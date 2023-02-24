20+ новичков, которым очень хочется пожаловаться на свой первый рабочий день

В первый день на новой работе большинство людей переживает, стесняется общаться с коллегами и боится опозориться. А особо «везучие» тут же попадают в такие неловкие ситуации, что впору увольняться.

«Крючок на двери моего нового офиса повесили будто для великанов»

Требуйте батут в офис или судитесь за дискриминацию по росту. © JoeJetpack1 / Reddit



«5-й день новой работы на дому, и мой стул ломается вот так»

«Новый работник уронил несколько литров уксуса в свой первый рабочий день»

«Новенький пытался слить горячий жир из фритюрницы в пластиковое ведро»

У нас директор принял на работу новую секретаршу. Первый рабочий день, утро, заходит жена директора и просит секретаршу приготовить ей кофе. Новенькая не знала, что это жена директора, и сдуру ответила ей: «Кто ты такая, чтобы тебе прислуживать?» На этом ее работа закончилась. © Archa2 / Pikabu

«Новичок на работе сжег нашу рисоварку, и угадайте, кто будет ее чистить»

«А завтра мой первый день на новой работе»

По крайней мере, с новой работой вы можете позволить себе новый. © BinkoTheViking / Reddit

«Мне пора на новую работу, а собака взяла и съела мои зубные протезы»

У нас был случай, когда парень меньше 5 минут проработал. Захожу к менеджерам, а там как раз новенького со всеми знакомят и показывают ему его комп. Я иду в соседний кабинет, чтобы сделать ему учетку, и за эти 2 минуты он выходит в туалет и исчезает... Даже за трудовой не вернулся. © lavrovmem / Pikabu

«Мой муж получил 14 рубашек, которые ему сшили на заказ для новой работы. А его имя перепутали»

«Его зовут Дилан, а не Дэйлан».

«Споткнулся, когда выходил из машины, держа в руках энергетический напиток. Это было ровно за 3 минуты до моей встречи с генеральным директором на новой работе...»

«Только что устроился на работу водителем грузовика и сломал ногу в 2 местах. За 4 дня до того, как заработала моя новая страховка»

«Пролил кофе на свой ноутбук за день до моего первого рабочего дня. А мне скоро нужно сделать презентацию»

«На 3-й день на моей новой работе каким-то образом разрезала себе руку канцелярским ножом»

«Вышел на работу после 2-недельного отпуска. Моя машина, похоже, любимчик у птиц»

В одном городке не было работы для программистов и журналистов, пошел в операторы какого-то конвейера на пуховой фабрике. Тоже рабочий день вышел недлинным.

8:00 — «Вот твое рабочее место, надо жать вон те кнопки, работа легкая».

8:05 — «Вот склад, покидай пока со всеми 70-килограммовые тюки на 2-й этаж».

9:30 — вот скорая, на которой меня увозят с подозрением на инсульт, а начальник вдогонку кричит, что им такие слабаки не нужны даже в операторах. © Unknown author / Pikabu

«Начал новую работу в качестве преподавателя. Сегодня был на уроке и сел на стол, чтобы обсудить книгу, которую мы читали. К счастью, там никто не сидел»

Пропустил свой первый рабочий день. Начиналось обучение на работе. Я был очень счастлив, потому что давно уже сижу без работы. Но я думал, что моя смена с 10:00 до 18:00, а на самом деле она была с 18:00 до 22:00, и я не пришел вовремя. Чувствую себя очень глупо. © Moviesmusicme / Reddit

«Я путешествовал по миру и бросил свою предыдущую работу, чтобы пройти программу обучения на новом месте, а ее дважды откладывали на месяц. Я наконец начал обучение на этой неделе. Но из-за изображения ниже меня отправили домой в первый же день»

103,8 °F = 39,8 °C.

«Первый день на новой работе, и вот что произошло во время обычного протирания стекол. Думаю, за 4 года они отслужили свое»

«Оказался заперт на рабочем месте в первый же рабочий день. Запасной ключ не помог, и я погнул его, пытаясь открыть дверь»

После первого рабочего дня на новой работе случайно наткнулась в интернете на черный список работодателей, там про мою фирму была куча негативных отзывов. Писали, что надо бежать оттуда, деньги не платят, условия ужасные, начальники — хамы, ругают и ни во что не ставят персонал, даже фамилии худших из худших называли. Прошло несколько лет, и теперь я один из начальников в этой фирме. Периодически открываю черный список работодателей, чтобы проверить, пишут ли там, что я хамло. © Подслушано / Ideer

«Получил новую должность. Работаю на улице, где я должен носить униформу и перчатки, и теперь я выгляжу вот так»

«Только что закончился мой первый день на новой работе. Видимо, эта штука все время красовалась у меня на интересном месте»