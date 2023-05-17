20+ мохнатых, которые ходят в гости без приглашения, а хозяева и рады

Когда мы решаем завести домашнее животное, мы всегда старательно готовимся к этому: ищем полезные советы в интернете, читаем статьи и морально настраиваемся. Однако мохнатые создания совершенно не беспокоятся о таких мелочах. Иногда они просто появляются в нашей жизни и своим невинным видом будто говорят: «Я уже все за тебя решил».

«Мой дом и не мой кот. Приходит каждый день, у него уже даже появилось свое место на диване»

А этот кот заявляется в гости так часто, что ему уже купили собственную лежанку

"Еще он мне медленно моргает, а это точно любовь". Такому явлению, когда кот смотрит на вас и при этом медленно моргает, даже придумали название – "кошачий поцелуй". И выражает оно одну из высших степеней доверия животного. – Прим. ADME.

«Она заявилась в мой дом, разложилась в одной из коробок и родила крошечную версию себя»

«Это было, мягко говоря, удивительно. Услышала такой скребущий звук по двери и подумала, что это наша собака обратно просится. Ну и открыла. А тут входит кошка, которую я никогда раньше не видела, и просто прыгает в первую попавшуюся коробку».

«Не мой кот на моем подоконнике»

И он прямо внутри, да? Как он вообще пробрался-то? © Antique-Eye8029 / Reddit

Да просто вбегает в открытую дверь при любой возможности. © MasonInk / Reddit



«Пришел в ванную, сел на мои штаны и сидит. Он в замешательстве, а я в еще большем. Ведь у меня нет кота»

«Приходит и уходит, когда ему заблагорассудится. Но все же подозреваю, что мой дом стал его пристанищем»

Да по его позе понятно, что теперь он точно твой. Это же полное доверие. © imgrandojjo / Reddit

«Не моя кошка решила сегодня дрыхнуть на моей кровати»

Гляньте, она еще довольно улыбается. © Naterthehater71 / Reddit

«Это мелкое растрепанное существо ворвалось в мой дом и просто прошло мимо остальных котов. А спустя пару дней уже чувствовало себя как дома»

«А ведь у меня и так уже 10 котов!»

«Был не мой кот, а стал мой»

Кот выбирает человека как палочка выбирает волшебника, мистер Поттер. © Magicalfirelizard / Reddit

«Эта дерзкая дамочка развалилась на стоянке возле моего офиса. Охранники о ней заботятся»

Мне кажется, она вполне могла бы стать одним из сотрудников. © IAreAEngineer / Reddit

Но проблема в том, что она спит прямо на рабочем месте. © ManfredsJuiced***** / Reddit

«Этот маленький оборванец околачивался возле моего сарая. Сегодня вот положила немного еды на крыльцо»

«Так хочу его приручить, вычесать и просто позаботиться!»

«Этот кадр сегодня спал в моей лодке»

«Не мой кот снова пришел и дрыхнул тут несколько часов»

Я бы тоже не отказалась вздремнуть в таком месте. © Ouranor / Reddit

«Он пробрался в мое жилище и украл мою подушку. А потом и сердце»

«Захожу тут в комнату и вижу, как кое-кто незнакомый очень неплохо устроился в кровати»

Что-то мне кажется, что она тоже не ожидала тебя увидеть. © Rais93 / Reddit

«Не мой кот в моей гостиной»

«Нашла это чудо под машиной совершенно одного, без сородичей и родителей. Не знаю, что делать дальше»

«Не мой кот очень расстроен, что я не иду посидеть с ним на траве»

«Этому постороннему джентльмену очень нравится прятаться у меня под диваном»

«Внезапно появился гость. Наглый, рыжий, ласковый. Зашел как к себе домой. Ест из миски моего кота. Мой кот в шоке»

«Мой кот и его бродячий друг заставили меня сомневаться в том, что матрица в порядке»

«Это Андрюха. Вчера он мяукал неподалеку и подошел за обнимашками и вкусняшками. Затем сам пригласил себя войти. На этом его приключения закончились, теперь он дома»