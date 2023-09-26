20+ мужчин, у которых внезапно проснулся талант к обустройству дома, и они решили: «Гулять так гулять»

Считается, будто бы одинокие мужчины живут в холостяцких «берлогах», где и смотреть-то не на что. Однако, в жизни все совсем иначе: многие парни умеют настолько классно и со вкусом обставить свой дом или квартиру, что кажется, будто тут поработал дизайнер.

«Я все еще обустраиваю свое жилье, но так хотелось запечатлеть момент с прекрасным видом из окна»

«Купил свой первый дом и обставил его за пару лет. Стараюсь сделать свое жилье максимально уютным, поскольку работаю удаленно»

«Переехал сюда год назад. Мне нравится, как я тут все обустроил»

Мне под 40, но умоляю: усыновите меня! Я в восторге от вашего стиля. © Difficult_Call_133 / Reddit

Мне 47. Я После развода я остался с двумя маленькими детьми и теперь начинаю все с нуля

«Думаю, что моя квартира стала выглядеть целостной, когда я покрасил стену»

«Мой журнальный столик весит больше 270 кг, но я могу передвигать его в одиночку, потому что у него есть маленькие скрытые колеса»

«Мне 37, и я впервые живу один после долгого брака. Обожаю свою берлогу!»

«Переехал сюда год назад и обустроил на свой вкус»

«Как вы относитесь к ярким цветам в интерьере? Я люблю»

А это идеальное место для того, кто не любит ярких цветов

«Только что переехал в свою первую холостяцкую квартирку. Обожаю это место»

«Недавно сделал ремонт в ванной. Это обошлось мне в $ 25 тыс.»

«Не знал, как обставить свое жилье, и спросил совета в интернете. Ну что ж, вот результат»

«На моей кухне есть лестница, которая ведет в маленькую комнатку. Я превратил это место в пространство для отдыха, работы и игр»

«Развелся после 10 лет семейной жизни и впервые живу один. Чтобы как-то отвлечься, стал обустраивать свою берлогу»

«Я почти 3 года обустраивал свое жилище с помощью произведений искусства и мебели из разных мест. Теперь все готово»

«Вот как выглядит моя спальня ночью»

«С недавних пор я — отец-одиночка. Пытаюсь сделать наш дом уютным»

Ох, недолго ты будешь одинок! И дети будут чувствовать себя здесь как дома. © uhhhhh_iforgotit / Reddit

«Обожаю растения! Вот как выглядит мой лофт»

«Здесь я провожу большую часть своего времени»

«Мой маленький коттедж. У меня было для себя довольно строгое правило: „Не загораживать обзор“. Ну вот с телеком не вышло»

«Мне 25, и я впервые живу один. Ну, если не считать собаку»

«Наконец-то закончил обустройство квартиры своей мечты»

«Два года назад я купил собственный дом. У меня долго не было денег на декор и обстановку, но в прошлые выходные я наконец-то решил все изменить»