20+ невест, которые плюнули на скучную классику при выборе платья и не прогадали

Каждая невеста неотразима, и не важно, во что она одета: в классическое белое платье или наряд любого другого цвета. Главное, чтобы молодожены были счастливы и чувствовали себя комфортно. К счастью, сегодня невесты не стесняются выбирать себе подвенечные платья самых разных цветов и фасонов, и на это можно смотреть бесконечно.

«Я новичок в рукоделии, но решила: „Была не была, хочу сшить свадебное платье своей мечты!“ Несколько месяцев и кучу сломанных игл спустя я довольна результатом»

В день свадьбы вы будете выглядеть потрясающе! Берегите это платье, оно станет семейной реликвией. © Suspicious-turnip-77 / Reddit

«Мое свадебное платье за ​​$ 200. Я выходила замуж на 5 месяце беременности и чувствовала себя просто красоткой!»

Просто идеально! Мне нравится, как смотрятся твои татуировки на ногах. © NobelLandMermaid / Reddit

«Я решила быть невестой в красном. Вот как это выглядело!»

«Не могу выбрать между этими двумя платьями!»

Мне очень нравился первый наряд, пока я не увидела второй. Он просто великолепен! © RayRay9450 / Reddit

«Я всегда знала, что никогда не надену на свадьбу белое. Никого из окружающих мой зеленый наряд даже не удивил. Носите то, что радует ваше сердце!»

«Мы перенесли свадьбу с весны на осень. Теперь я переживаю: уместно ли носить цветочное платье осенью? Но я все равно влюблена в него!»

«Никогда не была сторонницей белых платьев, поэтому вышла замуж в розовом. Я чувствовала себя особенной»

«Я сшила для бракосочетания наряд в средневековом стиле!»

«Присматривалась к дизайнерскому свадебному платью 2 года и вот наконец-то купила его!»

«Я готова носить свой подвенечный наряд хоть каждый день!»

«Я сшила платье и для себя, и для подружек невесты. Это получились идеальные, легкие и удобные наряды»

«Я наконец-то закончила шить свое свадебное платье»

«День моей свадьбы уже прошел. Мой образ был идеальным!»

«За 5 дней до моей свадьбы у швеи случился нервный срыв, и она пропала вместе с моим нарядом. Мне пришлось выкручиваться»

«Я просто надела наиболее подходящее праздничное платье из своего гардероба».

«Я нашла свое платье! С трудом сдерживаюсь, чтобы не растрындеть о нем всем знакомым»

«Мой идеальный наряд для церемонии в ботаническом саду!»

«Я сама создала свадебные образы и для себя, и для мужа»

«Закончила шить платье буквально за 4 дня до своей свадьбы и получила много комплиментов»

«Мой наряд приехал в салон вчера и сидит на мне просто идеально. Я влюблена в него!»

«Нашла свое свадебное платье. В нем я себя чувствую сказочной принцессой!»

«Никогда даже не думала о каком-либо другом свадебном платье, кроме белого. Но примерила это — и все: искра, буря, безумие. Купила!»

Свадебное платье такого цвета заставило меня ахнуть. Оно просто потрясающее! © ApprehensiveDrive604 / Reddit