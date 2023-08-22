20 остроумных твитов на тему «о своем, о женском»
Быть женщиной — означает ежедневно принимать кучу решений: мыть голову сегодня или отложить на завтра, надеть каблуки или отдать предпочтение кроссовкам, отрастить волосы или сделать короткую стрижку, сесть на диету или есть в свое удовольствие. Вот очередная подборка женских твитов, в которых авторы точно и с юмором описывают ситуации, близкие многим из нас.
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Для создания этого материала был использован источник: Wildwildworld / Pikabu
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AdMe/Народное творчество/20 остроумных твитов на тему «о своем, о женском»
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