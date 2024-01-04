20 красоток, которым посчастливилось встретить лучших профи своего дела

Поход к стилисту, парикмахеру или визажисту порой может закончиться весьма плачевно: горе-мастера возьмут с клиента большую сумму, а результат в лучшем случае будет даже не заметен. Тем более ценно, когда на пути попадаются настоящие профессионалы своего дела. Героям нашей подборки сказочно повезло встретить таких людей.

«Побывала на мастер-классе по макияжу, визажист — девушка из моего родного городка»

«Мой замечательный мастер по маникюру просто зажег. Кстати, на одной руке ногти короче, чтобы я могла играть на гитаре»

«Работа моего стилиста»

«Мне очень повезло, что я встретила такого талантливого парикмахера. Он не перестает меня удивлять»

«Этого облезлого тигра я набила в 19 лет. Доверилась мастеру, когда он сказал: „Ой, да я сделаю эскиз сразу на коже“. К счастью, позже я нашла профи, который закрыл тату»



«Мой стилист превзошел все мои ожидания»

У меня буквально челюсть отвисла! Отлично смотрится на тебе! © Blue-zebra-10 / Reddit

«Этот парикмахер просто волшебник»

«Фотография моей дочери и ее собаки и татуировка, которую мне недавно сделали»

«Свадебная прическа для кудрявых девушек. Было сложно найти фотографии естественных локонов на pinterest, чтобы показать пример стилисту. Но он справился»

«Работа моей подруги — мастера по маникюру»

«Обожаю моего парикмахера. Я давно экспериментирую с розовыми и фиолетовыми оттенками»

«Мой парикмахер — просто богиня! Только посмотрите, что она сделала с волосами после моей неудачной попытки покраситься дома»

«Очень талантливый мастер нарисовал это вручную на моих натуральных ногтях»

«Наконец-то я нашла парикмахера, который знал, что делать с моими волосами. Я впервые вышла из салона счастливая. Мои муж и мама были в восторге»

«Мои волосы были в ужасном состоянии, но мой стилист совершил чудо»

Ого, теперь они и правда выглядят здоровыми! © iohbkjum / Reddit

«Обожаю моего мастера по маникюру. Я восхищена результатом. Любуюсь весь день»

Свитер на ногтях просто бесподобен. Как она это вообще сделала? © LeastCleverNameEver / Reddit



«У меня темно-каштановые волосы, поэтому перед покраской парикмахер их полностью обесцветил. Потребовалось около 8 часов»

«Сходила к новому мастеру. Наконец-то кто-то позаботился о моих разросшихся кутикулах»

«Я хожу к одному и тому же стилисту уже почти десять лет. Она — настоящий мастер своего дела. Я была обязана поделиться ее работой»

«После грандиозной катастрофы с моими волосами я наконец-то обратилась к профессионалу»