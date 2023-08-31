20 объявлений от людей, которые собаку съели на привлечении внимания

В объявлениях люди обычно хотят донести до окружающих важную информацию. И только от способа подачи сообщения зависит, заметят ли его люди, прочтут ли. Объявления из нашей подборки составляли настоящие гении маркетинга. В итоге их творения не только оказываются замеченными, но и расходятся по всему интернету.

1. Котики, шпроты

2. Мастер на все руки⁠⁠

«Помогу убрать любую зависимость, продать любую недвижимость, убрать лишний вес, наладить отношения в семье, убрать неприятности».

3. Аномальное место

4. Руслан очень умный. И хитрый

5. «М — маркетинг⁠⁠. На доске объявлений, глаз сам цепляется за объявление»

6. «Совсем-совсем нельзя трогать?»

7. Хорошее объявление

8. Ребенок тоже человек

9. Символично

10. Ежика жалко

11. Видимо тут происходит что-то странное⁠⁠

«Уважаемые арендаторы! Не кидайте, пожалуйста, в унитаз кости. Для этого есть мусорное ведро»

12. Так, погодите-ка.....

13. История об упущенной любви

14. Чудеса инженерной мысли в Туле⁠⁠

15. На работу требуются рабочие с опытом работы, будем работу работать⁠⁠

16. Нужна фея чистоты

17. И правда?

18. У всех домофоны, а у кого-то диктофоны

19. Грустное объявление в Волгограде

20. Лифту тоже нужно есть