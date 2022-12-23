20+ ностальгических фото с новогодних праздников, которые перенесут в прошлое с первого взгляда

Практически любой человек может рассказать немало крутых и ностальгический историй о новогодних праздниках из детства и молодости: как радовались подаркам, надевали странные наряды, украшали елки и позировали в смешных позах. Иногда стоит прямо перед Новым годом окунуться в прошлое и пересмотреть наиболее крутые старые фото, чтобы мгновенно зарядиться праздничным настроением.

«Xвастаюсь своим рождественским уловом. 1985 год»

«Сезон праздников в 1987 году был невероятным! Это мы с братом»

«Я подарила это фото маме в 1991 году»

«1997 год. Это был лучший день в моей жизни»

«Мы с мамой в 2010-м»

«Рождество 2004 года. Мои друзья обожают это фото»

«Рождество 1988 года. Я даже припоминаю, что я тогда слушал в плеере»

«2007 год. Показываю свой новогодний прикид бабушке»

«Мое рождественское утро 50 лет назад»

«2000 год. Бежевый костюм, светоотражающая пудра и папин галстук в качестве аксессуара — я надела это на новогоднюю вечеринку и думала, что выгляжу круто»

«Зимний выпускной 2005 года. Только посмотрите на этот синий лак для ногтей и подержанное платье в цвет украшений на новогодней елке»

«Я тогда захотела привести нашу кошку на праздничную фотосессию „Только для собак“ в ветеринарной клинике. Взгляд Санты говорит сам за себя»

«Чувствовала себя чертовски дерзкой в этом ​​бархатном комбинезоне перед новогодним утренником в начальной школе»

«Сестра притворялась, что у нее отношения на расстоянии с самим Сантой»

«Рождество 1999-го, мне 15 лет. Кожаные штаны, перчатки с шипами, черные ботинки — хотел показать своей семье, как сильно я „изменился“»

Новый, 1981⁠ год

«Рождество 1990 года, моя мама и я, мне тут 1 месяц»

Рождество в 1998 году

«Нашла это сокровище, пересматривая семейные фотографии прошлым Рождеством»

«Я была в восторге от этого пальто. Гигантские ботинки были приятным бонусом к образу»

«Нашла в кладовке родителей. Пока перебирала, у меня щеки заболели от улыбки»

«27 лет назад... Очень теплый и уютный Новый год был, даже с сестрой ни разу не поругались»

«В роли Деда Мороза — лучшая в мире воспитательница тетя Валя»