20+ ностальгических фото с новогодних праздников, которые перенесут в прошлое с первого взгляда
Практически любой человек может рассказать немало крутых и ностальгический историй о новогодних праздниках из детства и молодости: как радовались подаркам, надевали странные наряды, украшали елки и позировали в смешных позах. Иногда стоит прямо перед Новым годом окунуться в прошлое и пересмотреть наиболее крутые старые фото, чтобы мгновенно зарядиться праздничным настроением.
«Xвастаюсь своим рождественским уловом. 1985 год»
«Сезон праздников в 1987 году был невероятным! Это мы с братом»
«Я подарила это фото маме в 1991 году»
«1997 год. Это был лучший день в моей жизни»
«Мы с мамой в 2010-м»
«Рождество 2004 года. Мои друзья обожают это фото»
«Рождество 1988 года. Я даже припоминаю, что я тогда слушал в плеере»
«2007 год. Показываю свой новогодний прикид бабушке»
«Мое рождественское утро 50 лет назад»
«2000 год. Бежевый костюм, светоотражающая пудра и папин галстук в качестве аксессуара — я надела это на новогоднюю вечеринку и думала, что выгляжу круто»
«Зимний выпускной 2005 года. Только посмотрите на этот синий лак для ногтей и подержанное платье в цвет украшений на новогодней елке»
«Я тогда захотела привести нашу кошку на праздничную фотосессию „Только для собак“ в ветеринарной клинике. Взгляд Санты говорит сам за себя»
«Чувствовала себя чертовски дерзкой в этом бархатном комбинезоне перед новогодним утренником в начальной школе»
«Сестра притворялась, что у нее отношения на расстоянии с самим Сантой»
«Рождество 1999-го, мне 15 лет. Кожаные штаны, перчатки с шипами, черные ботинки — хотел показать своей семье, как сильно я „изменился“»
Новый, 1981 год
«Рождество 1990 года, моя мама и я, мне тут 1 месяц»
Рождество в 1998 году
«Нашла это сокровище, пересматривая семейные фотографии прошлым Рождеством»
«Я была в восторге от этого пальто. Гигантские ботинки были приятным бонусом к образу»
«Нашла в кладовке родителей. Пока перебирала, у меня щеки заболели от улыбки»
«27 лет назад... Очень теплый и уютный Новый год был, даже с сестрой ни разу не поругались»
«В роли Деда Мороза — лучшая в мире воспитательница тетя Валя»
Расскажите о своих самых ностальгических и крутых празднованиях в комментариях!
Фото на превью lena712 / Pikabu
AdMe/Народное творчество/20+ ностальгических фото с новогодних праздников, которые перенесут в прошлое с первого взгляда
Поделиться этой статьёй