20+ метких комментариев от самых отвязных шутников из интернета

Найти нужные слова — завидное умение. А если эти реплики еще и гомерический хохот вызывают, то лучше ничего и не придумаешь. Представляем вам статью с уморительными комментариями, которые, как по мановению волшебной палочки, повышают настрой, если вдруг взгрустнулось.