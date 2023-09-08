20 людей, которые в смс-переписках готовы раскрыть все грани своего остроумия

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Сегодня многие люди предпочитают общаться в мессенджерах, а не посредством телефонных звонков. Причины просты. Можно ответить, когда будет удобно, а также есть шанс поразмыслить над сообщением собеседника и выдать какой-нибудь остроумный ответ.

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У нас также есть подборка переписок, где каждое слово буквально искрит тонким юмором.

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