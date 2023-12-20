20+ новогодних фото, посмотрев на которые захочется нажать жизнь на «паузу» и срочно перемотать время назад
Старые фотографии, словно машина времени, способны перенести нас на 20-30 лет назад. В то время фотоаппараты доставались чаще всего по особым случаям, например, на новогодние праздники. И хотя на некоторых старых фото люди по сегодняшним меркам выглядят нелепо, разглядывать их одно удовольствие.
«Позирую перед елкой в доме моей бабушки после занятий балетом»
«Денег у родителей не хватало, а праздника хотелось. Хотя сидеть в этом костюме было неудобно, это самое счастливое время»
«Костюм зайчика. Морковка была из картона и висела на веревочке. В тот момент я понял, что хочу научиться играть на гитаре»
«Моя любимая фотография. Я терпеливо жду, пока бабушка допьет кофе, чтобы я начала открывать подарки»
Празднование Нового года в конце прошлого века
«Я и мои рождественские подарки»
- Эта фотка возвращает меня в прошлое. Я бы душу продал, чтобы вернуться в детство. © Masterofunlocking1 / Reddit
«Зацените мой кокошник, ребят! Абсолютный хэнд-мэйд, коллекция 89-го»
«В детстве подарки были действительно волшебными. В наши дни это просто носки и подарочные карты»
«А моя матушка заморочилась и сделала вот такой колпак: поролон, фольга и новогодний дождик. Как же у меня лоб чесался от этого колпака, но все равно он был прекрасен»
«Перед рождеством бабушка вручила мне каталог подарков, и я обвел, что хотел. Не помню, чтобы мои дети когда-либо так радовались своим подаркам, как я этому»
«Я была очень маленькой, но помню это так, как будто это было вчера. Моя лучшая фотка»
«Мой старший брат и кузен потратили 2 часа на то, чтобы построить для меня это колесо обозрения. По выражению моего лица можно понять, что я обожала брата»
«Моя семья за рождественским ужином 1980-х годов»
«Повторили нашу семейную рождественскую фотографию 20 лет спустя»
«Этот костюм папа клеил из картона несколько вечеров подряд. Я был безумно горд»
«Помню, как все рождественские каникулы я приставал к семье с просьбой поиграть со мной в „Монополию“»
«Рождество в доме моих бабушки и дедушки в 1967 году»
- Ваша елка просто ошарашивает. Похоже, они разрезали ее пополам, чтобы вместить в комнату. © uberpop / Reddit
- Просто мой дедушка срубил это дерево в лесу. Их новогодние елки всегда так выглядели! © pnw_girl / Reddit
«Рождественское утро 1971 года. Хотя это трудно понять по фото, но я был счастлив»
«Это я в школе в костюме Петрушки»
«Эту фотографию сделали в доме моих бабушки и дедушки»
«Я и мой папа»
«Я и мой брат рождественским утром»
- Ого, это же принцы Уильям и Гарри в детстве. © Electronic-Ad-7002 / Reddit
«Маска волка была сделана из детских колготок»
«Мне было стыдно. Все были человеками-пауками, Гарри-Поттерами, а я простой избушкой. Сейчас думаю, какая же мама молодец, такой костюм сама смастерила»
«Увидев это фото, я мгновенно вернулся в то утро»
«Нашел это сокровище в большой маминой коробке с фотографиями»
«А мой новый год был больше похож на Хэллоуин»
«Мы с братом. Я — Бэтмен, он робот»
А уж какие забавные воспоминания всплывают в памяти при упоминании слова «утренник»! Ведь порой даже обыденная «обязаловка» по накалу страстей может переплюнуть бразильские сериалы.
Фото на превью vsesvoihostel / Pikabu
AdMe/Народное творчество/20+ новогодних фото, посмотрев на которые захочется нажать жизнь на «паузу» и срочно перемотать время назад
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