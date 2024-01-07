20+ нестандарных фото из серии «Пришел, увидел, обалдел»
Мы иногда забываем, как многообразна реальность. Но не нужно далеко ходить, чтобы вспомнить об этом — любопытные и увлекательные открытия могут поджидать нас на каждом шагу, стоит только приглядеться. Пользователи сети, из фото которых состоит эта статья, так и сделали. Посмотрите только.
«Мои носки светятся в темноте»
- Что это за странный узор? © Internationalsoap2 / Reddit
- Если присмотреться, то видно, что это инопланетяне из «Истории игрушек». © socksandstriped / Reddit
«Заметил эту рыбу на полу в аэропорту Сиэттла. У нее чемоданчик!»
«Я могу брать вещи вот так — тыльной стороной руки»
- А можно не надо? © ***flykev / Reddit
«Мой способ защитить зонт от кражи — улитка из полимерной глины»
«Так выглядит в ультрафиолете 1 из 3 бриллиантов в моем кольце: он не светится, в отличие от двух других»
- То есть он фальшивый? © Hot-Moment1631 / Reddit
- Нет, просто некоторые из бриллиантов светятся, а некоторые нет. © Tj-edwards / Reddit
«У меня синдром Рейно: иногда кровообращение в одном пальце нарушается»
«Зашел в ресторан пообедать и обнаружил отпечаток босой ступни на столике»
«Один из рулонов туалетной бумаги в упаковке вдвое уже, чем остальные»
«Мой муж работает в пекарне. Сегодня он испек крошечный багет»
«Так выглядит мой глаз. Зрение при этом идеальное»
«Вот что написано на втулке от рулона пакетиков для уборки собачьих „сюрпризов“: „Теперь воспользуйся голыми руками“»
«Нашел собачью библиотеку с разными палочками»
В этом самолете есть отверстие для руки пилота!
- Я не пилот, но видел, как через это отверстие передавали в кабину снаружи какие-то вещи. Возможно, что-то, что нужно было забрать в кабину в последние минуты. © -LordOfSalem- / Reddit
У этой скамейки есть солнечная батарея и USB-порты для зарядки
«Ехал на горном велосипеде 5 часов подряд. И вот как выглядят теперь мои ноги»
«Наткнулась сегодня на вот такой высоченный подсолнух. Мой рост — 178 см»
«Разрезал яблоко и понял, что семечко внутри него уже проросло!»
Вот что случится, если распутать мочалку
Грузовик перевозит указатели, которые мы видим на автомагистралях
- Какие же они огромные! © PotaTribune / Reddit
«По моему свежему пирожному прошлась маленькая плодовая мушка и оставила следы»
Бутылка швейцарской воды. На дне — гора Маттерхорн
Так выглядит дорога с подогревом на стадии строительства
Так выглядит кубик, у которого 100 граней
- Круто! Но в реальности наверняка не игра получается, а одни страдания. © ArizonaZia / Reddit
«Во время уборки нашел эту древнюю клавиатуру»
Судьба несчастной мухи, залетевшей на фабрику масок
Этот лимон собрал все оттенки желтого
«В самолете, на котором я летел, был совсем крошечный подлокотник»
Если вы еще не устали удивляться, вот порция фотографий, которые позволят вам узнать кое-что новенькое:
Фото на превью theonlyquirk / Reddit
AdMe/Народное творчество/20+ нестандарных фото из серии «Пришел, увидел, обалдел»
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