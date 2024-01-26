20+ курьезных твитов от тех, кто живет под девизом: «Иду по жизни смеясь»

Не думаем, что в жизни ироничных людей меньше трудностей, чем у остальных. Но зато они обладают умением так круто шутить, что кажется — все их проблемы дают им лишь повод посмеяться, будь то отсутствие денег на карте или лишний вес. Вот вам твиты от обладателей прокачанного чувства юмора, которые, как настоящие супергерои, буквально спасают этот мир от грусти.