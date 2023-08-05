20+ объявлений, увидев которые, хочется спросить «Да кто это придумал?»

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На стандартные объявления в сети и жизни редко кто обращает внимание. Но есть люди, которые не стали идти стандартным путем и «набили» свои предложения таким креативом, что не только необходимая публика их замечает, но еще и неравнодушные люди в сети.

1. Когда достали так, что приходиться писать инструкции

2. За своих горой

3. Вот что значит знать потребности клиента

4. Не все поймут, не многие вспомнят

5. Лифт дело говорит

6. Очень вежливая тряпочка в гостинице

7. А другой красоты у котиков и не бывает

8. «Стоя на остановке увидел это объявление, и стало жутко интересно что там за работа»

9. А ловко они это придумали

10. Хватайте, пока не забрали

Для создания этого материала были использованы следующие источники: © Unknown author / Pikabu

11. Однажды Эрнест Хемингуэй поспорил, что напишет самый короткий рассказ, способный растрогать любого...

Для создания этого материала были использованы следующие источники: © ishib / Pikabu

12. «Так много вопросов и так мало ответов...»

13. Идеальное предупреждение

14. Намек ясен

15. К действительно важным объявлениям

16. Эмоциональный маркетинг

17. «Будем надеяться, что мужчина окажется джентльменом»

18. Крик души

19. Подписываемся под каждым словом

20. «На работе кто-то закрепил такой магнитик. Маркетолог — реалист»

21. Лучшая версия ответа на фразу «Продай мне эту ручку»

Для создания этого материала были использованы следующие источники: © knopochka.magic / Pikabu