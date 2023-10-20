20+ историй о бывших, которые читаешь и думаешь: «Такое только в „Санта-Барбаре“ бывает»"

Расставание с любимым человеком мало кому дается легко. В такой ситуации главное — не отчаиваться и ко всему подходить с мудростью и юмором. В этой статье мы собрали истории героев, которые такого навидались со своими бывшими, что могут книжки написать. Некоторые имеют все шансы стать новыми бестселлерами.