20+ людей, которые решили сыграть в Тайного Санту и теперь еще долго будут вспоминать полученные подарки

Наступает череда долгожданных праздников. И многие люди, чтобы проникнуться атмосферой Нового года, играют в Тайного Санту с друзьями, коллегами, а порой даже с незнакомцами. Но иногда эта, казалось бы, безобидная игра становится не только занятным досугом для участников, а яркой историей, которую вспоминаешь всю жизнь и рассказываешь всем знакомым.

В офисе играли в Тайного Санту. И девчонки уже третий день выясняют, кто им подарил корм для крыс. © MamkinaPrincessa / Pikabu

На Рождество с друзьями решили устроить Тайного Санту. Бюджет был $20. Поэтому, когда начали распаковывать подарки, одна девушка удивилась, что ей досталась упаковка дорогого шоколада, сертификат на $30 в ресторан и зачем-то еще $10 наличными. Начали выяснять, кто такой щедрый. Оказалось, что один парень не успевал ничего купить и просто передарил шоколад, который ему дали на работе. Подумав, что шоколад не тянет на полноценный подарок, докинул еще $10. А про сертификат в коробке он ничего не знал. © Подслушано / Ideer

После рождения дочери я немного набрала. Очень старалась похудеть и страдала из-за этого. Поделилась своими переживания с коллегами. После получила в подарок от Тайного Санты гантель с запиской: «Может быть, тебе нужно больше заниматься силовыми упражнениями. Надеюсь, это поможет». Я просто взбесилась от этого подарка, но не подала виду. Через 3 месяца я ушла с работы из-за повышения и использовала гантель только в качестве дверного упора. © Fine-Tomato-6298 / Reddit

«Эти шикарные ножницы были подарком Тайного Санты несколько лет назад, и они мои самые любимые. Кто бы ты ни был, спасибо»

Коллеге в офисе всегда чем-то воняло. Ну прям воняло и все! В Тайного Санту она не играла, но подарок получила. Кто-то анонимно подарил ей противогаз. © IliT545 / Pikabu

На работе у мужа играли в Тайного Санту. Он вытащил бумажку со своим именем, но ведущий не стал его слушать и что-то менять. Поэтому, чтобы он не расстраивался мы решили купить ему шикарный подарок в 4 раза дороже заявленной суммы, а еще подписать открытку: «Для лучшего коллеги, который у меня когда-либо был. Никогда не меняйся». Наступает день икс, босс раздает всем коллегам подарки. Доходит очередь мужа. Начальник зачитывает вслух открытку и сразу меняется в лице от удивления. Коллеги тоже были в шоке и очень долго сплетничали об этом, ведь все остальные получили в подарок кружки и другую мелочь. Мы потом еще долго смеялись над этой ситуацией. © Competitive-Leek5139 / Reddit

Два года назад играла в Тайного Санту в интернете. Был уговор насчет цены подарка. Мне почему-то повезло, и женщина, которой попалась я, прислала мне презент на кругленькую сумму, хоть мы договорились на куда более дешевые подарки. Я потом связалась с ней, чтобы поблагодарить, а она такая: «Ой, слушай, мне муж презентовал месяц отдыха на Бали. И я тоже решила кого-то порадовать». © Аноним3448579 / Ideer

Ох уж этот Тайный Санта. Был руководителем небольшого коллектива. Ну и под Новый год ребята захотели устроить себе такое развлечение. Не сильно горел желанием все это устраивать, но раз желающих много, то чего людей обижать, устроил. И вот день вручения. Понимаю, что нет одного подарка, как раз от девочки, которая больше всех просила устроить это мероприятие. Причем сама она уже свалила в отпуск, забрав свой подарок заранее. Пришлось спешно придумывать, что дарить, не оставлять же человека обделенным. © DigitalTomato / Pikabu

Я решил поучаствовать в Тайном Санте онлайн, и это перевернуло мою жизнь. Даритель не выходил на контакт, и я уже думал, что обо мне забыли. Но позже мне пришел подарок. Я был в шоке, когда развернул посылку. Оказалось, что Тайный Санта так тщательно собрал мне подарок, внимательно изучив все мои вкусы, что я, парень в 32 года, разрыдался. Мне очень хотелось поблагодарить этого человека. Мы списались в социальных сетях. Начали часто общаться и встречались при каждой возможности, хотя и жили на разных концах страны. Она оказалась самой удивительной девушкой, которую я когда-либо встречал. Красивая, заботливая и любящая. Я нашел родственную душу, и теперь мы живем вместе. Это настоящее счастье. © Unknown author / Reddit

