20+ крутышек, от которых наглецы и хамы сами на стенку лезут

Ставить не место людей, которые ведут себя неподобающим образом, — это талант, который дается не всем. У одних получается дать отпор наглецам элегантно, другие действуют напролом, а третьи восхищаются умением этих двух типов персон вовремя подобрать нужные эпитеты. Герои нашей статьи за острым словцом в карман не лезут — оно у них всегда наготове.