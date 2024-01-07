20+ нестандарных фото из серии «Пришел, увидел, обалдел»

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Мы иногда забываем, как многообразна реальность. Но не нужно далеко ходить, чтобы вспомнить об этом — любопытные и увлекательные открытия могут поджидать нас на каждом шагу, стоит только приглядеться. Пользователи сети, из фото которых состоит эта статья, так и сделали. Посмотрите только.

«Мои носки светятся в темноте»

«Заметил эту рыбу на полу в аэропорту Сиэттла. У нее чемоданчик!»

«Я могу брать вещи вот так — тыльной стороной руки»

«Мой способ защитить зонт от кражи — улитка из полимерной глины»

«Так выглядит в ультрафиолете 1 из 3 бриллиантов в моем кольце: он не светится, в отличие от двух других»

«У меня синдром Рейно: иногда кровообращение в одном пальце нарушается»

«Зашел в ресторан пообедать и обнаружил отпечаток босой ступни на столике»

«Один из рулонов туалетной бумаги в упаковке вдвое уже, чем остальные»

«Мой муж работает в пекарне. Сегодня он испек крошечный багет»

«Так выглядит мой глаз. Зрение при этом идеальное»

«Вот что написано на втулке от рулона пакетиков для уборки собачьих „сюрпризов“: „Теперь воспользуйся голыми руками“»

«Нашел собачью библиотеку с разными палочками»

В этом самолете есть отверстие для руки пилота!

Я не пилот, но видел, как через это отверстие передавали в кабину снаружи какие-то вещи. Возможно, что-то, что нужно было забрать в кабину в последние минуты. © -LordOfSalem- / Reddit

У этой скамейки есть солнечная батарея и USB-порты для зарядки

«Ехал на горном велосипеде 5 часов подряд. И вот как выглядят теперь мои ноги»

«Наткнулась сегодня на вот такой высоченный подсолнух. Мой рост — 178 см»

«Разрезал яблоко и понял, что семечко внутри него уже проросло!»

Вот что случится, если распутать мочалку

Грузовик перевозит указатели, которые мы видим на автомагистралях

Какие же они огромные! © PotaTribune / Reddit

«По моему свежему пирожному прошлась маленькая плодовая мушка и оставила следы»

Бутылка швейцарской воды. На дне — гора Маттерхорн

Так выглядит дорога с подогревом на стадии строительства

Так выглядит кубик, у которого 100 граней

Круто! Но в реальности наверняка не игра получается, а одни страдания. © ArizonaZia / Reddit

«Во время уборки нашел эту древнюю клавиатуру»

Судьба несчастной мухи, залетевшей на фабрику масок

Этот лимон собрал все оттенки желтого