20+ маленьких хитростей, с помощью которых реально экономить, при этом ни в чем себе не отказывая

В наше время важно не только хорошо зарабатывать, но и быть бережливым, ведь так вы не только заботитесь об окружающем мире и своих вещах, но и можете реально накопить на нужные и полезные штуки, о которых раньше оставалось только мечтать. Да, экономным быть не стыдно, поэтому тысячи людей по всему миру еженедельно делятся своей мудростью — советами, находками и фишками, помогая другим откладывать на мечту.

«Перешли с каменного наполнителя на древесные гранулы, потому что они дешевле и легче. Хватает на 2 недели при ежедневном удалении и подсыпке»

Не выбрасывайте «пустые» флаконы из-под косметики. Вот сколько можно еще оттуда выдавить

«Этим летом мы смогли собрать 19 л помидоров с нашего огорода»

«Я покрасил 3 старых пуловера. Теперь у меня 3 новых»

«Я носил их 10 лет. Все, что нужно, — это темно-синий краситель или подходящий цвет, соль и стиральная машина (ведро тоже подойдет)».

«Готовлю себе бульон из пищевых отходов и костей курочки, которую сварила 3 ​​дня назад. Сезон супов — мой любимый»

«Способ приготовления бульона: куриные кости плюс овощные отходы (я использовала сельдерей, морковь и лук). Травы: лавровый лист, розмарин. Специи: куркума и перец горошком. По желанию яблочный уксус — он помогает выщелачивать кальций из костей. Я готовлю в мультиварке примерно 24 часа, затем удаляю крупные куски и процеживаю с помощью мелкоячеистого сита. Подходит для хранения в холодильнике в течение недели или в морозильной камере в течение 3 месяцев».

«Нахожу резинки для волос на земле, замачиваю их и стираю. Затем храню их на втулке от туалетной бумаги»

«Я выпрямила 65-летние гвозди для повторного использования. Не собираюсь спасать планету, это символический жест»

«Я использовал шнур для макраме, который был у меня дома, чтобы вернуть жизнь этому абажуру»

«Когда отец стал старше, он начал мыть бумажные тарелки и использовать их повторно»

«Я часто вырезаю корки купленного в магазине хлеба и сохраняю, потому что они очень хороши, если поджарить и обмакнуть их в масло, а также с яйцом пашот, кофе или чаем»

Молоко скоро испортится? Сделайте рикотту

«Я повторно использую стеклянные бутылки из-под сока для семян льна, чиа»

«Каша из топора — завтрак за 30 рублей»

«Нам понадобятся: морковь (2–3 шт.), манная крупа (4 ст. л.), соль и сахар. Чистим и отвариваем морковь.Натираем вареную морковь на терке, всыпаем манку, щепотку соли и пару щепоток сахара. Перемешиваем и даем постоять. Разогреваем духовку, формируем котлетки и минут на 15–20 отправляем пропекаться. Можно добавлять яйцо, муку, жареный лук, обваливать в панировке и жарить на сковороде. Идеально с клюквенным или брусничным соусом».

«Вам, ребята, может понравиться, как я заделал эту дыру в рубашке!»

«Я использую оставшиеся хлебные корочки от бутербродов. Замораживаю для сухариков или начинки, в зависимости от того, сколько останется»

«Недавно купили новые подушки? Сохраните упаковочную сумку и повторно используйте ее для перевозки или хранения»

«Подобрала это, нужны идеи. В идеале способы приготовить и заморозить на потом»

Мой способ «хранить» свежий перец — жарить его. Затем в банку с небольшим количеством масла. Так он хранится довольно долго. © shiplesp / Reddit

Я замораживаю лимоны и размораживаю их в микроволновой печи, когда мне нужен сок. © wuleonne0 / Reddit

Цукини и кабачки: натереть на терке и запечь в хлебе или маффинах или карамелизовать в соусе для пасты. © 75footubi / Reddit

«Я использовала обрывки джинсовой ткани, чтобы залатать дыры на других джинсах»

«Дано: человек взрослый — 2 штуки, деньги — 200 рублей.

Задача: вкусненько пожрать. Берем 200 рублей и идем в магазин»

«Список покупок: рыба замороженная — 800 г, рис — 800 г, луковица, сметана, крупа манная, зелень. Все на 197 рублей. Натираем солью и перцем рыбу. Пилим рыбу на удобные кусочки, обваливаем в манке и на сковороду с разогретым маслом. Огонь должен быть выше среднего. Задача — обжарить с двух сторон. Луковицу нарезаем полукольцами, укладываем сверху. Сметану выкладываем в сковороду, добавляем специи по вкусу и все это заливаем водичкой. Промываем и отвариваем рис. Лук стал мягким? Ну, в общем-то, и все. „Садитесь жрать, пожалуйста“».

«Мама сделала заплатку, чтобы скрыть пятно на своих садовых джинсах»

«Я превратил старый чемодан в кошачью лежанку»

«Сегодня сделал почти 15 л хозяйственного мыла. Я представитель 3-го поколения в моей семье, которое использует этот рецепт»

Одеяла из старой одежды