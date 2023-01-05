20+ нетривиальных доказательств того, что кухня отражает внутренний мир своих хозяев

Люди проводят на кухне много часов: готовят, едят, принимают гостей. Если пространство обустроено уютно, то и находиться в нем приятнее, и кулинарные шедевры рождаются с удовольствием. Пользователи интернета, которые вложили много труда в обустройство своих кухонь, показали фото этих комнат, и некоторые их идеи можно взять на заметку.

«Мой клиент 14 лет терпел эту „временную“ кухню и наконец-то решился на ремонт. Теперь все изменилось»

«Дерево для столешницы я срубил сам. Еще не все тут доделал, но уже люблю эту комнату»

«Я покрасил кухню в черный цвет и сменил декор на более темный»

«Я спросила совета в интернете, как улучшить обеденную зону. Теперь действительно все выглядит намного круче!»

«Меня жутко бесило пустое место справа от плиты. Я искала готовые решения, но не нашла. В итоге просто сделала сама именно то, что мне нужно»

Невзрачная кухня заиграла новыми красками после смены цвета фасадов

«Заехали мы в новую квартиру с ремонтом от застройщика. Вот так выглядел временный вариант кухни, собранный из того, что было. Я решил переделать все сам»

«Некоторое время кухня представляла собой что-то жуткое, но приходилось терпеть. Собирал по выходным, один, поэтому было очень долго. Но для меня было важно сделать самому, своими кривенькими ручонками: вот, мол, смотрите, старый шакал еще может».

«У меня дома живут 92 растения, и на кухне они тоже есть»

«Мы просто добавили немного цвета»

«Все говорили, что нельзя делать розовый фартук на кухне, но я так счастлива, что мы рискнули!»

«Дверцы были уже совсем заляпаны, ящики прикипели к полу. Да и выглядело все очень несвежо. Было решено делать самому. Смастерил за 2 месяца»

«Недавно сделал ремонт. Старался максимально эффективно использовать пространство, не создавая ощущения тесноты»

«Раньше все шкафы были белыми, но мы решили сделать их повеселее»

«До и после ремонта. Если бы мне пришлось делать это снова, я бы, наверное, выбрал более теплый цвет для шкафов, чтобы все не было таким серым»

«Переделала фартук и столешницу на моей кухне 30-х годов»

Помещение выглядело мрачновато. Но после покраски верхних шкафчиков, переделки столешницы и кухонного фартука — совсем другое дело

«Закончила оформление окна с помощью макраме. Может быть, сделаю так же во всем доме!»

«Сделали ремонт на нашей 111-летней кухне. Говорят, черный цвет — это смело, но я так рада, что остановилась на нем!»

«Я называю свою кухню „джунглями“»

«Обновили пространство. Нам пришлось потрудиться, чтобы сэкономить, зато уложились меньше чем в $ 1 тыс.»

«Нашей кухне 54 года. Мы хотели ее чуть-чуть освежить, но потом понюхали внутри шкафов и поняли, что придется переделывать все с нуля»

Кажется, будто места стало значительно больше

«Мы живем в доме 1830-х годов постройки. Кухня тут „новая“ — ей чуть больше 60 лет. Мы решили ее обновить и справились с этим менее чем за $ 1,2 тыс.»

«Я ненавидела эту кухню. Хотела перекрасить ее в бледно-розовый, но папа сказал: „Если уж красить в розовый, то в яркий!“ Он был прав, как всегда»

Если бы 10 секунд назад меня спросили, как я отношусь к розовым кухням, я бы сказала: «Фу!» Но эта выглядит сказочно! © kirbobb / Reddit