На работе играли в Тайного Санту. Коллектив небольшой, всего 10 человек. Номинал был небольшой, каждый вытягивал бумажку с именем и покупал этому человеку подарок. Потом упаковали в одинаковые пакеты и попросили сотрудника из соседнего кабинета нам по очереди вручить наши подарки в назначенный день. Коллега подошел ответственно к этому мероприятию: надел костюм Деда Мороза и просил читать стихи, после чего вручал подарок. Уже половину подарков раздали, все счастливы. И вдруг Санта берет в руки очередной подарок и растерянно смотрит на меня, говоря: «Чего это вы дедушку подставляете? Тут не хватает подарка». Как оказалось, сотрудница, которой выпала я, просто забыла мой подарок дома. Весь день молчала об этом. На вручении она оказалась в первых рядах, и когда получила свой, сразу убежала на рабочее место. Все коллеги начали ругать ее, а я ушла в кабинет и разрыдалась. © Perechnaya.myata / Pikabu

«Сестра участвовала на работе в Тайном Санте. Бюджет, конечно, небольшой, но тем не менее, есть же варианты обыграть»

«И в конце концов: лучший подарок на $3 — это $3»

Был Тайным Сантой финансового директора, подарил ей книгу по разведению и содержанию змей. Скандал был страшный. © vglebov1979 / Pikabu

Впервые участвовала в Тайном Санте и не ожидала ничего серьезного в подарок. В итоге получила два билета в театр за нехилую такую цену в первый ряд, которые меня, мягко говоря, шокировали. Даже как-то не по себе стало от такого дорогого подарка. © ArinaStartseva / Pikabu

У нас в коллективе был товарищ, который вечно психовал. Можно сказать, у него вечно из-за всего подгорало. Когда он выпал мне, у меня просто не было выбора. Я пошел и купил маленький огнетушитель, чтобы ему было чем тушить свои порывы агрессии. Было весело, когда он в день икс выбежал из раздевалки с криком: «Кто мне огнетушитель подарил?» © CMMya / Pikabu

«Ищу Тайного Санту, который в 2017 году смастерил эту прелесть»

Играли в Тайного Санту в университете. Мой Тайный Санта выдал себя, когда, сидя напротив, попытался сказать шепотом одногруппнице: «Передай, пожалуйста, Ире подарок и скажи, что это от ее Деда Мороза». Все в аудитории засмеялись в этот момент, но я все равно изобразила удивление, чтобы не расстраивать паренька. Подарок мне очень понравился, и ситуация показалась милой и смешной.

Я записала сына на Тайного Санту с обменом книгами, когда ему было 7 лет. Его тайным Дедом Морозом стала замечательная женщина, которая до сих пор присылает ему книги и вещи, уже хорошо изучив его интересы. Сынок называет ее своей приятельницей по книгам и с удовольствием пишет ей письма и рисует милые рисунки. Обожаю эту женщину за то, что она привила маленькому мальчику любовь к чтению. © simplyatomic / Reddit

В этой игре в нашем офисе мне попалась HR. В двух словах — очень невоспитанная, вредная, грубая, без берегов женщина. Под елочку ей положил полную коробочку активированного угля и письмо с посылом, что нужно быть добрее и проще. Все было оформлено как полагается: коробочка, конвертик, письмо и оберточка новогодняя. Все-таки мы же хотим перевоспитать, а не наказывать. © theRealJorsky / Pikabu

«Мне грустно, что я не могу найти своего настоящего Тайного Санту. Пару лет спустя моей кошке все еще нравится кровать у окна, которую ей подарили»

Играли в Тайного Санту с лимитом $6. В день икс ведущий вызывает меня и вручает красивую коробочку с подарочной картой в магазин электроники на эту сумму. Меня такой подарок вполне устроил. Потом начали вручать подарки другим, как вдруг ко мне подходит ведущий с удивленными глазами и говорит, что для меня приготовлен еще один подарок. Снимаю обертку второго презента, а там мой эпичный портрет, обработанный на холсте. Так я и стал единственным обладателем двух подарков в офисе, хотя это и произошло случайно. © user4920230 / Pikabu

Был свидетелем, как коллеге вегану анонимный Дедушка Мороз подарил кочан капусты. © GreLI / Pikabu

«Возможно, это увидит один из моих прошлых Дедушек Морозов. Однажды мне прислали набор красок, и с тех пор я начал рисовать»