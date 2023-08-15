20+ крутых вещей, которые одним даром не сдались, а другие готовы их с руками оторвать
Вещи, которые одним людям надоели и не приносят ни пользы, ни радости, для других могут оказаться настоящим сокровищем. Это может касаться и мебели, и одежды, и техники, и многих других предметов. К счастью, некоторые предметы все же получают шанс на вторую жизнь. И за них можно только порадоваться.
После реставрации это кресло просто не узнать
Когда люди выносили вещи на мусорку, обнаружили там картину. Она им так понравилась, что было решено взять ее с собой
«А когда присмотрелись и начали искать информацию, оказалось, что картине более 100 лет и сейчас она стоит от $ 1 000 до $ 3 000!»
Этот крутой бархатный диван тоже получил шанс на вторую жизнь в новых руках
Конструкция для душевой кабины валялась на мусорной площадке рядом с магазином. Она в отличном состоянии
«Наша квартиросъемщица узнала, что супруг ей изменяет, и съехала. Вот это пальто она выкинула — наверное, муж подарил. Теперь его ношу я и собираю комплименты»
На обочине дороги завалялась вот такая красота
«У нас не было елки. Нашли ее абсолютно случайно. Новая такая стоит $ 2,5 тыс.»
Из сундука, обнаруженного на обочине и покрашенного женой, вышел отличный кофейный столик
«Нашли электрокамин, перекрасили. Он отлично работает»
«Эта лампа с вампирско-готическими флюидами не нравится моему парню, но я ее нашла и расставаться с ней не планирую»
«Мечтала о чайнике с регулировкой температуры и нашла один прямо на скамейке. Почистила — и он как новый»
«Стильная лампа нидерландского дизайнера валялась среди кучи мусора. Забрал ее с собой»
«Эта сумочка валялась в мусорке. Она вся из 14-каратного золота, кроме ручки»
Крутая двухъярусная кровать была найдена в мусорном контейнере
Обнаружил на улице это кожаное кресло и продал его за $ 360
«Художница выкидывала свои картины после каждой ссоры с мужем. Жаль, ведь ее рисунки потрясающие»
«Прежний хозяин нашего дома оставил в пристройке к гаражу много вещей. Вот, например, винтажная швейная машинка»
«Заполучила это кресло бесплатно и дала ему новую жизнь»
Мужчина рад своей мусорной находке
«Зашла в местный секонд-хенд. Увидела свадебное платье. И мне его отдали бесплатно!»
«Оно с корсетом на косточках, из золотистой ткани, и, вы не поверите, но у него есть карманы!»
«После закрытия барахолки нашла на обочине коробку из-под чайника. Внутри был какой-то пластиковый сервиз и вот это сокровище из серебра и бирюзы»
Считается, что люди не ценят того, что достается им бесплатно. Но это далеко не всегда так. Ведь те, кто обнаружили действительно крутые и, главное, нужные им вещи на той же мусорке, прекрасно понимают, что сэкономили кучу денег.