20 мощных историй о людях, чья логика ни в какие рамки не лезет
Некоторых людей понять невозможно, остается лишь гадать, почему они ведут себя так загадочно. Им даже хочется посоветовать окончить курсы, где обучают здравому смыслу. Жаль, что таких курсов не существует, а вот людей с непредсказуемой логикой — пруд пруди. Истории из нашей статьи — яркое тому доказательство.
- Мы как-то улетели в отпуск, возвращаемся, а наш коридор покрашен в розовый цвет! Свекровь сделала нам сюрприз. Пришли с мужем и покрасили. Мы были в шоке. © Варвара / Дзен
- Стояли в очереди на кассу с внуками. Женщина с детьми попросила пропустить ее вперед с аргументом: «У меня дети!». Мы изумились и сказали, что у нас тоже дети. Ответ был потрясающий: «Ну у вас же внуки, а не дети!» © Ольга Ольга / Дзен
- Сегодня на остановке нашел телефон. Телефонных номеров там оказалось немного, решил позвонить на «Алла Кафедра». Ответила женщина. Объясняю ей ситуацию: человек потерял телефон, не могли бы вы с ним связаться и передать, чтобы перезвонил мне. Через минуту звонок на найденный телефон. Смотрю на определитель — «Алла Кафедра». Думал, что-то уточнить хочет. Поднимаю, а она: «Алло, это Алла, тут ваш телефон нашли...», и пауза. Видимо, поняла, что только что сделала. © EvaPtits / Pikabu
- В магазине стою на кассе, дочь рядом бегает. Я говорю ей: «Далеко не убегай». Женщина, стоящая рядом, говорит ей грозным голосом: «Нельзя отходить от мамы!». Дочь просто смотрит на нее. Женщина продолжает: «Если мама сказала быть рядом, будь рядом, что ты крутишься?» Дочь испугалась и заплакала. Не понимаю, зачем «воспитывать» чужих детей?! © smelovaaa / Twitter
- Однажды со знакомой перед праздником пошли покупать наряды. Я выбрала себе два, а она долго перебирала вещи в магазине и в итоге ничего не купила. Вечером звонит: «Одолжи мне один наряд на праздник!» И правда, зачем платить ей за свой наряд в магазине, если можно бесплатно чужим попользоваться? © Тамара Ивановна / Дзен
- Один мой знакомый ехал на машине и решил на трассе купить меда. Узнал цену и говорит, мол, дорого, не хочет ли любезная барышня сделать ему скидку. На что барышня ответила, что она просто реализатор, а цену назначает производитель. Знакомый поинтересовался, а что это за производитель такой. Тетка посмотрела на него как на умалишенного и сказала: «Пчелы». © Laukar / Pikabu
- Нас с женой шокировали соседи. Только купили квартиру и въехали — стук в дверь. Заходят какие-то тетки и говорят: «Пришли посмотреть, как вы тут устроились». Еле выпроводили. © Станислав / Дзен
- Отдавала зимнюю куртку мужа за литр томатного сока, не хотела связываться с продажей. Приходят двое — взрослый сын и мать. Примерили куртку, все их устроило, забрали, направились к выходу. Я им вдогонку: «А сок?» Тетка поворачивается ко мне и выдает: «Никаких соков у нас нет!!!» © Voyager / Дзен
- Мои соседи, чьи окна как раз напротив моих, не поленились прийти и пожаловаться, что им мешает свет из моих окон. Заснуть они, мол, не могут. Попросили выключить. Причем у них окна без занавесок и жалюзи. Когда я, слегка обалдев, посоветовала им повесить шторы, они назвали меня наглой. © Wildwildworld / Pikabu
- Дружил я с одной парой. Так сложились обстоятельства, что однажды у них денег осталось только на то, чтобы оплатить что-то одно: либо счет за свет, либо за кабельное телевидение. Ребята подумали, подумали... и решили оплатить счет за телевидение. Через пару дней отключили электричество. © coffcat / Reddit
- Работала я в магазине, который делил помещение с пекарней. Однажды ко мне пришла женщина за воздушными шарами на день рождения сына. Торт она уже забрала. Женщина сердито швырнула мне несколько шаров и сказала:
— Тьфу, и что это за пекарня?! Только взгляните на этот торт!
Она открыла коробку. Внутри был красивый торт с поездами. На нем была надпись «С днем рождения, Джексон!». Я была в недоумении. И тут женщина начала возмущаться:
— Почему они написали это курсивом! Ему всего 2 года!
— А ваш сын вообще умеет читать?
