20+ мастеров продемонстрировали, что из стекла можно делать не только стаканы и вазочки

Стеклоделие как декоративное искусство — один из самых древних и сложных художественных промыслов. Создание произведений искусства из стекла — это процесс не из легких: он требует не только вдохновения, но и особенно бережного отношения к хрупкому материалу.

Нам в ADME кажется, что работа со стеклом сродни волшебству, поэтому мы не в силах отказать себе в удовольствии полюбоваться ее результатами.

«Делаю комнатные цветы из витражного стекла»

Ваша кошка, похоже, мечтает столкнуть их с высоты. © ShmelonShmusk / Reddit

Цветы из морского стекла

Садовый паучок

«Мой самый масштабный проект»

«Занялась изготовлением витражей. Больше всего мне нравятся такие уголки»

Идеально подходит для тех, у кого растения не выживают, но им все равно хочется зелени. © Kiwipecosa / Reddit

«Мои мармеладные мишки»

Витражный ворон

«У него размах крыльев около 1 м, и на его создание ушло примерно 50 часов».

«Я делаю наградные сувениры для компаний, и это был подарок в честь выхода сотрудника на пенсию»

«Когда спрашиваешь мужа, что он хочет на день рождения, и он отвечает: „Рамэн“»

«Я сделал человека из выдувного стекла»

«Я люблю делать стеклянные фрукты. Эти весят по 9 кг каждый»

Подвески со сморчками

Лист монстеры

«Мой муж выдувает стекло и делает прикольные штуки. Этот парень — один из моих любимых»

Это выглядит потрясающе! На долю секунды мне показалось, что ты держишь настоящего осьминога. © mclaughlin477 / Reddit

Витражное зеркало с грибами

«Наконец-то я закончил этот витраж по мотивам фильма „Кошмар перед Рождеством“»

«Вклад моего папы в украшения для нашей свадьбы»

«Он сделал только 3 штуки, и мы сохраним их, чтобы потом передать детям».

«Мой витраж впервые отобрали для музейной экспозиции»

«Я вдохновилась фильмом „Шан-Чи и легенда 10 колец“ и сделала витражную коробочку с драконом»

«Моя жена только что сделала этот витражный дирижабль, и он мне очень нравится. Я не понимаю, как она придумывает такое»

«Год назад прошел 3-дневные курсы в стекольной мастерской, и вот некоторые мои работы»

«Я делаю стеклянных спящих котят, и их можно носить как подвески»

«Спустя почти 20 лет снова занялась витражами и сделала подарок для дочери. Похоже, ей нравится»

«Я только учусь, так что мои поделки выглядят довольно глупо»

Мне они нравятся гораздо больше, чем работы так называемых профи. © Squirrella / Reddit

