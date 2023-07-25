20+ людей рассказали о случаях, когда в их отношениях наступили финальные титры
Может так случиться, что идешь с человеком по жизни бок о бок, и вдруг настает момент, когда все общение прекращается. Такое случается не только у влюбленных, но и у друзей или даже у родственников. Как правило, всегда находится веский повод закончить отношения раз и навсегда. Однако бывает так, что причина настолько необычная или даже глупая, что невольно хочется сказать: «А что это было?» Читатели ADME рассказали свои занимательные истории.
- Как-то на первом свидании парень купил конфеты Raffaello и почти все сам съел. Оставил мне только одну штучку со словами: «Ого, какие они вкусные». © Лилия Хафизова
- Мы расстались потому, что наши взгляды разошлись: он просто не хотел признавать, что я богиня! © Николетта Блек
- Как-то за ужином он надел наушники и сделал вид, что увлеченно смотрит какое-то видео в телефоне. Предложила ему огурец, но он не слышит. Переспросила еще пару раз — никакой реакции. И тут я тихонько произнесла: «Быстро встал, собрал вещи и ушел навсегда!» И тут он вытаскивает наушники и начинает возмущаться. А я просто не люблю, когда приходится повторять по несколько раз. © Lesedi Kretu
- Любимый расстался со мной из-за того, что я не из богатой семьи. Он так и сказал: «Нет перспектив». Но спустя много лет признался, что струсил, а я — лучшее, что было у него в жизни. © Akisha KI
- Мой мужчина взбесился, что я на отдыхе ушла на завтрак без него. А он спит обычно до 12 часов. © Nadezda Reichel
- Мне парень выдал, что я не развиваюсь как личность, и у меня нет хобби. А еще сказал, что я не рассказываю ему про книги, которые я постоянно читаю. © Гиша Иванова
- Разорвала отношения потому, что молодой человек был слишком напорист. Мы только познакомились, и тут он начал мне рассказывать, что я буду делать после свадьбы. Дополнял все это бесконечными разговорами про то, какое свадебное платье я бы хотела. © Анна Чигрина
- Мой парень молча бросил меня, мол, я «не такая». Обесценивал и не верил в меня. До сих пор не знаю реальную причину. Но все это стало для меня лучшей мотивацией в жизни. Спасибо Вселенной, что это случилось в 19 лет, а не тогда, когда уже есть семья и дети. © Milana Shipeliskaya
- Поехала я как-то в магазин за продуктами. И тут звонит парень и говорит: «Купи мне еще носков». После этого он перестал отвечать на звонки, и я его больше не видела. © Елена Коновалова
- Моя подруга подумала, что именно я разболтала ее секрет всем коллегам. Поэтому полностью перестала со мной общаться. И только спустя время выяснилось, что ее близкая подруга проболталась. Вот так я оказалась без вины виноватая. © Маргарита Долгалева
- Мой мужчина выдал: «Ты слишком вкусно готовишь. Из-за этого я боюсь растолстеть». © Светлана Слядзевска
- Моя подруга внезапно перестала со мной общаться. Мы жили в разных республиках, но всегда писали друг другу письма, поздравляли. И вдруг — молчание. Только через 10 лет я узнала, что она сильно заболела и поэтому решила оборвать все связи, чтобы не напрягать людей своими проблемами. Странно и грустно все это. © Надежда Емельянова
- Студенткой приехала в Париж. На курсе подружилась с парнем. Как-то вечером гуляем после учебного дня, в метро поднимаемся на эскалаторе. Я стою выше него на ступеньку. И тут поворачиваюсь к нему, чтобы что-то сказать, смотрю, а он своими огромными губищами решил меня «чмокнуть». Не знаю почему, но я тут же отвлекла его на что-то, а в это время смылась. Не готова я тогда была к любви, я учиться хотела. © Stella Tsarro
- Мой возлюбленный вначале сказал: «Будем жениться только после того, как забеременеешь, а то вдруг не получится забеременеть. А я ребенка очень хочу! Без него нет смысла в семье». Я согласилась. В итоге все получилось — я в положении. И тут он говорит, что передумал: к ребенку и семейной жизни не готов. Сейчас я одна, но с замечательным сыном! © Olga Alieva
- Парень на свидании заказал суши, и мы у моря прямо на багажнике машины их начали есть. И тут он начал сильно кашлять. Оказалось, что подавился васаби. А потом признался, что пробует все впервые. Это была первая и последняя наша встреча. © Марго Позоян
- Мы расстались молча. Я сказала, что беременна, а он ответил: «Люблю тебя! Все у нас будет хорошо». Как-то пошел на тренировку, но потом позвонил и сказал, что простыл, по-видимому. После этого я его уже не видела. А я родила двойняшек. © Anna Guzova
- Был у меня как-то магазинчик. Но я так устала от него, что решила продавать через онлайн-площадки. Свой магазин отдала подруге. У нее вроде бы все неплохо получалось, но не так, как у меня. И тут она обиделась и выдала: «Из-за тебя у меня не очень хорошо идет торговля». После этого она прекратила со мной общаться. От зависти. © Лола Лола
- У моего парня есть друг, которого бросила девушка. Так вот, мой суженый, чтобы поддержать друга, решил расстаться со мной. Объяснил это просто: «Раз он один, то и я буду один». Узнала я об этом от него же, но много лет спустя. А ведь я тогда целый год страдала из-за расставания. © Таня Леон
- Бойфренд обещал купить мне велосипед, но перед самой покупкой сказал, что лучше потратит эти деньги на себя. Еще он обещал на мне жениться, но как-то раз от него услышала: «Моя мама решила, что нашу свадьбу лучше перенести. Сыграем после того, как ты окончишь универ». © Диана Дремлюга
- Расстались с парнем после его гениальной фразы: «Ты очень хорошая, поэтому не хочу портить тебе жизнь». © Polyakova Tatiana
- Мой молодой человек сказал, что жить со мной не хочет, ведь мы все равно никогда не будем вместе. Однако если я ему предложу пожениться, то он подумает и, возможно, согласится! © Deli Bond
К сожалению или счастью, но с возрастом у нас все сильнее уменьшается круг общения. Это происходит по разным причинам: разногласия, взгляды на жизнь или же смена места жительства. Но не стоит забывать, что из-за каких-то мелочей лучше стараться не ссориться, ведь «слово не воробей, вылетит — не поймаешь».