20 настолько жизненных женских твитов, что бьют аж в сердечко

Женщины — это всегда сногсшибательно. Они могут примерно 17 лет в своей жизни сидеть на диете, но навсегда сохранить любовь к тортикам. А еще около года тратить на выбор одежды, но надеть ведь все равно будет нечего. И когда читаешь эти жизненные женские истории, так и тянет сказать: «Сестра!»

А в бонусе вас ждет доказательство того, что мужчины привносят в женскую жизнь те еще приключения.

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«Будьте благодарны за сложные периоды жизни, ведь именно они формируют нас как личность, Леонардо Ди Каприо».

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Бонус: мужчины однозначно подкидывают в женскую жизнь немало веселья

Бывший заявил после расставания: «Ну поживи, поживи с родителями, через месяц сама взвоешь и приползешь». Ага, сейчас. В ответ я рассмеялась и просто сказала, что уже купила квартиру и живу у родителей временно, пока там идет ремонт. Его выражение лица было непередаваемо. © Подслушано / Ideer

Были с мужем на свадьбе друзей, я ушла спать раньше. Утром следующего дня стоим с мужем, подходит незнакомый парень и спрашивает: «Ну как? После вчерашнего ничего не болит?» У мужа отваливается нижняя челюсть, я осторожно спрашиваю: «А что было-то?» А он такой: «Ты вчера так клево танцевала!» © Подслушано / Ideer