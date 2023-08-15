20+ крутых вещей, которые одним даром не сдались, а другие готовы их с руками оторвать

Вещи, которые одним людям надоели и не приносят ни пользы, ни радости, для других могут оказаться настоящим сокровищем. Это может касаться и мебели, и одежды, и техники, и многих других предметов. К счастью, некоторые предметы все же получают шанс на вторую жизнь. И за них можно только порадоваться.

После реставрации это кресло просто не узнать

Когда люди выносили вещи на мусорку, обнаружили там картину. Она им так понравилась, что было решено взять ее с собой

«А когда присмотрелись и начали искать информацию, оказалось, что картине более 100 лет и сейчас она стоит от $ 1 000 до $ 3 000!»

Этот крутой бархатный диван тоже получил шанс на вторую жизнь в новых руках

Конструкция для душевой кабины валялась на мусорной площадке рядом с магазином. Она в отличном состоянии

«Наша квартиросъемщица узнала, что супруг ей изменяет, и съехала. Вот это пальто она выкинула — наверное, муж подарил. Теперь его ношу я и собираю комплименты»

На обочине дороги завалялась вот такая красота

«У нас не было елки. Нашли ее абсолютно случайно. Новая такая стоит $ 2,5 тыс.»

Из сундука, обнаруженного на обочине и покрашенного женой, вышел отличный кофейный столик

«Нашли электрокамин, перекрасили. Он отлично работает»

«Эта лампа с вампирско-готическими флюидами не нравится моему парню, но я ее нашла и расставаться с ней не планирую»

«Мечтала о чайнике с регулировкой температуры и нашла один прямо на скамейке. Почистила — и он как новый»

«Стильная лампа нидерландского дизайнера валялась среди кучи мусора. Забрал ее с собой»

«Эта сумочка валялась в мусорке. Она вся из 14-каратного золота, кроме ручки»

Крутая двухъярусная кровать была найдена в мусорном контейнере

Обнаружил на улице это кожаное кресло и продал его за $ 360

«Художница выкидывала свои картины после каждой ссоры с мужем. Жаль, ведь ее рисунки потрясающие»

«Прежний хозяин нашего дома оставил в пристройке к гаражу много вещей. Вот, например, винтажная швейная машинка»

«Заполучила это кресло бесплатно и дала ему новую жизнь»

Мужчина рад своей мусорной находке

«Зашла в местный секонд-хенд. Увидела свадебное платье. И мне его отдали бесплатно!»

«Оно с корсетом на косточках, из золотистой ткани, и, вы не поверите, но у него есть карманы!»

«После закрытия барахолки нашла на обочине коробку из-под чайника. Внутри был какой-то пластиковый сервиз и вот это сокровище из серебра и бирюзы»