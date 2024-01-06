20+ новогодних подарков, при виде которых понимаешь, что получить носки и полотенце — вообще-то не так уж и плохо

Новый год — чудесный праздник. Кажется, что в воздухе так и витает волшебство и вот-вот случится что-то хорошее. Это время сказочных украшений, встреч с родными и друзьями и, конечно, подарков. Но делать подарки умеют далеко не все, и герои нашей статьи познали это на собственном опыте. Им достались такие сюрпризы, что вовек не забудешь. Но в бонусе вас будет ждать история про коробку радости.

1. «Вот что мне с пафосом подарила коллега на работе»

«Не представляю, как вообще до такого можно было додуматься. Я бы от стыда сгорела за такой подарок: тонюсенькие колготки без упаковки, все в шерсти. Спасибо, что хоть не ношеные».

2. «Рождественский подарок от тещи. Я 44-летний мужик с большой бородой и вешу под 100 кг»

3. «А мне неожиданно прислали 3 толстые грязные книги 1993 года»

«2 из них с заляпанными срезами и следами от тараканов. Еще чай с практически истекшим сроком годности».

4. «Вот такие кухонные полотенца свекровь покупает мне каждый год»

Я почти уверен, что она делает так специально. © morty_***** / Reddit

5. «Тайный Санта подарил мне набор для бритья без бритвы. Ну, спасибо»

Не переживайте, мне однажды подарили туалетную бумагу. © luckjes112 / Reddit

6. «Вот мой рождественский подарок»

Ну круто же! Часы и головоломка сразу. © JustTheSpecsPlease / Reddit

7. «На работе нам раздали подарочные наборы. Начальство, видно, думает, что мы детсадовцы»

8. «По-видимому, детство закончилось. Дед Мороз принес под елку мой первый тонометр»

9. «Решила тетя сделать мне новогодний подарок и принесла майку, как она сказала, с Санта-Клаусом»

«Санта-Клешни».

10. «Вот такой подарок преподнес начальник. Мне, вообще-то, 41 год. Ни мое имя, ни фамилия не начинаются на букву Т»

Иногда подарок может быть более оскорбительным, нежели его отсутствие. © lyingliar / Reddit

11. «Худший снежный шар, который мне когда-либо дарили. Мяч для гольфа находится в жидкости, и его еще нужно умудриться забросить на подставку»

12. «А мне родители подарили ленту-скотч на Рождество»

13. «Самый ужасный рождественский подарок, который когда-либо получал. Вначале я даже офигел»

14. Сложно представить, кто из них больше рад подарку

15. «Подарок от невестки: мыло ручной работы с деталями LEGO»

«Чем больше пользуюсь, тем сильнее фигурки оголяются. Подожду, пока какая-нибудь внезапно не вывалится во время принятия душа».

16. «Мы с коллегами так ждали какой-нибудь новогодний бонус. Но руководство подарило нам в офис стол для пинг-понга»

«Надо ли говорить, что во время обеденного перерыва мы физически даже не успеваем поиграть. Все это притом, что компания в прошлом году получила около $ 45 млрд прибыли».

17. «На прошлое Рождество получил подарочные сертификаты. Вот только я понятия не имею, для какого они магазина»

18. «Нет, вы только посмотрите, какую ложку получил мой муж в подарок от друга. Я уж точно не собираюсь пользоваться ей»

19. «А это мой подарок на Рождество»

«Эй, наконец-то ты проснулся».

20. «Участвую в „Тайном Санте“ уже 5 лет, но я так не расстраивалась даже когда мне вообще не пришел подарок»

«Только посмотрите на это. Я писала в своих интересах, что люблю походы, велосипед, компьютерные игры, необычные сладости, книги, канцелярию, разные фильмы и сериалы. И вот что мне пришло. Орехи не ем, патчи для губ и глаз, если дарят — передариваю, потому что их уже складывать некуда, а я не использую».

21.«Не расстраивайся, я вот тоже был в предвкушении новогоднего подарка»

«Но, видимо, моя Снегурочка была слишком занята, чтобы заморачиваться, и просто прислала мне набор приправ».

Бонус: «Предложили целую коробку новогодней радости за символическую плату. Обняла ее как родную, загрузила в багажник и увезла домой. Теперь сижу и радуюсь, как ребенок»