Тут она густо покраснела и, пока я наполняла шарики, а она платила, больше не сказала ни слова. © rachelmaryl / Reddit
- Мой муж работает в отделе IT. Занимает руководящую должность, разрабатывает весь проект, а потом следит за подчиненными. Зарабатывает кучу денег. Попросила его распечатать мне кое-что из Excel c двух сторон листа. Так он мне звонит и говорит: «Слушай, у нас тут принтер какой-то странный. Давай я тебе просто распечатаю, а ты потом склеишь 2 листа вместе скотчем». Блин, серьезно? Скотчем? © Подслушано / Ideer
- Довелось мне проводить одну свадьбу. Невеста была настоящей головной болью для всех: по мелочам звонила 3–4 раза в день, слала электронные письма. Ей было около 40 лет, и у нее это была третья свадьба, а у жениха — первая. И вот наступает день торжества, привозят цветы, и тут невеста впадает в истерику, потому что она заказывала другие. Я как могу ее успокаиваю: «На празднике главное — вы». Дальше я готовился к худшему, но она успокоилась, и на удивление свадьба прошла гладко. А в конце вечера я подошел к ней узнать ее впечатления. Ее новоиспеченный муж стоял рядом. И тут она взглянула на меня сияющими, как звезды, глазами, и сказала: «Все было великолепно, я хочу сыграть здесь свою следующую свадьбу». © slingerofpoisoncups / Reddit
- Пытаюсь продать ненужные вещи на сайте, где указано только мое имя и телефон. Звонит мужчина по поводу белых резиновых сапог и внезапно спрашивает:
— А тебе вообще нравится белый цвет, да?
— Мм, ну вообще это не мои сапоги, а моей мамы.
— А чем ты занимаешься?
— Это уже личный вопрос, я не для этого объявление выкладывала.
— А можно с тобой познакомиться?
Сказала, что замужем, и он сразу попрощался. Странный мужчина, решивший познакомиться из-за фото сапог... © Подслушано / Ideer
- Решил мой товарищ сделать жене сюрприз и что-нибудь приготовить. Готовить он не умел совсем, и ему посоветовали запечь скумбрию в духовке: и вкусно, и несложно. По рецепту в брюхо рыбы надо было зелени напихать. И он почему-то решил взять 22 пучка укропа! Женщина, у которой он на рынке покупал укроп, даже высказала сомнения, точно ли ему нужно столько. Но наш «шеф-повар» с негодованием их отверг. Лишь дома, глядя на четырех рыбок и гору зелени, он осознал, что, собственно, скумбрия не корова и такое количество травы в нее не влезет. В итоге рыбу он все-таки запек, а лишний укроп жена заморозила. Ему на тот момент лет под 40 было. © PinkOctopus / Pikabu
- Работаю в офисе на сеть супермаркетов в провинциальном городке. Не хватает кассиров — отдел продаж идет на кассы. Как-то руководитель закупил заведомо провальный товар. А через полгода девушку из отдела продаж заставили выкупить остатки за свой счет. Она уволилась в ту же пятницу. А в понедельник влетает генеральный и выясняет, почему в субботу никто из менеджеров не вышел на кассу. Начальник отдела объясняет:
— На этот магазин не хватило человека.
— А Иванова?
— Она уволилась в пятницу.
— И что? Не могла одну субботу на кассе посидеть? © LeraValerrra / Pikabu
- Лет 5 назад было. Приехали с мужем на автомойку. Машину моют, а мы зашли в кафе при автомойке позавтракать. Заказали еду и зеленый чай. Официант принес чай с пакетиком для разовой заварки. Я ему говорю: «Это же черный чай». А он тычет пальцем в ярлычок на чайном пакетике и отвечает: «Ну вы же видите, ярлык зеленый. Это зеленый чай». Логика железная. Аргументов не нашла. Выпила черный. © Domokozjwka / Pikabu
- Моя знакомая когда-то давно в галантерее работала. К ней как-то обратилась покупательница с вопросом, почему-то шепотом: «Девушка, а у вас запоры бывают?» Знакомая отвечает тоже шепотом: «Бывают». Потом выяснилось, что ей застежка-молния нужна была. © Marina Taylor
- Я продавец в мясном отделе. Подходит покупательница и спрашивает: «А у вас баранина свиная или говяжья?» Пытаюсь объяснить ей, что к чему. И получаю ответ: «Ой, что вы из меня глупышку делаете! Я разбираюсь в мясе не хуже вашего!» И уходит, стукнув ладошкой по стеклянной витрине. © Elena Nepomnyashchaya
- Работаю в продуктовом магазине. Пришла к нам бабулька старше 80 лет: покупает майонез, горошек, вареную колбасу и просит что-то белое в баночке — салат заправлять. Я перебрала все варианты: сметана, горчица, майонез, йогурт... Не-е-ет! Так она и ушла. Через месяц опять приходит — уже очередь начинает помогать угадывать, что ей нужно. Я не выдержала и, смеясь, говорю: «Ну не сгущенка же?!» А она: «О, да, точно, сгущенка!» © Лидия Поплавская
А вот и еще порция статей с историями, где герои ведут себя крайне загадочно:
13 историй о людях с крайне странной логикой, которая вызывает лишь недоумение
15 историй от читателей ADME, которые на личном примере убедились в том, что порой чужая логика не поддается объяснению
17 человек, которые чихать хотели на это ваше логическое мышление, и им нормально
AdMe/Народное творчество/20 мощных историй о людях, чья логика ни в какие рамки не лезет
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