20+ мистических историй, от которых по спине бегут мурашки размером со слонов

Не все в этом мире поддается объяснению. Одни люди видят во снах события, которые еще не произошли, другие слышат шаги в пустых комнатах, третьи находят давно потерянные вещи на самых видных местах. Возможно, все это — всего лишь игры памяти или воображения, но читаешь такие истории — и будто кино смотришь.

А в конце вас ждет бонус о том, что не всем снам и знакам стоит доверять.

8 лет назад у меня был выкидыш. Потом я забеременела опять. Счастью не было предела, особенно, когда мы с мужем узнали, что у нас будет двойня, пацаны. А сегодня один из сыновей мне сказал: «Однажды я уже потерял тебя, когда был в животе. А второй раз я терять не хотел, мне Миша (его близнец) на этот раз помог». Весь день хожу в шоке. Ни о чем другом думать теперь не могу. © Палата № 6 / VK

Подруга у меня как-то в отпуск летела, я ее провожал. Она уже прошла на посадку, обернулась, помахала мне. А на пальце кольцо у нее. Через пару дней пишет в слезах: «Потеряла кольцо. Любимое. Бабушка дарила». Как мог, успокоил. Вернулась, через полгода в какой-то из шкатулок дома обнаружила свое украшение: помятое, чуть не погрызенное, сплющенное. Пес его знает, что с ним там было. © Мишель Мадонна / ADME

Ехали как-то на машине с другом. Дорога долгая, в ночь, водитель еще и попутчиков взял: женщину с дочкой и грудным младенцем. Едем, значит, я уже сплю на переднем пассажирском и сквозь сон как будто слышу: «Посмотри, как там Вася за рулем». Открываю глаза, а он спит! А машина плавно тянется в сторону отбойника на скорости 120км/ч. Короче, разбудила я его мягко и потом уснуть не могла всю дорогу. Вот как это объяснить, я не знаю, но этот самый Вася потом еще долго меня ангелом-хранителем называл. © Lokitos / Pikabu

Мы были с мужем на даче зимой. Я вечно поздно спать ложусь, а муж в 10 уже укладывается. Ну он и ушел спать, а я за компом играла. Нужно сказать, что зимой на дачах у нас очень мало народа, по нашей линии всего один сосед, и тот далеко. Вот уже около полуночи, решила я выйти на веранду. Стою, смотрю вокруг — красота! Луна полная, мороз, снег искрится. Тишина. И слышу шаги по снегу. А забор у нас тогда еще старый был, низкий и редкий, и улицу мне очень четко было видно, тем более, она луной освещалась. Я слышу скрип снега и понимаю, что шаги приближаются к нашему участку, уже сравнялись со мной, а за забором никого и нет... До сих пор этот ужас помню. И отвернуться страшно, чтобы убежать. В итоге я просто вслух громко говорю: «Уходи!» И слышу, как шаги удаляться стали. Как я в дом влетела, я плохо помню, но через 5 секунд я уже у мужа под боком пряталась. © glavbuh / Pikabu

У моей младшей сестренки была маленькая мягкая игрушка, похожая на мышку, она с ней всегда спала. И однажды мышка пропала. Родители обыскали весь дом, но игрушку не нашли. Трагедия была, ведь сестра без нее заснуть не может! В итоге мама побежала в магазин, чтоб купить такую же. Где-то через полгода мы всей семьей уехали на выходные, а когда вернулись, увидели старую мышь — она лежала на кровати. Это было очень странно! Я еще просил родителей поехать в отель, потому что боялся спать дома. Ведь ключей от нашего жилья ни у кого не было, домашних животных тоже. © embll / Reddit

Я живу в деревне. Однажды шел из магазина, была поздняя осень, дождь моросил. Смотрю: у мусорки сидит и дрожит маленький котенок. У меня сердце сжалось. Я его взял и принес домой. Вы не представляете, какой он был худой — кожа да кости. В общем, я его накормил, отмыл и оставил себе. Прожил он у меня почти 14 лет. Однажды кот почти перестал есть, постоянно лежал. Я понял, что подошло его время уходить за радугу. Если бы вы знали, как я его любил! Но что поделаешь... В один вечер кот еле встал и попросился на улицу. Я выпустил его. Это был последний раз, когда я его видел. Прошло 3 дня. Сплю ночью и чувствую, как кто-то запрыгнул на кровать и лег в ногах. Так делал мой любимый кот. Я тут же вскочил, включил свет — никого. А в ногах на одеяле осталась ямка, будто там лежал мой кот. У меня только одна мысль на этот счет — он приходил попрощаться. © Unknown author / Pikabu

