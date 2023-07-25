20+ людей рассказали о случаях, когда в их отношениях наступили финальные титры

Может так случиться, что идешь с человеком по жизни бок о бок, и вдруг настает момент, когда все общение прекращается. Такое случается не только у влюбленных, но и у друзей или даже у родственников. Как правило, всегда находится веский повод закончить отношения раз и навсегда. Однако бывает так, что причина настолько необычная или даже глупая, что невольно хочется сказать: «А что это было?» Читатели ADME рассказали свои занимательные истории.