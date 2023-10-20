20+ историй о бывших, которые читаешь и думаешь: «Такое только в „Санта-Барбаре“ бывает»"
Расставание с любимым человеком мало кому дается легко. В такой ситуации главное — не отчаиваться и ко всему подходить с мудростью и юмором. В этой статье мы собрали истории героев, которые такого навидались со своими бывшими, что могут книжки написать. Некоторые имеют все шансы стать новыми бестселлерами.
- Однажды бывший позвал меня на концерт. На месте оказалось, что он позвал не только меня, но и свою одногруппницу. Не знаю, чего он этим добивался, может, хотел, чтобы я ревновала или она. Но я не растерялась. Уже через минут 20 мы с этой девчонкой сдружились и отлично проводили время. Нам было весело. А вот бывший почему-то оказался недоволен нашей женской солидарностью. Ушел в середине выступления.
- С мужем вместе около полутора лет, знакомы лет семь. У него за спиной неудачный брак. Детей у них не получилось. У нас же совсем недавно родилась доченька. Он ее очень любит, нянчится, вроде все прекрасно. Но что странно, его бывшая жена уже как член семьи: муж постоянно ей фотографии дочки скидывает, зовет в гости с ней посидеть. Чуть ли не на целый день дочь отдать хочет. И это вроде как норма. А я не могу понять, что происходит... Развелись они из-за ее постоянных измен. После развода он остался на улице без денег и квартиры. © Подслушано / Ideer
- Все мои отношения были длинными и заканчивались тем, что при расставании человек, который котов раньше никак не любил, требовал оставить с ним совместно нажитого кота/кошку/котов. Мой первый мужчина остался с кошкой Матильдой, которую принес для меня. Мой второй мужчина остался уже с двумя котами, а третья кошка осталась со мной. Третий и последний — муж. Тут уже три кота и ребенок. Ребенок в основном у меня, конечно. Продолжаю фантазировать, что будет, если я сойдусь еще с кем-нибудь. © Alexandra Dolzhenko / ADME
- Сидела в прямом эфире на своей странице. На трансляцию зашли подружки из другого города и бывший. Первый час он молча слушал мои разговоры с девчонками. Потом подруги, не зная, кто это, начали подшучивать над ним в чате: «Вы не маньяк, случайно? Сидите весь эфир здесь, молчите. Что вам тут вообще надо?» Он начал оправдываться, чем вызвал еще большую волну стеба в свою сторону. Это комедийное шоу длилось еще где-то час. Удивляюсь, как он не сбежал. Потом рассказала девочкам, кто стал жертвой их шуток. Ржали вместе.
- Один мой бывший то и дело говорил: «О, вон моя бывшая мадам пошла» или «А тут одна моя бывшая мадам работала» и все такое. Часто повторял, что жениться не хочет, что у нас свободные отношения без обязательств. В итоге я себя воспринимала исключительно как будущую «бывшую мадам». Рассталась с ним по своей инициативе через пару лет, когда меня перестали устраивать отношения такого рода. Сказала, что отсутствие обязательств работает в обе стороны. Парень рыдал, звал замуж хоть прям сейчас. Не понимал, что было не так все это время, почему я не одумалась и не побежала в ЗАГС, роняя тапки. ©
Таисия К / ADME
- У моей мамы был «вечный бывший». Пару раз погуляла с ним в 70-х. Потом расстались. Она вышла замуж, родилась я. Товарищ все звонил и звал замуж. Мама переехала и запретила давать ему ее номер, так он 20 лет звонил ее подруге. Та трясла с него все, даже новый унитаз заставила купить. Прошло 30 лет. Мама случайно столкнулась с этим товарищем, растерялась и дала ему свой телефон. Тот снова стал звонить, звать на свидание и замуж. Так продолжалось еще 6 лет. Потом маме надоело, она его заблокировала на сотовом, а домашний так и не дала. Потом ее бывший звонил мне. Я его тоже заблокировала. Итого 45 лет. © Melissa / ADME
- Мой близкий друг написал песню о том, как я помог девушке пережить расставание с ее бывшим. Ситуация была такая. Мы с другом сидели в ресторане с живой музыкой и танцами. Недалеко от нас сидела девушка, которая плакала, а я не люблю, когда девушки плачут. Подошел, поговорил, узнал о том, что в том же ресторане отдыхает ее бывший, только уже с другой. Я предложил скрасить ее досуг, если она не против. В общем, пригласил ее за наш с другом стол. Хорошо так пообщались. А мой друг решил попросить разрешение у музыкантов исполнить несколько композиций. Он достаточно известный певец, поэтому артисты согласились. Тот выступил со словами: «Моему другу и его девушке». Песня понравилась всем, кроме бывшего моей спутницы. Кстати, потом эта песня была популярна в кругах любителей кавказской музыки. © Нил Кэффри / ADME
