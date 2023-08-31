20 объявлений от людей, которые собаку съели на привлечении внимания
В объявлениях люди обычно хотят донести до окружающих важную информацию. И только от способа подачи сообщения зависит, заметят ли его люди, прочтут ли. Объявления из нашей подборки составляли настоящие гении маркетинга. В итоге их творения не только оказываются замеченными, но и расходятся по всему интернету.
1. Котики, шпроты
2. Мастер на все руки
«Помогу убрать любую зависимость, продать любую недвижимость, убрать лишний вес, наладить отношения в семье, убрать неприятности».
3. Аномальное место
4. Руслан очень умный. И хитрый
5. «М — маркетинг. На доске объявлений, глаз сам цепляется за объявление»
6. «Совсем-совсем нельзя трогать?»
7. Хорошее объявление
8. Ребенок тоже человек
9. Символично
10. Ежика жалко
11. Видимо тут происходит что-то странное
«Уважаемые арендаторы! Не кидайте, пожалуйста, в унитаз кости. Для этого есть мусорное ведро»
12. Так, погодите-ка.....
13. История об упущенной любви
14. Чудеса инженерной мысли в Туле
15. На работу требуются рабочие с опытом работы, будем работу работать
16. Нужна фея чистоты
17. И правда?
18. У всех домофоны, а у кого-то диктофоны
19. Грустное объявление в Волгограде
20. Лифту тоже нужно есть
Среди объявлений подобные шедевры встречаются довольно часто, после их прочтения хорошее настроение обеспечено на весь день. Вот еще 19 объявлений, на которые только взглянешь — и сразу же расплываешься в улыбке.
Фото на превью Chuvachek22 / Pikabu
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