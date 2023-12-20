20 мощных историй о людях, чья логика ни в какие рамки не лезет

Некоторых людей понять невозможно, остается лишь гадать, почему они ведут себя так загадочно. Им даже хочется посоветовать окончить курсы, где обучают здравому смыслу. Жаль, что таких курсов не существует, а вот людей с непредсказуемой логикой — пруд пруди. Истории из нашей статьи — яркое тому доказательство.