Пару лет назад в ДТП погибла моя хорошая подруга. И через пару месяцев я заболел довольно сильно: температура под 40, бред и все такое прочее. Пару ночей лежал, лучше не становилось, вызвать скорую я почему-то не додумался. И вот среди температурного бреда снится мне на удивление ясный сон, как мы гуляем с покойной подружкой по ее городу, общаемся о чем-то. Во сне я знал, что ее нет в живых, но меня почему-то это не смущало. И вот доходим мы до логического конца прогулки, приходим к ее машине (на которой она разбилась), я дергаю за ручку, открываю дверь. Подруга меня резко окликает и с наездом говорит, мол, куда лезешь? Я такой: «А что не так?» А она говорит: «Тебе пока сюда не надо, туда иди», — и вдаль показывает. Я туда вглядываюсь, а там припаркована моя машина, на которой я в тот момент ездил. Мы попрощались, каждый сел в свою машину, разъехались. Проснулся я после этого с еще большей температурой, уже за 40, а к вечеру лихорадка пошла на спад. Через неделю я был как огурчик. Было такое ощущение, будто в ту ночь я стоял перед выбором и выбрал жить. © Dev0ps / Pikabu

Я ремонтировал свой грузовик, рядом со мной никого не было. Месяц или два спустя, просматривая старые фотографии, я заметил один снимок и обалдел: там была фотка меня, копающегося в своем грузовике! Но я был один в тот день, да и пароль от моего телефона никто не знает. © DM_ME_YOUR_***TYS / Reddit

Моя жена, будучи беременной первенцем, сразу знала, что это будет девочка. Сама жена у меня «суровая», а тут вдруг захотелось ей купить пушистое розовое сердечко, всю беременность тянуло на сладкое, она не могла переносить рок, который всегда любила. Еще до УЗИ придумали мы дочке имя. И снится жене сон: стоит светленькая такая, нежная девочка. Жена ее во сне по имени зовет, а та не откликается, да еще и говорит: «Мама, ты чего? Меня же зовут Злата». Проснулась жена, рассказала мне сон. Ну так и решили назвать, раз сама выбрала имя. Дочка родилась нежная, светленькая, без ума от сердечек, пушистиков, блесток, розовый цвет в почете. И имя подходит ей прям на 100%. © Sashka72 / Pikabu

Сдаю квартиру. У нее особая карма: уже 3 квартирантки вышли замуж. Съезжали, вместо них заселялись их подруги, играли свадьбу — и так по кругу. Заехала четвертая — одинокая мама с ребенком. Я предупредила, что здесь все замуж выходят. Так эта мамочка пожила 2 года и тоже вышла замуж, еще и киндера родила. Чувствую, что скоро опять новых квартирантов искать придется. © Ordanka / Pikabu

У моих детей была игрушка, которая постоянно включалась в игровой комнате в абсолютно случайное время. Я ее выключал — на следующий день все повторялось. И это происходило снова и снова. В итоге мне надоело, я открутил заднюю часть, чтобы вынуть батарейки, а там их не было! Выбросил эту игрушку от греха подальше. © mediastoosocial / Reddit

Будучи беременной младшими детьми и находясь в отчаянии (у меня до этого были замершие беременности), я нарисовала нашу семью и себя с большим животом, а ближе к родам исправила этот рисунок на тот, где мы держим малышей на руках. Все получилось — не утверждаю, что благодаря рисункам, но все же. И вот младший сын у меня такой же: рисует — и исполняется. Как-то я долго болела, не могла выздороветь, он нарисовал меня, а в руках — волшебный шар. На следующий день я резко поправилась. С тех пор уже сама просила его рисовать этот волшебный шар — работало. А как-то был риск, что наша запланированная поездка к морю накроется из-за работы мужа. Попросила сына нарисовать нас всех на пляже. Он очень тщательно прописал детали и даже старшего брата нарисовал. Говорю ему, мол, это ты напрасно — старший жил в другом городе и к нам не собирался. И тут внезапно приехал старший сын, муж с работой все решил, поездка удалась! Можно в это не верить, а можно и попробовать — это же бесплатно. © Zimf / Pikabu

Сестра попросила присмотреть за ее детьми, а сама уехала по делам. Вдруг слышу, как открывается и закрывается задняя дверь, а затем ее голос: «Выключите свет на кухне!» (мы с детьми забываем его выключать, а она злится, что мы такие неэкономные). Я выключаю свет и даже говорю старшей, что ее мама вернулась. Минут через 5-10 захожу на кухню, чтоб глянуть, чем сестра занимается, а ее нет! Выхожу на улицу — машины сестры нет. Тут племяшка начала кукситься, мол, где мамочка, я же слышала, что она пришла. Сестра приехала через час. Я спросила, не заезжала ли она раньше — та сказала, что нет. До сих пор не могу понять, что это было. © The_DOLL_queen / Reddit

Несколько месяцев назад я ехал домой на такси. Попросил водителя подождать меня у дома, так как забыл кошелек. Сбегал за деньгами, возвращаюсь, а за рулем совсем другой водила! Я чуть с ума не сошел: сначала был чувак с бородой, а потом — мускулистый лысый парень. © Unknown author / Reddit

