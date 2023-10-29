20+ людей, которые в магазине вместо товаров по акции отхватили полную тележку впечатлений

Поход в магазин — наша практически ежедневная рутина. Однако проходя мимо полок и стеллажей можно нечаянно стать свидетелем эпичной сцены или даже ее главным персонажем. Именно так произошло с героями нашей подборки, которые просто хотели сделать покупки, а влипли в историю.