20 магических фото, заряженных на новогоднее настроение

Новый год все ближе, но не все из нас чувствуют праздничное настроение. И если вы из таких людей, эти фотографии помогут вам ощутить атмосферу праздника и поверить, что волшебство — рядом. Совсем как в детстве.

Новогоднее настроение

«Целая коробка новогодней радости стояла на выброс! Обняла ее, как родную, загрузила в багажник и увезла домой. Красота далекого детства...»

«Каждый год 1 декабря кто-то украшает почтовый ящик на моей улице вязаной шапочкой. В этом году — лучшая!»

«Моя елка практически уничтожена, но зато получились эти фото. Ни о чем не жалею»

«Первая елка в моем первом доме»

«Мы с мужем всегда покупаем елку, которую больше никто не купит. Вот как мы обыграли лысину на стволе: это мышка-лесоруб»

«Я люблю свою соседку, которая каждый год, несмотря на унылость нашей панельки, берет и создает сама себе новогоднее настроение»

«Два моих песеля в своих рождественских свитерах»

«Мы сделали снеговика с помощью ведра»

«Лиса пришла полюбоваться нашей елочкой»

«Моя любимая елочная игрушка из детства»

«Пытались заставить ее позировать у елки. Она растопила наши сердца»

«Поставил на свой рабочий стол маленькую елочку»

«Я превратил свой гараж в пряничный домик»

«Уолтер думает, что елку мы купили специально для него»

«Так я упаковала кошелек, который хочу подарить сестре на Рождество»

«Птица свила гнездо на нашем рождественском венке и вывела птенцов»

«Мой щенок во время своей первой в жизни прогулки во время снегопада»

«Вообще-то мои коты недолюбливают друг друга, но сегодня я нашел их под елочкой сидящими вот так»