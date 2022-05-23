20+ мастеров продемонстрировали, что из стекла можно делать не только стаканы и вазочки
Стеклоделие как декоративное искусство — один из самых древних и сложных художественных промыслов. Создание произведений искусства из стекла — это процесс не из легких: он требует не только вдохновения, но и особенно бережного отношения к хрупкому материалу.
Нам в ADME кажется, что работа со стеклом сродни волшебству, поэтому мы не в силах отказать себе в удовольствии полюбоваться ее результатами.
«Делаю комнатные цветы из витражного стекла»
- Ваша кошка, похоже, мечтает столкнуть их с высоты. © ShmelonShmusk / Reddit
Цветы из морского стекла
Садовый паучок
«Мой самый масштабный проект»
«Занялась изготовлением витражей. Больше всего мне нравятся такие уголки»
- Идеально подходит для тех, у кого растения не выживают, но им все равно хочется зелени. © Kiwipecosa / Reddit
«Мои мармеладные мишки»
Витражный ворон
«У него размах крыльев около 1 м, и на его создание ушло примерно 50 часов».
«Я делаю наградные сувениры для компаний, и это был подарок в честь выхода сотрудника на пенсию»
«Когда спрашиваешь мужа, что он хочет на день рождения, и он отвечает: „Рамэн“»
«Я сделал человека из выдувного стекла»
«Я люблю делать стеклянные фрукты. Эти весят по 9 кг каждый»
Подвески со сморчками
Лист монстеры
«Мой муж выдувает стекло и делает прикольные штуки. Этот парень — один из моих любимых»
- Это выглядит потрясающе! На долю секунды мне показалось, что ты держишь настоящего осьминога. © mclaughlin477 / Reddit
Витражное зеркало с грибами
«Наконец-то я закончил этот витраж по мотивам фильма „Кошмар перед Рождеством“»
«Вклад моего папы в украшения для нашей свадьбы»
«Он сделал только 3 штуки, и мы сохраним их, чтобы потом передать детям».
«Мой витраж впервые отобрали для музейной экспозиции»
«Я вдохновилась фильмом „Шан-Чи и легенда 10 колец“ и сделала витражную коробочку с драконом»
«Моя жена только что сделала этот витражный дирижабль, и он мне очень нравится. Я не понимаю, как она придумывает такое»
«Год назад прошел 3-дневные курсы в стекольной мастерской, и вот некоторые мои работы»
«Я делаю стеклянных спящих котят, и их можно носить как подвески»
«Спустя почти 20 лет снова занялась витражами и сделала подарок для дочери. Похоже, ей нравится»
«Я только учусь, так что мои поделки выглядят довольно глупо»
- Мне они нравятся гораздо больше, чем работы так называемых профи. © Squirrella / Reddit
А вам какие изделия из стекла нравятся больше всего?
Фото на превью littleisland92 / Reddit
AdMe/Народное творчество/20+ мастеров продемонстрировали, что из стекла можно делать не только стаканы и вазочки
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