20 людей, которые в смс-переписках готовы раскрыть все грани своего остроумия
Сегодня многие люди предпочитают общаться в мессенджерах, а не посредством телефонных звонков. Причины просты. Можно ответить, когда будет удобно, а также есть шанс поразмыслить над сообщением собеседника и выдать какой-нибудь остроумный ответ.
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У нас также есть подборка переписок, где каждое слово буквально искрит тонким юмором.
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: PuNiSheR2by / Pikabu
Как ни странно, забавные переписки иногда происходят не только с родными и близкими, но и с водителями такси.
AdMe/Народное творчество/20 людей, которые в смс-переписках готовы раскрыть все грани своего остроумия
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