19 человек рассказали о модных словечках, от которых у Пушкина голова бы пошла кругом

Молодежь вовсю пользуется терминологией, которая включает в себя различные преобразованные словечки, в том числе и из иностранных языков. А представители старшего поколения, слушая все это, либо гневно трясут словарем, либо начинают говорить теми же терминами к месту и не к месту. О таких словах и пойдет речь в статье. А также вас ждет бонусная история о том, что вовсе необязательно подстраиваться под чей-то лексикон.