу забирает с собой. Вот такие мужчины существуют. Красивые, видные, с образованием. И с курицей. © 11ore11 / Pikabu
- Однажды моя девушка сказала, что пчелы могут летать, потому что они думают что могут. Ну, я взял и объяснил, что на самом деле есть физическая причина, по которой они могут летать. Через несколько дней она порвала со мной, потому что я «сделал ее мир менее волшебным». © Unknown author / Reddit
- Сейчас выгнала своего мужчину. За полтора года он так и не признался в любви, но предложил продать мою квартиру и купить жилье в его районе, так как мой район города ему категорически не нравится. Сам он живет с мамой. © Подслушано / Ideer
- Встречалась с парнем, пригласила его к себе на ужин. А у меня ремонт в ванной намечался. Ну, как намечался: где-то плитку отковыряла, сантехнику заменила. В общем, вид был так себе. Парень на выходных предложил съездить с ним в соседний город по делам. Приехали. Он остановился у магазина строительных материалов и говорит: «Иди выбирай цвет плитки». Я обалдела, конечно. Плитку выбрала, он все оплатил. © GretaTuborg / Pikabu
- Мой муж — суперсдержанный человек. Он очень застенчивый, никак себя не выпячивает, ему нравится «сливаться с фоном». Нам за 40. И вот наступает рождественская ночь, мы возвращаемся домой от родственников. Он получил в подарок от мамы комплект обтягивающего термобелья. Пока я в гостиной расставляла новые подсвечники, он ворвался в комнату в своих новых длинных трусах и исполнил для меня до умопомрачения смешной танец. За все время нашего почти десятилетнего брака я никогда не видела, чтобы он делал что-то даже близко похожее на это. Как вспомню, сразу смеяться начинаю. © maddomesticscientist / Reddit
- Работаю в банке. Приходит сегодня девушка и на вопрос: «Чем помочь?» отвечает, что ждет парня своего, он попросил ее подойти в банк. Через 5 минут приходит ее парень с цветами и сообщает, что в честь дня ее рождения закроет ее кредит. Сумма там была примерно $ 550. Сели ко мне, написали заявление, он внес сумму, кредит закрыли. © Argyntina19
/ Pikabu
- Разошлась я с парнем. Расстались мы плохо, потому что он сказал, что полюбил другую. Он не изменял, не мутил воду, просто честно признался, а я отреагировала очень нервно. Очнувшись, я поняла, что главная потеря не он, а его мать. Мы восстановили с ней общение и дружили 15 лет. Я у нее многому научилась, и даже сейчас, когда ее уже нет, мысленно часто советуюсь с ней. С ее сыном мы, кстати, позже научились общаться и сейчас большие друзья, очень ценим друг друга. Почти семья. Расставание не повод жечь мосты. © jurievna / Pikabu
- Мужу запрещено есть в нашей постели. И вот однажды я легла спать раньше него. Я лежала лицом в одну сторону, а он пришел и лег лицом в другую, спиной ко мне. Наверное, он думал, что я сплю, потому что ел куриные крылышки. Он меня нечаянно толкнул и медленно и тихо повернулся посмотреть, не «разбудил» ли. А потом уронил крылышко на кровать. Думаю, у него жизнь перед глазами промелькнула. Это было так смешно, что я просто позволила ему думать, что сплю. © Unknown author / Reddit
- У сестры появился парень. А еще у нее в квартире начал подтекать кран. И вот на одно из свиданий парень пришел с новым краном и установил его. Сказал: «Я хотел купить цветы, но лучше пусть будет это, все равно стоит одинаково». © mirina.fox / Pikabu
- Моя собака родила, но начались осложнения — воспаление кишечника. Молоко стало токсично, из-за этого часть щенков не выжила. Сколько я слез пролила, сколько истерик было. Взяла на работе «декретный» отпуск. Весь день каждые 3 часа кормила малюток. Мой парень, приходя с работы, кормил их ночью. Каждые 3 часа вставал и кормил. А утром на работу. Так я поняла, что хочу от него детей. А выживших щеночков купили замечательные люди, уже год слежу за их судьбами, все счастливы. © Подслушано / Ideer
- Мой муж всегда в гости приходит с подарками. Сначала это выглядело как проявление заботы, но сейчас перешло все грани. Он может на наши последние деньги что-то купить, чтобы «ублажить» гостей или из дома что-то взять. Последнее чаще. Собираемся куда-то, и он начинает рыскать по шкафам, искать, чего бы такого отдать. И чаще всего это что-то мое или наших детей. Отдать любимую игрушку нашего ребенка, чтобы выглядеть щедрым в глазах друзей — всегда пожалуйста. Каждый наш сбор в гости заканчивается скандалом. Муж начинает судорожно бегать по дому и искать что-то в дар, дети плачут, я ору. © Подслушано / Ideer
