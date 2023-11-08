20 находок в старинных домах, которые заставляют сердце трепетать, как при просмотре хорошего детектива

Вообразите картину: семья переезжает в старинный особняк и находит в подвале таинственный колодец. Или, к примеру, обнаруживает доску Уиджи на чердаке. Похоже на сюжет фильма ужасов? А вот и нет! Это реальные истории людей, которые въехали в новый дом и узнали, что он скрывает немало сюрпризов.

«Уборщица нашла под батареей возле лестницы в моем доме 1850 года. Что это может быть?»

Да ведь это же волшебная палочка Полумны Лавгуд из «Гарри Поттера!» © Zealousideal_End2330 / Reddit

Ржу не могу! Только собиралась пошутить, что это товар из магазина Олливандера, а это и оказалось буквально то, что первым приходит в голову. © deep-fried-**** / Reddit

«Во время ремонта ванной комнаты мы обнаружили под плиткой эту милую пасторальную сцену»

«Купили дом 1924 года постройки. Там был камин с прекрасными изразцами»

«Мы начали искать информацию, и оказалось, что изразцы были изготовлены в родном городе моего мужа. И обе его бабушки работали на этой фабрике! С ума сойти».

«Моя семья и так считала наш столетний дом жутким. А потом я нашла вот это на чердаке»

«Отреставрировала накладку на замок. Поразительно, как хорошо очищается латунь!»

«Снимал пол в старой части дома и обнаружил под ним сюрприз»

«Скорее всего, это цистерна. Думаю, что трубы под домом подавали сюда воду из ближайшего ручья. Таким образом, у владельцев дома всегда был запас воды под рукой».

«На 2-м этаже нашего дома прорвало трубы, и пришлось снимать потолок на кухне. Он был заметно ниже, чем в остальной части дома»

«А все потому, что под ним все это время был спрятан старинный навесной потолок с оригинальными жестяными панелями. Несколько панелей мне удалось спасти».

«Подняв ковролин в маленькой спальне, мы обнаружили этот шикарный ковер из винила»

«Оригинальная фурнитура в доме 1937 года. Все замки исправны»

«Что это за штука на окне? Она свободно поворачивается. Дом 1885 года постройки»

Это крючок, на который вешали птичью клетку. © mach_gogogo / Reddit

«Нашел этих жутких клоунов в подвале»

«Наш дом 1912 года постройки, но витражи в столовой были обновлены в 1920-х годах. Местные говорят, что это Тиффани»

«При замене пола в прачечной мы обнаружили потайной люк. За ним была спрятана старая цистерна. Там до сих пор есть вода!»

«Риелтор был в таком же шоке, как и я»

«Назову эту печь Кальцифер».

«Сорвали джекпот в виде старинных обоев»

Жуткий камин в подвале

«Нашла эти винтажные стулья в гараже и отреставрировала. Теперь они как новенькие!»

«Мы обнаружили под ковром каменную плитку в отличном состоянии. И обратите внимание на камин!»

«В закрытой части дома нашел темную комнату для проявки фотографий»

«Делал ремонт в ванной. Оказалось, что все это время под слоем гипсокартона скрывался рисунок с русалками и рыбами»