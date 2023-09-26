19 человек рассказали о модных словечках, от которых у Пушкина голова бы пошла кругом
Молодежь вовсю пользуется терминологией, которая включает в себя различные преобразованные словечки, в том числе и из иностранных языков. А представители старшего поколения, слушая все это, либо гневно трясут словарем, либо начинают говорить теми же терминами к месту и не к месту. О таких словах и пойдет речь в статье. А также вас ждет бонусная история о том, что вовсе необязательно подстраиваться под чей-то лексикон.
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Бонус: необязательно использовать непривычные термины, чтобы достигнуть взаимопонимания c молодежью
- Вот прям на днях стояла с молодым человеком около витрины с десертами и спрашивала, что он будет есть: «Печенье будешь? А может, тортик? О, смотри какой красивый кекс!» Молодой человек капризничал (в два года это позволительно), а бариста капризничал еще больше и цедил сквозь зубы: «Это кукис, это чизкейк, а это — маффин!» Забавно, что когда я попросила два какао, овсяное печенье и кекс с шоколадом, бариста взял и принес и все что нужно. © squirrel / ADME
Автор бонусной истории упомянула витрину с десертами, и у нас просто потекли слюнки. В воображении тут же нарисовались вереницы тортиков, пирожных, эклеров... Кстати, а вы знали, что слово «эклер» означает «молния»? Его глянцевая глазурь искрится, как разряд в атмосфере. А вот еще 12 иностранных десертов, чьи красивейшие названия имеют довольно неожиданное значение.