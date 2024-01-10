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20+ мужчин, которые виртуозно управляются на кухне, если надо приготовить что-то для себя или любимой

Народное творчество·Семья
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Тех, кто считает, что мужчина на кухне совершенно беспомощен, совершенно не смущает тот факт, что среди известных поваров достаточно представителей сильного пола. Мол, это профессионалы, а обычный парень способен разве что яичницу пожарить, да пельмени отварить. Эти люди, конечно, могут верить во что хотят, а мы полюбуемся на блюда, которые мужчины приготовили просто так, потому что могут.

«Моя жена простыла и попросила приготовить ей на ужин яйца Бенедикт»

«Мой муж отличный повар! Жаркое из ребрышек на ужин»

У каждого кулинара есть свои секреты. Кто-то тщательно скрывает их, чтобы срывать комплименты своей готовке и загадочно помалкивать, другие же щедро делятся ими с окружающими.

«Муж обзавелся кулинарной книгой Джона Уэйна и приготовил курицу суприм с пармезаном»

«Мой замечательный муж приготовил для меня завтрак»

«Я приготовила шпинат со сливками, а муж — стейк»

«Мой муж шеф-повар и нечасто готовит дома. Но когда он это делает, мы получаем потрясающую еду — такую, ​​как эта»

«Приготовил для жены перечный стейк. Вот за что она меня любит»

«Муж приготовил для нас пару блюд из поваренной книги Скайрим»

«Рецепты в ней просто невероятные. Это дамплинг из ржаного теста с начинкой из курицы и лука-порея».

«Встал в 7 утра, чтобы сделать жене сюрприз на день святого Валентина — крем-брюле»

Супружеская жизнь даже у самых любящих пар не всегда течет гладко, но забота, внимание и капелька юмора помогают семейной лодке преодолеть самые крутые повороты.

«Муж сегодня готовил мою любимую пасту: тальятелле с волшебным сливочным соусом и креветками»

  • Я никогда не рвалась замуж, но этот пост заставил меня передумать. © Dachshundlover91 / Reddit

«Мой парень готовит отличный нью-йоркский стейк, а я выбрала новое хобби — фуд-фотография. И вот результат»

«Первая попытка моего мужа приготовить говядину Веллингтон. Я так горжусь им»

  • Ваш муж сумел почти идеально приготовить одно из самых сложных блюд в мире. Выглядит великолепно! © Bowlthizar / Reddit

«После длительного пребывания за границей муж вернулся домой и балует меня. Он не думает, что его блюда это что-то эдакое, а я не согласна»

«За последние 12 месяцев помог своей жене похудеть почти на 55 кг — готовил для нас завтрак, обед и ужин»

«Жаркое от мужа. То самое блюдо, которое он впервые приготовил для меня когда-то»

«Сказала мужу, что слышала по радио, будто сегодня день филе миньон. Он приготовил такое вот великолепие»

«Смотрите, что приготовил мне парень — фетуччини Альфредо с домашней пастой»

«После ссоры приготовил для жены ужин»

«Я в отъезде, а муж готовит и шлет мне такие фото»

«Вот что я готовлю, когда жена говорит, что не будет ужинать дома»

  • Парень, тебе понадобится оберег, когда она узнает, что ты в одиночку хомячишь стейки. © milk4all / Reddit

Даже у тех, кто часами пропадает на кухне и освоил рецепты ресторанного уровня, случаются неудачи. Стоит относится к ним с юмором и все обязательно наладится.

Фото на превью CreamPuffWar / Reddit
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9315
AdMe/Народное творчество/20+ мужчин, которые виртуозно управляются на кухне, если надо приготовить что-то для себя или любимой
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