Дочь, когда поменьше была, выдавала странное. Например, нарисовала она рисунок на конкурс в журнале, главный приз — планшет. Прошло пару месяцев, все уже забыли об этом. Идем мы с ней мимо киоска, и тут дочка говорит: «Нам надо журнал купить, я там планшет выиграла». Купили — и точно: выиграла! На фотке — приз в руках довольной дочери. © BAMX / Pikabu

У нас однажды пропала кошачья игрушка — яркая такая, розово-фиолетовая, со звериными мордочками по бокам и с бубенчиком внутри. Я все кошачьи схроны знаю — заглянула, но не нашла. Она потерялась на целых 6 лет. Нашлась неожиданно: зайдя утром в комнату, я обнаружила игрушку лежащей возле дивана. Но самое интересное, что диван был новый, и перед тем, как его привезли, мы вынесли старый, и я устроила в комнате генеральную уборку с заглядыванием во все углы. Игрушки точно нигде не было! Мы еще шутили потом, что ее жители параллельного измерения забрали, наигрались и вернули. С тех пор она больше не пропадала. © Ольга Иванова / ADME

Сын был маленьким, завтракал, сидя на детском стульчике, и вывалил половину еды на пол. Я опаздывала и оставила этот беспорядок, решила, что уберу после работы. Схватила ребенка, глянула на бардак и такая: «Эх, вот бы у меня была фея-уборщица...» И мы ушли. А когда вернулись домой, то овсяные хлопья лежали на полу аккуратными кучками, то есть кто-то их собрал! Прошло почти 25 лет, а я до сих пор без понятия, что это было. © anotherouchtoday / Reddit

Несколько лет назад звоню двоюродной сестре, которая живет за 700 км, и говорю, мол, мне приснилось, что ты беременна. Она аж ахнула: «Вот только тест сделала, даже муж не знает еще!» Потом мне приснился черноволосый мальчик. После родов мне прислали фото племянника — оказался очень похожим. А еще, когда она рожала, у меня так болел низ живота, что ни одна таблетка не помогала. А потом резко отпустило. Через пару минут пришло СМС — родила. © Unknown author / Pikabu

Ехал поздно вечером домой. Вокруг темно, и тут мне практически под машину выскакивает какой-то мужик в объемной куртке. Я успел затормозить, остановился от него на небольшом расстоянии. Решил подождать, пока он подойдет, чтобы спросить, все ли в порядке — ну не будет же человек просто так выскакивать перед тобой. Он приближается, я уже опускаю окно, чтобы поговорить, и тут мне на телефон начинает звонить мама. Взял трубку, а она почти орет, чтоб я домой ехал срочно, вот прям быстро. Я испугался, уже не до мужика стало. Закрыл окно и поехал, как вдруг в заднее стекло прилетает кирпич, а тот мужик прячется в ближайшие кусты. Мне было не до этого, я торопился домой. Приехал весь на шухере, мол, что произошло, а мама: «Да ничего. Просто мне показалось, что ты в беде». На нервах пошел проверять машину, а когда рассматривал разбитое стекло, задумался. Это же, получается, тот мужик под курткой кирпич прятал, когда меня остановиться заставил. Зачем? Уж явно не с хорошими намерениями. Аж передернуло. Не стоит недооценивать родительскую интуицию. © Палата № 6 / VK

Cpeди дaльнoбoйщикoв ecть cуeвepиe — если видишь бeгущую pядoм чеpную coбaку, значит, уже зacыпaeшь зa pулем и пopa oтдoxнуть. Я кaк-тo exaлa нoчью и пoд пятый чac eзды кpaeм глaзa увидeлa чеpную кoшку нa пaccaжиpcкoм cидeньe. Пoтoм oнa зaпpыгнулa мнe нa pуки и иcчeзлa. Я oт нeoжидaннocти пpocнулacь и пoнялa, чтo чуть нe слeтeлa в кювeт. Блaгoдapя киce тeпepь я вceгдa ocтaнaвливaюcь пepeдoxнуть в дoлгиx пoeздкax. © Подслушано / VK

Приехали в гости к родителям мужа за город. Ночь, спим. Снится мне, что я сама себе говорю: «Смотри прикол — свекор зайдет к нам через минуту». Просыпаюсь, где-то минуту луплюсь в темноту. Только подумала, мол, приснится же дичь, как вижу, что дверная ручка опускается и в комнату заходит свекор. Он постоял минуту и вышел. Я утром спросила, зачем заходил, а он говорит: «Да мы ж вам свою комнату для ночевки отдали, она теплая. Я ночью в туалет встал, по привычке в ту комнату пошел. Пришел, смотрю: вы спите. Вспомнил, что в другую комнату надо идти, и ушел». © Scenik / Pikabu

Бонус: иногда сны — это просто сны

Приснился дедушка. Говорил, что ночью дома произойдет что-то плохое. Проснулась в 3 часа ночи с чувством, что надо валить. Взяла детей, кошек, собак. Сели в машину и катались до утра. Ехала домой вне себя от страха, ожидая худшего. Захожу в квартиру и вижу... Да ничего я не вижу, потому что ничего не произошло, а я просто слишком впечатлительная. © Подслушано / VK