20+ крутецких вещей, которые одни люди просто выбросили, а другие без стеснения подобрали и засветились от счастья

К сожалению, много людей в нашем мире как-то уж чересчур легко расстаются с вещами из-за какой-то мелкой поломки, еле заметной царапины или только потому, что они перестают им нравиться. Но есть те, кто совсем не против покопаться рядом с мусорным баком или даже в нем. Ведь там нередко можно найти по-настоящему крутые вещи: начиная от новой посуды или напольной лампы и заканчивая работающим 50-дюймовым телевизором.

Кстати, в конце марта 2023 года один парень в Великобритании вытащил из мусорного бака различных предметов на общую сумму $ 120 тыс. Героям нашей статьи тоже повезло, но не так сильно, конечно.

«Только что был в центре переработки, и, прикиньте, там какой-то парень собирался выкинуть это неимоверное чудо в контейнер для отходов из дерева»

«Нашел подставку для растений, сделанную из красного дерева в XIX веке»

«В мусорном баке нашла набор из 8 тарелок West Elm. Коллекция животных „Выдающиеся джентльмены“»

«Давно хотел себе игровой стул. И тут друг говорит, мол, люди только что оставили на дороге такой совершенно новый»

«Начался дождь, но меня это не остановило. Теперь у меня есть игровое кресло PlayStation Amarok за 230 фунтов стерлингов, на которое я потратил 0 фунтов стерлингов».

«Моя жена откопала самоочищающийся туалет для кошек, он почти как новый. К слову, такой же продается за $ 600»

«Нашла эту чудную лампу на мусорке»

На мусорке? На чертовой мусорке? Боже мой, я уже вечность ищу такую же! И все, что я нахожу в интернете или магазинах, продается за $ 600–1 500. © HoiPolloiDilatory / Reddit

«Нашла этого приятеля и не смогла его оставить. Кот для масштаба»

«Только что рядом с мусорным баком нашел полностью рабочую приставку Apple TV»

«Я очень доволен этим маленьким столом, который нашел»

«В мусорном баке нашел пакет, полный масок для Хеллоуина»

«Нашли это кресло детского размера на обочине»

«6 пар кроссовок Nike и пара совершенно новых ботинок теперь мои»

«Да, не самый лучший и не самый модный вариант, но я давно хотела кухонный остров»

«Поэтому и решила, что могу использовать этот небольшой столик, который нашла у мусорного бака».

«Я нашел эту игрушечную машинку еще на Рождество. Сегодня наконец-то стало тепло, чтобы я мог помыть ее для дочери»

«Это зеркало и лампу мы нашли в мусорном баке. На зеркале небольшая трещина, ремонт которой обойдется в $ 10»

Ого, я смотрела в магазине зеркало, почти идентичное тому, что вы нашли, но меня жаба душит отдать за него $ 150. Отличная находка! © dragonfly_slayer / Reddit

«Нашел чей-то „хлам“ — телевизор Samsung с диагональю 50 с чем-то дюймов, еще и с пультом»

«Пару недель назад вытащили это кресло из помойки. Идеальное состояние. Моему коту нравится»

«Не верится, что все эти вещи я нашел в мусорных баках моего города»

Нашел эту потрясающую тележку на строительной свалке. Новая такая же стоит более $ 800. Она еще и в прекрасном состоянии"