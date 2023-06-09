20+ любимчиков фортуны, которые получили даром то, за что другие заплатили бы немалую цену

Что для одного — хлам, для другого — сокровище. Поэтому когда кто-то решает избавиться от надоевшего предмета интерьера, ненужной техники или одежды, которая только занимает место в шкафу, скорее всего очень быстро найдется тот, кто об этом только и мечтал. Просто удивительно, как много потрясающих вещиц оказываются не нужны своим прежним владельцам.

«Нашла в мусорном баке возле магазина кольцо. Думала, бижутерия какая-то, а это серебро 925-й пробы»

«Кто-то выкинул соковыжималку, а я подобрала. Думала, что она сломана, но нет. Теперь делаю сок из всего»

«За 5 дней до дня рождения дочки нашла на обочине дороги электрокачели»

«Нашел на обочине предмет, похожий на чемодан. Оказалось, что он раскладывается и превращается в стол и 4 стула!»

«Новенькая швейная машинка с мусорки. На коробке написано „Повреждено“, но на самом деле она работает отлично»

«Недалеко от моего дома кто-то выставил на обочину 2 комода середины века. Я до сих пор в восторге»

«Сегодня получил мотоцикл бесплатно. С ним все в порядке»

«Бесплатно».

«На одной интернет-барахолке мне отдали великолепное шелковое свадебное платье 1981 года!»

«Я пока не собираюсь выходить замуж, но могу просто надевать это платье, чтобы чувствовать себя красивой».



«Соседи выбросили в мусорку огромный кукольный домик со всеми куклами и мебелью, а я забрал»

«Нашла это в мусорном баке. Его бывший хозяин вышел из дома и дал мне коробку, чтобы я унесла растение. Он был очень рад, что я собираюсь забрать его домой!»

«Нашел на свалке запечатанный ящик. А внутри оказался совершенно новенький автоматический телескоп»

«Моя самая милая находка: кукольная кроватка для кота. Думаю, он одобряет»

«Живу в Испании. Увидел, как новые соседи выбрасывают хлам старых владельцев дома. Порылся я в нем и нашел футболку под стеклом. В рамке!»

«Погуглил и узнал, что в руках у меня вещица самого Бобби Заморы — известного британского футболиста».

«Нашел на улице этот прекрасный столик с зеркалом и стул. Моя подруга так счастлива!»

«Нашла в мусорном баке кучу косметики. Ее розничная цена около $ 750»

«Рылся в коробках из обувного магазина и обнаружил совершенно новую пару Converse!»

Кажется, какой-то единорог потерял мешок подарков в мусорном баке

«Собирался купить новый офисный стул, но нашел этого красавца сегодня: кресло Herman Miller Aeron за $ 1,5 тыс.»

«Классная лампа. Нашел на бордюре»

«Нашел беговую дорожку рядом с мусорным контейнером. Она в прекрасном состоянии»

«Кто-то выбросил столик, а я подобрал. Покрасил в темный цвет, покрыл лаком, отполировал. Доволен как слон!»

Кажется, кто-то передумал становиться художником. И дал шанс творить кому-то другому

«Увидела на обочине профессиональный миксер с насадками. И он работает!»

Пожалуй, любой родитель понимает, что это богатство

«Нам нужна была новая посудомоечная машина, а соседи как раз решили выкинуть свою. Забрал, установил. Прекрасно работает»

«Наше финансовое положение сильно пошатнулось в последнее время. Но вчера мы с мужем смогли выдохнуть, потому что продали эту технику, которую кто-то вынес на мусорку»

«Кто-то выбросил детское кресло. Я превратила его в собачий трон»

«Все это богатство лежало в небольшой сумочке. Я не смог удержаться и заглянул внутрь. Кажется, муж довел кого-то до ручки, ржу не могу»

«Не могу поверить, что кто-то вынес на мусорку работающий игровой автомат „Пакман“»

«Не было денег на подарки ко Дню матери для мамы и бабушки, замечательных женщин, которые их так заслуживают. Но среди мусора меня ждали они — эти сумки!»

«Прямо выдохнула, потому что смогла подарить близким что-то крутое и при этом не влезть в долги по коммуналке. Эти сумки Bogg продаются по $ 90 долларов за штуку и очень популярны там, где я живу».