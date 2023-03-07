20 мастеров и мастериц, которые не спешат в магазин, когда им нужны всякие штуки для дома

Присматривать себе всякие штучки для дома — занятие, которое может растянуться на часы. Ведь стоит оказаться в отделе хозяйственных товаров, как сразу глаза начинают разбегаться и хочется купить все и сразу. Но герои нашей статьи предпочитают не ходить в магазины, а все мелочи, например мыльницы и тарелки, и даже мебель делать своими руками.

«Меня так раздражали все эти мерные чашечки моей жены, что я решил сделать для них небольшую полку. Супруга в восторге»

«Вот такие цветочные тарелки я сделала сама»

«Жена нашла в интернете кофейный столик, очень он ей понравился. Я предложил не покупать его, а смастерить самому, и вот что получилось»

«Я начала делать мыльницы»

«Муж сделал эту полку в качестве подарка по случаю рождения ребенка. Он впервые делал что-то из дерева, и я горжусь им»

«Сделала кошачью миску на уроке гончарного дела. Кот одобряет»

«Ковер-пончик. Самый большой коврик, который я когда-либо делала»

«Использую по назначению первую тарелку, которую я слепила сама»

«Связала это одеяло своему мужу около года назад. Оно мне до сих пор очень нравится»

«Чайник я сделала сама. Так классно получилось, не могу»

«Впервые шила себе постельное белье, было весело»

«Я впервые делала венички. И получилось здорово, и плести было приятно»

«Ходила на курсы гончарного дела. Это масленка, которую я сделала после 6 занятий»

«Впервые делаю вышивку на подушке. Получилось настоящее произведение искусства»

«Слепила парочку кружек с кошками. Обожаю их»

«Смастерил раковину для ванной из большого валуна»

«Вот такое гигантское кашпо я слепила. Кот на фото для масштаба»

«Игровой коврик в виде пазла из подушек. Сделала для своих детей»

«Смастерил полку для кошек. Оба пушистых и играют на ней, и спят»