20 магических фото, заряженных на новогоднее настроение
Новый год все ближе, но не все из нас чувствуют праздничное настроение. И если вы из таких людей, эти фотографии помогут вам ощутить атмосферу праздника и поверить, что волшебство — рядом. Совсем как в детстве.
Новогоднее настроение
«Целая коробка новогодней радости стояла на выброс! Обняла ее, как родную, загрузила в багажник и увезла домой. Красота далекого детства...»
«Каждый год 1 декабря кто-то украшает почтовый ящик на моей улице вязаной шапочкой. В этом году — лучшая!»
«Моя елка практически уничтожена, но зато получились эти фото. Ни о чем не жалею»
«Первая елка в моем первом доме»
«Мы с мужем всегда покупаем елку, которую больше никто не купит. Вот как мы обыграли лысину на стволе: это мышка-лесоруб»
«Я люблю свою соседку, которая каждый год, несмотря на унылость нашей панельки, берет и создает сама себе новогоднее настроение»
«Два моих песеля в своих рождественских свитерах»
«Мы сделали снеговика с помощью ведра»
«Лиса пришла полюбоваться нашей елочкой»
«Моя любимая елочная игрушка из детства»
«Пытались заставить ее позировать у елки. Она растопила наши сердца»
«Поставил на свой рабочий стол маленькую елочку»
«Я превратил свой гараж в пряничный домик»
«Уолтер думает, что елку мы купили специально для него»
«Так я упаковала кошелек, который хочу подарить сестре на Рождество»
«Птица свила гнездо на нашем рождественском венке и вывела птенцов»
«Мой щенок во время своей первой в жизни прогулки во время снегопада»
«Вообще-то мои коты недолюбливают друг друга, но сегодня я нашел их под елочкой сидящими вот так»
«Рождество в моем родном городе. Квебек, Канада»
А вот еще несколько статей, способных создать новогоднее настроение как по мановению волшебной палочки:
Фото на превью hashbrownmcchicken / Reddit
AdMe/Народное творчество/20 магических фото, заряженных на новогоднее настроение
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