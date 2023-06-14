20+ неподражаемых детей, которые выдают такие перлы, что киноделам и не снилось

Детям не ведома фраза «Иногда лучше пожевать, чем говорить». С первых шагов на пути к словесному мастерству они становятся источником потешек и поразительно глубоких мудростей. Как ни странно, в таких случаях чаще всего краснеют не сами малыши, а их родители.