- Часто девушки мечтают утереть нос бывшим своим успехом после расставания. Недавно я оказалась в эпицентре такой истории, когда посылку принес курьер, он же мой бывший муж. У него был бизнес, а я тянула быт. Спустя 12 лет брака выкинул меня из жизни, женился на девушке моложе. Я лишь немного понимала в бухгалтерии и умела хорошо готовить. Начала печь на заказ, учиться. Потом бывшая одноклассница-блогерша узнала о моих проблемах и рассказала обо мне. Посыпались заказы. В итоге 3 года спустя у меня своя пекарня, заработок и репутация. Собираюсь открывать вторую пекарню. Ипотека в процессе. Блогерше на все ее события — безлимитные десерты. А тут заказала какую-то мелочь для работы, смотрю — бывший приносит. Оказывается, новая жена спелась с его другом. Отжали у него бизнес, контакты, нашу бывшую квартиру и все остальное. Уже родили ребенка и живут припеваючи. Я даже не испытала гордости или радости, когда он увидел мой успех, лишь какую-то жалость. А когда он стал клеиться ко мне — еще и омерзение. © Подслушано / Ideer
- Бывший говорил после расставания: «Ну поживи, поживи с родителями, через месяц сама взвоешь и приползешь». Не передать выражение его лица, когда я сказала, что уже купила квартиру и живу у родителей временно, пока там идет ремонт. © Подслушано / Ideer
- Мой друг, когда-то бывший парень, решил жениться, а я уже замужем за его однокурсником. У нас все хорошо: любовь, поездки, даже быт. Но его невеста не хочет видеть меня на свадьбе по своим женским причинам. Никогда не чувствовала себя более виноватой перед мужем, ведь его друг женится, а его не зовут, потому что у него есть я. И мое прошлое до замужества. © Подслушано / Ideer
- Как-то мне мой уже бывший мужчина притаранил цветок в горшке. Я цветы в принципе не люблю, а за этим еще глаз да глаз нужен. Возвращай, говорю, откуда взял. А он ни в какую — это, мол, символ нашей любви. Ну ок. Повстречались еще год, цветок благополучно засох, а я узнала про любовницу. Уходя, это чудо мне выдало, что цветок коньки отбросил в знак того, что ему другая женщина нужна была. Вот он и ушел. Да, дорогой, и дело вовсе не в отсутствии полива. © Подслушано / Ideer
- Мой рюкзак с единственной фотографией деда, которую я всегда носила с собой, был потерян в тот день, когда мне было на самом деле плохо, просто ужасно. Прошло несколько недель с того момента, как вдруг мне позвонил бывший парень. Оказалось, что он случайно нашел мой рюкзак в своей машине, когда собирался отправиться в долгое путешествие. Этот рюкзак пролежал там все это время, пока он не решил навести порядок в авто перед долгой поездкой. Он вернул его мне. Когда я открыла рюкзак и увидела фотографию, слезы счастья текли по моим щекам. Хоть мы давно уже не вместе, я всегда буду благодарна ему за это доброе дело. © Палата № 6 / VK
- Сильно простыла и заказала продукты домой. Потом заказала еще и лекарства из аптеки, а до кучи книжки бабушке на Новый год, раз уж все равно в интернете. Высокая температура, я в полном бреду, ничего не везут. Зато бывший обрывает телефон. Гордо игнорировала его. Под ночь перестал звонить, и тут наконец-то позвонили в дверь. Бегу к курьеру, а там бывший: с едой, лекарствами и книжками. Узнал адрес через друзей и привез мои заказы, потому что я вписала его адрес, где жили вместе. Так и помирились. © Подслушано / Ideer
- Мы расстались с бывшим на хорошей ноте, пока мне не начала написывать его новая пассия. Она представилась его женой и начала требовать, чтобы я отдала один из самокатов, которые мы покупали вместе. Причем с таким гонором, будто я ей реально что-то должна, хотя мы даже не были знакомы. Я напомнила, что моя квартира не камера хранения и что уже год прошел после того, как он съехал. Если он хотел что-то забрать, надо было делать это сразу, а все остальное уже на помойке. Начались звонки и от бывшего с возмущениями. Через пару лет он мне снова написал, уже с попытками подкатить. Я не растерялась и ответила: «Если ты опять хочешь спросить, где самокат, то у меня его нет».
