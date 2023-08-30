20 крутых людей, которые так преуспели в воспитании, что хоть приз давай

Каким бы опытным родителем ты ни был, ребенок все равно может устроить хаос в любой момент. Кто-то в этот момент может растеряться, а кто-то так красиво вырулить из ситуации, что невольно проникаешься уважением. И берешь парочку приемов на заметку.