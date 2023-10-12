20 неведомых штуковин, которые люди где-то откопали и теперь им жуть как любопытно, что это такое

Человечество напридумывало столько всяких штук, что даже вполне современные вещи могут озадачить любопытных пользователей интернета, а что уж говорить о предметах из прошлого. К счастью, в сообществе «Что это за штука?» всегда найдутся те, кто сможет объяснить предназначение находки, к какому бы периоду времени она ни относилась. Вот вам крутая подборка с примерами таких штуковин. А в конце статьи вас ждет бонус: если вы не знаете, что на фото, мы сможем довольно точно угадать ваш возраст.

«Кажется, эта кермическая ваза подвешивается вверх дном. Зачем?»

«Что это за пластиковая панель в душе?»

Это генератор пара, превращающий ванную в домашнюю сауну. © ifd***pokewithstick / Reddit

«Что это за металлическая петля, прикрепленная к углу стола?»

К этому замку прикрепляют тросиком ноутбук, чтобы его нельзя было украсть. Не из-за самого ноутбука, а из-за информации, которая в нем содержится и может быть коммерческой тайной. © xXJamesScarXx / Reddit

«Что за руль у козла на голове?»

У меня есть опыт в разведении коз, и я уверен, что что владелец животного сделал так после 900-го раза, когда этот козел просунул голову через забор и застрял. Козы обычно понимают все через пару раз, но этот явно не очень умный. © PingPongProfessor / Reddit

«Это находится в центре моей спальни, в 1920-х на месте этой комнаты была столовая. Что это?»

Эту кнопку нажимают, чтобы вызвать обслуживающий персонал. Мама рассказывала, что в детстве видела такую в доме своей родственницы. Мама обожала нажимать ее ногой во время званого обеда и наблюдать, как хозяйка злится из-за того, что очередное блюдо принесли раньше, чем нужно. © tamsui_tosspot / Reddit

«Часто вижу такие коробочки на машинах в своем районе. Что это?»

Это мини-сейф, в котором хранятся ключи от авто. Зная секретный код, можно воспользоваться машиной. © Westcork1916 / Reddit

«Я думал, что это бракованная вилка, но потом нашел несколько таких же. Для чего они?»

Это же вилка, одной стороной которой можно пользоваться как ножом. © PKDickman / Reddit

«Нашел в поле во Франции жетон из синего стекла. Это ценная находка?»

Его владелец точно расстроился, ведь это часть кольца какого-то важного человека, который имел отношение к одной из судоходных компаний в XVIII веке. Ценная вещь! © Xarama / Reddit

«Нашел эту штуку на улице. Дней 5 свет был ярким, потом потускнел и через 3 недели полностью погас»

«Этот большой кулон достался мне в наследство. Это украшение или что-то для интерьера?»

«Нашел с помощью металлоискателя. Что это?»

Крутая находка! Похоже, это на ферротип, одну из первых фотографий на металлической пластинке из 1850-х годов. © BaconReceptacle / Reddit

«Что это такое и как это можно использовать?»

Похоже на выпускную работу ученика перед тем, как стать профессиональным гравером. © seekerscout / Reddit

Я гравер, и мне это кажется очень похожим на правду. Тут есть разные стили и типы надписей и большой сложный фрагмент. © RounderKatt / Reddit

«Легкий металлический предмет, который я нашла в реке. Что это?»

«Нашел дома и думал, что это открывашка для консервов. Но открыть им банку у меня не получилось. Что это такое?»

«Мой дед сказал, чтобы мы не снимали это при ремонте»

Это ацтекский календарь. У меня есть такой же. Он изготовлен из зеленого нефрита и вставлен в деревянную раму. © SonicPipewrench / Reddit

«Увидел вот такие стеклянные изделия на распродаже. Это не дверные ручки, они выглядят как единое целое»

«Для чего эта странная керамическая банка с отверстием сбоку?»

«Что это за скакалка с шипами на ручках?»

Эта вещь спасет вашу жизнь на зимней рыбалке. Шнур продевается через рукава куртки. Шипы будут под рукой, если человек провалится под лед. © Intellectual_Worlock / Reddit

«Подарок для новорожденного, но мы так и не поняли, что чего он»

Это же дверной глушитель. Он охватывает защелку на двери так, чтобы она не защелкивалась. Ремни охватывают дверные ручки". © jackrats / Reddit

«Штука на двери с черного хода в старом доме. Что это и зачем?»

Это плечики для верхней одежды. Если снег или дождь, вешаешь верхнюю одежду, и вода стекает при входе, а не в шкаф. И удобно чистить полы одежды щеткой". © SoKeen / Pikabu

Бонус: «Что это за штучки? Есть что-то вроде зажима. Внутри ни батареек, ни лампочек»

Кажется, что мне 100 лет. Разве я могла себе представить, чтобы кто-то не узнал серьги-клипсы! © ArmadilloDays / Reddit