20+ новогодних фото, посмотрев на которые захочется нажать жизнь на «паузу» и срочно перемотать время назад

Старые фотографии, словно машина времени, способны перенести нас на 20-30 лет назад. В то время фотоаппараты доставались чаще всего по особым случаям, например, на новогодние праздники. И хотя на некоторых старых фото люди по сегодняшним меркам выглядят нелепо, разглядывать их одно удовольствие.

«Позирую перед елкой в доме моей бабушки после занятий балетом»

«Денег у родителей не хватало, а праздника хотелось. Хотя сидеть в этом костюме было неудобно, это самое счастливое время»

«Костюм зайчика. Морковка была из картона и висела на веревочке. В тот момент я понял, что хочу научиться играть на гитаре»

«Моя любимая фотография. Я терпеливо жду, пока бабушка допьет кофе, чтобы я начала открывать подарки»

Празднование Нового года в конце прошлого века

«Я и мои рождественские подарки»

Эта фотка возвращает меня в прошлое. Я бы душу продал, чтобы вернуться в детство. © Masterofunlocking1 / Reddit

«Зацените мой кокошник, ребят! Абсолютный хэнд-мэйд, коллекция 89-го»

«В детстве подарки были действительно волшебными. В наши дни это просто носки и подарочные карты»

«А моя матушка заморочилась и сделала вот такой колпак: поролон, фольга и новогодний дождик. Как же у меня лоб чесался от этого колпака, но все равно он был прекрасен»

«Перед рождеством бабушка вручила мне каталог подарков, и я обвел, что хотел. Не помню, чтобы мои дети когда-либо так радовались своим подаркам, как я этому»

«Я была очень маленькой, но помню это так, как будто это было вчера. Моя лучшая фотка»

«Мой старший брат и кузен потратили 2 часа на то, чтобы построить для меня это колесо обозрения. По выражению моего лица можно понять, что я обожала брата»

«Моя семья за рождественским ужином 1980-х годов»

«Повторили нашу семейную рождественскую фотографию 20 лет спустя»

«Этот костюм папа клеил из картона несколько вечеров подряд. Я был безумно горд»

«Помню, как все рождественские каникулы я приставал к семье с просьбой поиграть со мной в „Монополию“»

«Рождество в доме моих бабушки и дедушки в 1967 году»

Ваша елка просто ошарашивает. Похоже, они разрезали ее пополам, чтобы вместить в комнату. © uberpop / Reddit

Просто мой дедушка срубил это дерево в лесу. Их новогодние елки всегда так выглядели! © pnw_girl / Reddit

«Рождественское утро 1971 года. Хотя это трудно понять по фото, но я был счастлив»

«Это я в школе в костюме Петрушки»

«Эту фотографию сделали в доме моих бабушки и дедушки»

«Я и мой папа»

«Я и мой брат рождественским утром»

Ого, это же принцы Уильям и Гарри в детстве. © Electronic-Ad-7002 / Reddit

«Маска волка была сделана из детских колготок»

«Мне было стыдно. Все были человеками-пауками, Гарри-Поттерами, а я простой избушкой. Сейчас думаю, какая же мама молодец, такой костюм сама смастерила»

«Увидев это фото, я мгновенно вернулся в то утро»

«Нашел это сокровище в большой маминой коробке с фотографиями»

«А мой новый год был больше похож на Хэллоуин»

«Мы с братом. Я — Бэтмен, он робот»