- Мы с мужем встретились после работы, чтобы посмотреть кино, и когда он увидел меня, то сразу же крепко обнял и прошептал: «У меня в карманах гамбургеры». Когда мы сели в кинотеатре, он как ни в чем не бывало вытащил их из карманов. © KrystalFayeO / Reddit
- После ЗАГСа приехали в ресторан, и я чуть сознание не потеряла. Весь зал был обклеен моими фотографиями в обнимку с бывшим парнем: на каждом столе приклеено по фотографии. Оказалось, бывший пришел к оформителям, сказал, что он жених и хочет сделать небольшой сюрприз мне и гостям. Когда я договаривалась об оформлении, муж был в командировке. © Подслушано / Ideer
- Мы были в отпуске и спали на обычной кровати, а не на двуспальной, как у нас. Кровать стояла у стены, и я перекатилась к ней. Мой парень в полусне бросился и схватил меня, потому что ему показалось, что я падаю. Это было очень мило. © ReexaminedDinosaur / Reddit
- Познакомилась я с парнем. Общались недели две, несколько раз погуляли. Чувствую, он будто приостыл: то занят, то звонки мои сбрасывает. Терпеть не стала, свернула общение. Через месяц он начал слать мне слезные сообщения вроде «Вернись, я был глуп, упустил свое счастье». Я попыталась выяснить, в чем дело, и оказалось, он ухаживал за двумя одновременно и у него не хватало времени на полноценные свидания со мной. А когда вторая девушка его послала, он сдул пыль с моего номера. А теперь самое интересное. Я ему сказала, что встречаться с ним не собираюсь. Так он написал, что я разбила его сердце, и спросил нет ли у меня случайно свободной подруги. © Виктория Грегор / ADME
- Ревную мужа к своей лучшей подруге. Знаю, что между ними ничего нет и быть не может, но жутко ревную. Дело в том, что он всегда готовит для нее: либо перед ее приходом, либо прямо в то время, когда она у нас. Он — кореец, любит все очень острое, и она обожает еду, приготовленную им. Я же не переношу острое совершенно, а муж не любит мою готовку, так как для него она очень пресная. Поэтому у нас каждый готовит себе сам. Понимаю, что фигня, но не могу ничего поделать. Ревную, когда вижу, с каким удовольствием она ест его еду. © Подслушано / Ideer
- Иногда мы можем часами задавать друг другу глупые вопросы. В последний раз перед сном он спросил, буду ли я его любить, если он вдруг станет птеродактилем. © OperatingOnScientist / Reddit
- Есть у меня родственники, семейная пара. Он — 198 см, она в районе 165 см плюс очень худенькая, прямо миниатюрная. Они очень любят на публике поприкалываться: она из себя изображает дочку, которая канючит «мороженку» или еще чего похлеще у отца. Хоть и глупо, но почему-то у них выходит смешно. © Ольга Суркова / ADME
- Встречалась с парнем несколько лет, все было хорошо, позвал замуж. Начали готовиться к свадьбе, и я говорю, что не буду менять фамилию. Во-первых, у него она не очень благозвучная, а во-вторых, мне придется менять документы, банковские карты, а это волокитно. Сказала, что если будут дети, то они получат его фамилию, что наличие общей фамилии никак не влияет на отношения и чувства в семье. Парень начал возмущаться, что в семье должна быть одна фамилия у всех. Я ему предложила тогда мою взять. Он в отказ — это против традиций. Отвечаю, что мы в XXI веке уже нарушаем кучу старых традиций, и, может, за меня родители еще должны приданное дать? Он говорит, что не отказался бы. А я в ответ: «Тогда веди меня жить в свой дом, причем хороший и большой, чего это мы в моей квартире собрались жить? И пусть тогда ты и твои родители оплачивают всю свадьбу, как было раньше принято, ведь с меня и моих родителей приданное». Короче, слово за слово, поругались, свадьбу отменили. Из-за такой вот глупости. Причем, он говорит общим знакомым, что я не только не захотела его фамилию брать, но еще потребовала квартиру и чтобы он единолично свадьбу оплачивал. © Подслушано / Ideer
- Недавно купили мы новомодную стиральную машину. Теперь муж ходит за мной и клянчит что-то постирать, ведь там 100500 режимов, колесиков, кнопочек и экран! Надо все перепробовать. Дома все перестирано, теперь он приносит вещи с работы, а я молча наблюдаю. © Юлия К.
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AdMe/Народное творчество/20 красноречивых доказательств того, что отношения — это драма и комедия в одном флаконе
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