- Бывший ушел, когда дочери было 3 года, и не участвовал в нашей жизни вообще. Она его даже не помнит. Когда ей исполнилось 13, объявился со словами, что ребенку нужен отец. Пыталась объяснить, что подобное появление может ее травмировать, но он не унимался. Пришлось рассказать все дочке. Она отреагировала спокойно, разрешила дать свой номер. Я очень переживала, что он ее обидит, но через пару сообщений папаша снова исчез. Дочь не расстроилась, а написала: «Я не поняла, ты со мной в какие-то игры играешь? Ответственность ты брать на себя собираешься или думаешь, что мне все это время ничего не нужно было?». Все его попытки увильнуть были пресечены жесткой аргументацией. Теперь я спокойна от мысли, что ребенок может постоять за себя в любой ситуации, а бывшего первый раз в жизни кто-то смог поставить на место.
- Идиотская была история и очень давно. Жили вместе, подобрали котенка. Через полгода расстались. Он пытался не отпускать меня всякими хорошими методами. Просил оставить хоть кота. Ну я и оставила, у родителей своя кошка была. А он потом просил алименты на кота. Это именно его формулировка. © Александра Гетманская / ADME
- Десять лет встречалась с парнем. Жениться не хотел совсем. Пугал ужасным грядущим бытом. Когда устала ждать и ушла, не давал прохода: караулил у двери, провожал до работы, встречал после. Клялся и обещал, что все понял, что мы поженимся, только бы я дала ему шанс. Любила его, поэтому вернулась. Полгода прошло, но ни намека на подготовку к свадьбе. Снова ушла. Снова он клялся и падал на колени. И так два года. Встретила другого. Влюбились, поженились. И тут бывший приехал с кольцом. © Подслушано / Ideer
- Бывшая моего друга после развода оставила ему падчерицу на попечение. В итоге он и его новая жена воспитывали девочку, хотя по крови она была им неродная. © cocoabeach / Reddit
- Жена друга всячески пыталась прекратить его общение с друзьями. Когда они поженились, то переехали жить в другой район. Она заявила ему, что ей слишком далеко ездить до работы, поэтому начала часто оставаться ночевать у родителей. Позже выяснилось, что у родителей эта мадам не ночевала, а гуляла с коллегами на вечеринках, а затем просто вернулась к бывшему. © porscheblack / Reddit
- Бывший не пригласил на нашу свадьбу мою семью, заявив, что они будут отвлекать от него мое внимание. Через три месяца мы развелись. © Babblewocky / Reddit
- Жил я как-то с девушкой. Любил ее очень и баловал как мог. Но вот на поездки за границу, денег у нас не было. Она все нудила: «Мы никуда не ездим, ты меня никуда не возишь». Через два года объявила, что нашла себе богатого старичка и очень его прям полюбила. А мы дальше жили вместе (договор был на двоих), только в разных комнатах. Пытался ее вернуть, даже свозил в Париж. В один день она мне говорит: «Я вернусь, если ты меня куда-нибудь свозишь». Привез ее в аэропорт и спрашиваю, куда ближайшие рейсы. Оказалось, через пару часов есть рейс в Париж. Плачу кредиткой за билеты, мы спонтанно летим в Париж. Два дня волшебства, счастья и замочек на мосту. Даже планировал жениться. А когда мы вернулись, она прислала сообщение, мол, поездка была классная, но она решила остаться со своим дедушкой. Вычеркнул ее из своей жизни. Через год разбогател и поехал со своей новой девушкой в Барселону отмечать Новый год. И внезапно на площади встретил бывшую с ее мужчиной. Только мы с девушкой шли отмечать в один из крутейших клубов Испании, а бывшая со своим смотрела салют на площади. Потому что какие клубы в его возрасте? © Тросс / ADME
Не все истории любви имеют плохой финал. Например, недавно мы рассказывали о чудесной пожилой паре, которая решила провести пенсию в море и оплатила 51 круиз.
AdMe/Народное творчество/20+ историй о бывших, которые читаешь и думаешь: «Такое только в „Санта-Барбаре“ бывает»"
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